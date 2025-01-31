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Минсельхоз запретил вылов креветки на Дальнем Востоке - РИА Новости, 31.01.2025
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20:21 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/minselhoz-1996716769.html
Минсельхоз запретил вылов креветки на Дальнем Востоке
Минсельхоз запретил вылов креветки на Дальнем Востоке - РИА Новости, 31.01.2025
Минсельхоз запретил вылов креветки на Дальнем Востоке
Министерство сельского хозяйства России закрыло вылов северной креветки в подзоне Приморье и в Западно-Сахалинской подзоне зоны Японское море с 1 по 31 марта... РИА Новости, 31.01.2025
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2025-01-31T20:21:00+03:00
экономика
россия
японское море
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
дальний восток
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Министерство сельского хозяйства России закрыло вылов северной креветки в подзоне Приморье и в Западно-Сахалинской подзоне зоны Японское море с 1 по 31 марта текущего года, следует из приказа, опубликованного на портале правовой информации. Исключением является рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях. "Закрыть с 1 марта 2025 года по 31 марта 2025 года рыболовство, за исключением рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях, креветки северной в подзоне Приморье и в Западно-Сахалинской подзоне зоны Японское море", - говорится в документе. Минсельхоз ссылается на один из пунктов статьи 26 закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов". Этот пункт допускает закрытие рыболовства в определенных районах в отношении отдельных видов водных биоресурсов в целях их сохранения и рационального использования. Контролировать исполнение приказа будет статс-секретарь - замминистра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов.
https://ria.ru/20250116/rybaki-1993963104.html
россия
японское море
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экономика, россия, японское море, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), дальний восток
Экономика, Россия, Японское море, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Дальний Восток
Минсельхоз запретил вылов креветки на Дальнем Востоке

Минсельхоз запретил вылов северной креветки на Дальнем Востоке в марте 2025 года

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкКреветки
Креветки - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Креветки. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Министерство сельского хозяйства России закрыло вылов северной креветки в подзоне Приморье и в Западно-Сахалинской подзоне зоны Японское море с 1 по 31 марта текущего года, следует из приказа, опубликованного на портале правовой информации. Исключением является рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях.
«
"Закрыть с 1 марта 2025 года по 31 марта 2025 года рыболовство, за исключением рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях, креветки северной в подзоне Приморье и в Западно-Сахалинской подзоне зоны Японское море", - говорится в документе.
Минсельхоз ссылается на один из пунктов статьи 26 закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов". Этот пункт допускает закрытие рыболовства в определенных районах в отношении отдельных видов водных биоресурсов в целях их сохранения и рационального использования.
Контролировать исполнение приказа будет статс-секретарь - замминистра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов.
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ЭкономикаРоссияЯпонское мореМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Дальний Восток
 
 
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