https://ria.ru/20250131/minselhoz-1996716769.html

Минсельхоз запретил вылов креветки на Дальнем Востоке

Минсельхоз запретил вылов креветки на Дальнем Востоке - РИА Новости, 31.01.2025

Минсельхоз запретил вылов креветки на Дальнем Востоке

Министерство сельского хозяйства России закрыло вылов северной креветки в подзоне Приморье и в Западно-Сахалинской подзоне зоны Японское море с 1 по 31 марта... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T20:21:00+03:00

2025-01-31T20:21:00+03:00

2025-01-31T20:21:00+03:00

экономика

россия

японское море

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

дальний восток

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Министерство сельского хозяйства России закрыло вылов северной креветки в подзоне Приморье и в Западно-Сахалинской подзоне зоны Японское море с 1 по 31 марта текущего года, следует из приказа, опубликованного на портале правовой информации. Исключением является рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях. "Закрыть с 1 марта 2025 года по 31 марта 2025 года рыболовство, за исключением рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях, креветки северной в подзоне Приморье и в Западно-Сахалинской подзоне зоны Японское море", - говорится в документе. Минсельхоз ссылается на один из пунктов статьи 26 закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов". Этот пункт допускает закрытие рыболовства в определенных районах в отношении отдельных видов водных биоресурсов в целях их сохранения и рационального использования. Контролировать исполнение приказа будет статс-секретарь - замминистра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов.

https://ria.ru/20250116/rybaki-1993963104.html

россия

японское море

дальний восток

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, японское море, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), дальний восток