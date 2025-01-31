Глава МАГАТЭ посетит Москву в начале февраля
Глава МАГАТЭ Гросси посетит Москву в начале февраля для консультаций с Россией
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
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ВЕНА, 31 янв - РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси с двумя своими заместителями и несколькими помощниками посетит Москву в начале февраля для консультаций с российской делегацией во главе с гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Действительно, в скором времени Рафаэль Гросси вместе с двумя заместителями и несколькими помощниками нанесет визит в Москву для консультаций с российской межведомственной делегацией во главе с Генеральным директором Госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым", - сообщил постпред РФ.
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Точную дату называть он не стал, пояснив, что соответствующее объявление должны сделать либо Лихачев как руководитель российской делегации, либо Гендиректор МАГАТЭ.
"Скажу только, что консультации планируются на один из дней в первой декаде февраля", - добавил российский дипломат.
Он уточнил, что в состав российской делегации, помимо руководства "Росатома", традиционно входят представители МИД, Минобороны, Росгвардии и Ростехнадзора.
"В фокусе внимания будут находиться вопросы, относящиеся к ситуации на и вокруг Запорожской АЭС. В то же время каждая из сторон может поднять вопросы, связанные с взаимодействием России и МАГАТЭ в других сферах, представляющих взаимный интерес", - отметил Ульянов.
Ранее МАГАТЭ сообщило, что Гросси 4 февраля отправится в Киев для проведения встреч на высоком уровне, чтобы обсудить усилия агентства по предотвращению ядерной аварии в условиях конфликта.
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