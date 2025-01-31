https://ria.ru/20250131/mid-1996539878.html

Еще один погибший в авиакатастрофе в США мог быть россиянином, заявил МИД

Еще один погибший в авиакатастрофе в США мог быть россиянином, заявил МИД - РИА Новости, 31.01.2025

Еще один погибший в авиакатастрофе в США мог быть россиянином, заявил МИД

Российские дипломаты проверяют информацию о том, что еще один погибший в авиакатастрофе в США мог быть гражданином РФ, сообщила официальный представитель МИД... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T09:32:00+03:00

2025-01-31T09:32:00+03:00

2025-01-31T15:28:00+03:00

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САРАНСК, 31 янв — РИА Новости. Российские дипломаты проверяют информацию о том, что еще один погибший в авиакатастрофе в США мог быть гражданином РФ, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова."У трех жертв этой авиационной катастрофы, по информации нашего посольства, есть российские паспорта. В отношении еще одного человека, четвертого, есть понимание, что российский паспорт мог быть. Эта информация сейчас проверяется", — сказала Захарова на брифинге в пятницу.Посольство России находится на связи с Госдепартаментом США по вопросу авиакатастрофы, но детальных ответов на запросы не получает, заявила Захарова."Наше посольство находится на связи с Госдепартаментом США по всему комплексу этих вопросов, но в большей степени это похоже на односторонний контакт, потому что наше посольство задает вопросы. Однако пока детальных ответов мы не получаем, но при этом контакт есть, какие-то общие ответы мы получаем", — сказала представитель МИД на брифинге.Она также выразила искренние соболезнования семьям погибших и всем американцам.В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета — три человека. Президент США Дональд Трамп сообщал, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были в том числе и россияне: президент выразил соболезнования в связи с гибелью российских граждан и пообещал помочь в отправке их тел на родину.

https://ria.ru/20250131/ssha-1996517873.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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