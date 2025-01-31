https://ria.ru/20250131/mid-1996529399.html

Процесс исключения "Талибана"* из списка террористов идет, заявили в МИД

Процесс исключения "Талибана"* из списка террористов идет, заявили в МИД - РИА Новости, 31.01.2025

Процесс исключения "Талибана"* из списка террористов идет, заявили в МИД

Процесс исключения движения "Талибан"* из списка террористических организаций идет, сообщили РИА Новости в МИД России. РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T07:59:00+03:00

2025-01-31T07:59:00+03:00

2025-01-31T08:01:00+03:00

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МОСКВА, 31 янв- РИА Новости. Процесс исключения движения "Талибан"* из списка террористических организаций идет, сообщили РИА Новости в МИД России."В декабре 2024 года был принят закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", его текст находится в открытом доступе, с ним можно ознакомиться", - отметили в министерстве.Там пояснили, что в документе четко прописан механизм приостановки в России террористического статуса той или иной организации, который может быть применен и к движению талибов."На данном этапе, естественно, воздержимся от огласки внутренней юридической процедуры. Но процесс идет. Когда решение будет принято, вы об этом узнаете", - заключили в российском МИД.Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу подтвердил готовность России выстраивать конструктивный политический диалог с Афганистаном, в том числе для придания импульса внутриафганскому урегулированию. Кроме того, в Госдуму был внесен законопроект, который вводит судебный механизм, позволяющий исключить движение "Талибан"* из перечня террористических организаций.У власти в Афганистане с конца лета 2021 года находится движение "Талибан"*. Афганские представители после этого неоднократно посещали РФ. В частности, делегация талибов участвовала во встречах "московского формата" по ситуации в Афганистане, а также в предыдущих форумах KazanForum.Россия официально не признавала сформировавшуюся в Кабуле власть. При этом российская сторона говорила о планах исключить движение из списка террористических организаций, что позволит развивать взаимодействие с Кабулом.* Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20240906/kirgiziya-1971037406.html

https://ria.ru/20240926/mid-1974738190.html

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афганистан

кабул (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, афганистан, кабул (город), сергей шойгу, талибан, госдума рф, оон