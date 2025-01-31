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Еще один погибший в авиакатастрофе в США мог быть россиянином, заявил МИД - РИА Новости, 31.01.2025
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09:32 31.01.2025 (обновлено: 15:28 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/mid-1996539878.html
Еще один погибший в авиакатастрофе в США мог быть россиянином, заявил МИД
Еще один погибший в авиакатастрофе в США мог быть россиянином, заявил МИД - РИА Новости, 31.01.2025
Еще один погибший в авиакатастрофе в США мог быть россиянином, заявил МИД
Российские дипломаты проверяют информацию о том, что еще один погибший в авиакатастрофе в США мог быть гражданином РФ, сообщила официальный представитель МИД... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T09:32:00+03:00
2025-01-31T15:28:00+03:00
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САРАНСК, 31 янв — РИА Новости. Российские дипломаты проверяют информацию о том, что еще один погибший в авиакатастрофе в США мог быть гражданином РФ, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова."У трех жертв этой авиационной катастрофы, по информации нашего посольства, есть российские паспорта. В отношении еще одного человека, четвертого, есть понимание, что российский паспорт мог быть. Эта информация сейчас проверяется", — сказала Захарова на брифинге в пятницу.Посольство России находится на связи с Госдепартаментом США по вопросу авиакатастрофы, но детальных ответов на запросы не получает, заявила Захарова."Наше посольство находится на связи с Госдепартаментом США по всему комплексу этих вопросов, но в большей степени это похоже на односторонний контакт, потому что наше посольство задает вопросы. Однако пока детальных ответов мы не получаем, но при этом контакт есть, какие-то общие ответы мы получаем", — сказала представитель МИД на брифинге.Она также выразила искренние соболезнования семьям погибших и всем американцам.В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета — три человека. Президент США Дональд Трамп сообщал, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были в том числе и россияне: президент выразил соболезнования в связи с гибелью российских граждан и пообещал помочь в отправке их тел на родину.
https://ria.ru/20250131/ssha-1996517873.html
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в мире, сша, россия, вашингтон (штат), мария захарова, рональд рейган, дональд трамп, american airlines, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат), Мария Захарова, Рональд Рейган, Дональд Трамп, American Airlines, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
Еще один погибший в авиакатастрофе в США мог быть россиянином, заявил МИД

Захарова: еще один погибший в авиакатастрофе в Вашингтоне мог быть россиянином

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПоисково-спасательные работы на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне
Поисково-спасательные работы на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Поисково-спасательные работы на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне
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САРАНСК, 31 янв — РИА Новости. Российские дипломаты проверяют информацию о том, что еще один погибший в авиакатастрофе в США мог быть гражданином РФ, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"У трех жертв этой авиационной катастрофы, по информации нашего посольства, есть российские паспорта. В отношении еще одного человека, четвертого, есть понимание, что российский паспорт мог быть. Эта информация сейчас проверяется", — сказала Захарова на брифинге в пятницу.
Столкновение самолета с военным вертолетом в Вашингтоне
© Getty Images / Andrew Harnik

Вертолет Black Hawk совершал учебный полет, когда произошло столкновение с Bombardier CRJ700.

Подразделения экстренного реагирования осматривают обломки военного вертолета Black Hawk под Вашингтоном, США

Вертолет Black Hawk совершал учебный полет, когда произошло столкновение с Bombardier CRJ700.

© Getty Images / Andrew Harnik
1 из 8
© Getty Images / Anadolu

На борту пассажирского лайнера находились 64 человека. Он оказался разрушен, его обломки разбросаны по акватории.

Момент столкновения пассажирского самолета с военным вертолетом над Вашингтоном

На борту пассажирского лайнера находились 64 человека. Он оказался разрушен, его обломки разбросаны по акватории.

© Getty Images / Anadolu
2 из 8
© AP Photo / Julio Cortez

Как передает телеканал NBC, самолет разломился на две части.

Сотрудник Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) стоит у двери Вашингтонского национального аэропорта имени Рональда Рейгана

Как передает телеканал NBC, самолет разломился на две части.

© AP Photo / Julio Cortez
3 из 8
© AP Photo / Mark Schiefelbein

В спасательных операциях и расследованиях задействовали все профильные ведомства — Береговую охрану, Пентагон, ФБР. Аэропорт имени Рейгана будет закрыт до утра пятницы.

Автомобили экстренных служб стоят у реки Потомак недалеко от Вашингтонского национального аэропорта имени Рональда Рейгана

В спасательных операциях и расследованиях задействовали все профильные ведомства — Береговую охрану, Пентагон, ФБР. Аэропорт имени Рейгана будет закрыт до утра пятницы.

© AP Photo / Mark Schiefelbein
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© AP Photo / Jeannie Ohm

Спасатели уже начали доставать тела погибших из реки.

Над стойкой American Airlines в терминале Вашингтонского национального аэропорта имени Рональда Рейгана висят таблички с надписью Экстренное предупреждение

Спасатели уже начали доставать тела погибших из реки.

© AP Photo / Jeannie Ohm
5 из 8
© AP Photo / Mark Schiefelbein

Комментируя произошедшее, президент США Дональд Трамп отметил, что экипаж вертолета должен был изменить курс, трагедии можно было избежать. Он задался вопросом, почему военные ясной ночью не видели и не избежали столкновения с пассажирским рейсом, заходившим на посадку.

Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США

Комментируя произошедшее, президент США Дональд Трамп отметил, что экипаж вертолета должен был изменить курс, трагедии можно было избежать. Он задался вопросом, почему военные ясной ночью не видели и не избежали столкновения с пассажирским рейсом, заходившим на посадку.

© AP Photo / Mark Schiefelbein
6 из 8
© Getty Images / Al Drago

Столкновение вертолета Black Hawk и пассажирского самолета из Канзаса может стать крупнейшей авиакатастрофой в США за 15 лет.

Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США

Столкновение вертолета Black Hawk и пассажирского самолета из Канзаса может стать крупнейшей авиакатастрофой в США за 15 лет.

© Getty Images / Al Drago
7 из 8
© AP Photo / Kevin Wolf

Последняя подобная трагедия произошла в Штатах в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся на земле человек.

Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Black Hawk над Вашингтоном, США

Последняя подобная трагедия произошла в Штатах в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся на земле человек.

© AP Photo / Kevin Wolf
8 из 8

Вертолет Black Hawk совершал учебный полет, когда произошло столкновение с Bombardier CRJ700.

© Getty Images / Andrew Harnik
1 из 8

На борту пассажирского лайнера находились 64 человека. Он оказался разрушен, его обломки разбросаны по акватории.

© Getty Images / Anadolu
2 из 8

Как передает телеканал NBC, самолет разломился на две части.

© AP Photo / Julio Cortez
3 из 8

В спасательных операциях и расследованиях задействовали все профильные ведомства — Береговую охрану, Пентагон, ФБР. Аэропорт имени Рейгана будет закрыт до утра пятницы.

© AP Photo / Mark Schiefelbein
4 из 8

Спасатели уже начали доставать тела погибших из реки.

© AP Photo / Jeannie Ohm
5 из 8

Комментируя произошедшее, президент США Дональд Трамп отметил, что экипаж вертолета должен был изменить курс, трагедии можно было избежать. Он задался вопросом, почему военные ясной ночью не видели и не избежали столкновения с пассажирским рейсом, заходившим на посадку.

© AP Photo / Mark Schiefelbein
6 из 8

Столкновение вертолета Black Hawk и пассажирского самолета из Канзаса может стать крупнейшей авиакатастрофой в США за 15 лет.

© Getty Images / Al Drago
7 из 8

Последняя подобная трагедия произошла в Штатах в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся на земле человек.

© AP Photo / Kevin Wolf
8 из 8
Посольство России находится на связи с Госдепартаментом США по вопросу авиакатастрофы, но детальных ответов на запросы не получает, заявила Захарова.
"Наше посольство находится на связи с Госдепартаментом США по всему комплексу этих вопросов, но в большей степени это похоже на односторонний контакт, потому что наше посольство задает вопросы. Однако пока детальных ответов мы не получаем, но при этом контакт есть, какие-то общие ответы мы получаем", — сказала представитель МИД на брифинге.
Она также выразила искренние соболезнования семьям погибших и всем американцам.
Место крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
СМИ: найдены оба бортовых самописца разбившегося в Вашингтоне самолета
Вчера, 03:20
В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета — три человека.
Президент США Дональд Трамп сообщал, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были в том числе и россияне: президент выразил соболезнования в связи с гибелью российских граждан и пообещал помочь в отправке их тел на родину.
Поисково-спасательные работы на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Трамп выразил соболезнования из-за гибели россиян в авиакатастрофе в США
30 января, 19:30
 
В миреСШАРоссияВашингтон (штат)Мария ЗахароваРональд РейганДональд ТрампAmerican AirlinesСтолкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
 
 
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