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Суд обязал Милонова выплатить 150 тысяч рублей за ложную информацию - РИА Новости, 31.01.2025
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16:29 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/milonov-1996668481.html
Суд обязал Милонова выплатить 150 тысяч рублей за ложную информацию
Суд обязал Милонова выплатить 150 тысяч рублей за ложную информацию - РИА Новости, 31.01.2025
Суд обязал Милонова выплатить 150 тысяч рублей за ложную информацию
Суд обязал депутата Виталия Милонова выплатить 150 тыс рублей за распространение ложных сведений об юристе отделения ЛДПР Ирине Воскобойниковой, также он должен РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T16:29:00+03:00
2025-01-31T16:29:00+03:00
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв - РИА Новости. Суд обязал депутата Виталия Милонова выплатить 150 тыс рублей за распространение ложных сведений об юристе отделения ЛДПР Ирине Воскобойниковой, также он должен написать опровержение в своем Telegram-канале, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. "Кировский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел иск Ирины Воскобойниковой к Виталию Милонову. Суд требования истца удовлетворил частично", - сообщает пресс-служба. Истец просила суд признать сведения о ней как об изменнике Родины, сотрудничающей со специальными службами Украины, распространенные Милоновым в медийных интернет-ресурсах, не соответствующими действительности, порочащими честь и достоинство, обязать опровергнуть данную информацию в Telegram-канале ВИТАЛИЙ МИЛОНОВ, а также взыскать моральный вред в 1 миллион рублей. В пресс-службе судов города уточнили, что суд признал сведения о Воскобойниковой как об изменнике Родины, сотрудничающей со специальными службами Украины, не соответствующими действительности. "Суд обязал Милонова опровергнуть данную информацию в Telegram-канале ВИТАЛИЙ МИЛОНОВ. Суд взыскал с Милонова в счет компенсации морального вреда 150 тысяч рублей", - заключили в пресс-службе судов. Ранее в июле депутат Госдумы Милонов ворвался в отделение ЛДПР в Горловке и устроил скандал, обвинив Воскобойникову в работе на ВСУ. Как сообщали тогда в партии, "…после встречи с Милоновым у Воскобойниковой случился новый инсульт". В свою очередь Милонов утверждал, что Воскобойникова публиковала "публиковала в Telegram-каналах профессиональные данные военнослужащих РФ" в Горловке. По его словам, он задал вопрос, почему она это делает, но женщина отказалась отвечать.
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происшествия, санкт-петербург, украина, горловка, виталий милонов, лдпр, госдума рф, вооруженные силы украины, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Украина, Горловка, Виталий Милонов, ЛДПР, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины, Россия
Суд обязал Милонова выплатить 150 тысяч рублей за ложную информацию

Суд обязал Милонова выплатить 150 тысяч рублей за фейки о юристе отделения ЛДПР

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДепутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов
Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв - РИА Новости. Суд обязал депутата Виталия Милонова выплатить 150 тыс рублей за распространение ложных сведений об юристе отделения ЛДПР Ирине Воскобойниковой, также он должен написать опровержение в своем Telegram-канале, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
"Кировский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел иск Ирины Воскобойниковой к Виталию Милонову. Суд требования истца удовлетворил частично", - сообщает пресс-служба.
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Истец просила суд признать сведения о ней как об изменнике Родины, сотрудничающей со специальными службами Украины, распространенные Милоновым в медийных интернет-ресурсах, не соответствующими действительности, порочащими честь и достоинство, обязать опровергнуть данную информацию в Telegram-канале ВИТАЛИЙ МИЛОНОВ, а также взыскать моральный вред в 1 миллион рублей.
В пресс-службе судов города уточнили, что суд признал сведения о Воскобойниковой как об изменнике Родины, сотрудничающей со специальными службами Украины, не соответствующими действительности.
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"Суд обязал Милонова опровергнуть данную информацию в Telegram-канале ВИТАЛИЙ МИЛОНОВ. Суд взыскал с Милонова в счет компенсации морального вреда 150 тысяч рублей", - заключили в пресс-службе судов.
Ранее в июле депутат Госдумы Милонов ворвался в отделение ЛДПР в Горловке и устроил скандал, обвинив Воскобойникову в работе на ВСУ. Как сообщали тогда в партии, "…после встречи с Милоновым у Воскобойниковой случился новый инсульт".
В свою очередь Милонов утверждал, что Воскобойникова публиковала "публиковала в Telegram-каналах профессиональные данные военнослужащих РФ" в Горловке. По его словам, он задал вопрос, почему она это делает, но женщина отказалась отвечать.
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