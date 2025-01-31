Процесс исключения "Талибана"* из списка террористов идет, заявили в МИД
МИД: процесс исключения "Талибана" из списка террористических организаций идет
Боевики движения "Талибан"*. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв- РИА Новости. Процесс исключения движения "Талибан"* из списка террористических организаций идет, сообщили РИА Новости в МИД России.
"В декабре 2024 года был принят закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", его текст находится в открытом доступе, с ним можно ознакомиться", - отметили в министерстве.
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Там пояснили, что в документе четко прописан механизм приостановки в России террористического статуса той или иной организации, который может быть применен и к движению талибов.
"На данном этапе, естественно, воздержимся от огласки внутренней юридической процедуры. Но процесс идет. Когда решение будет принято, вы об этом узнаете", - заключили в российском МИД.
Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу подтвердил готовность России выстраивать конструктивный политический диалог с Афганистаном, в том числе для придания импульса внутриафганскому урегулированию. Кроме того, в Госдуму был внесен законопроект, который вводит судебный механизм, позволяющий исключить движение "Талибан"* из перечня террористических организаций.
У власти в Афганистане с конца лета 2021 года находится движение "Талибан"*. Афганские представители после этого неоднократно посещали РФ. В частности, делегация талибов участвовала во встречах "московского формата" по ситуации в Афганистане, а также в предыдущих форумах KazanForum.
Россия официально не признавала сформировавшуюся в Кабуле власть. При этом российская сторона говорила о планах исключить движение из списка террористических организаций, что позволит развивать взаимодействие с Кабулом.
* Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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