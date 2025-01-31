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Глава МАГАТЭ посетит Москву в начале февраля - РИА Новости, 31.01.2025
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13:56 31.01.2025 (обновлено: 14:00 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/magate-1996616929.html
Глава МАГАТЭ посетит Москву в начале февраля
Глава МАГАТЭ посетит Москву в начале февраля - РИА Новости, 31.01.2025
Глава МАГАТЭ посетит Москву в начале февраля
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси с двумя своими заместителями и несколькими помощниками посетит Москву в начале февраля РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T13:56:00+03:00
2025-01-31T14:00:00+03:00
москва
россия
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
вена
алексей лихачев
михаил ульянов (дипломат)
рафаэль гросси
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ВЕНА, 31 янв - РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси с двумя своими заместителями и несколькими помощниками посетит Москву в начале февраля для консультаций с российской делегацией во главе с гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Действительно, в скором времени Рафаэль Гросси вместе с двумя заместителями и несколькими помощниками нанесет визит в Москву для консультаций с российской межведомственной делегацией во главе с Генеральным директором Госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым", - сообщил постпред РФ.Точную дату называть он не стал, пояснив, что соответствующее объявление должны сделать либо Лихачев как руководитель российской делегации, либо Гендиректор МАГАТЭ."Скажу только, что консультации планируются на один из дней в первой декаде февраля", - добавил российский дипломат.Он уточнил, что в состав российской делегации, помимо руководства "Росатома", традиционно входят представители МИД, Минобороны, Росгвардии и Ростехнадзора."В фокусе внимания будут находиться вопросы, относящиеся к ситуации на и вокруг Запорожской АЭС. В то же время каждая из сторон может поднять вопросы, связанные с взаимодействием России и МАГАТЭ в других сферах, представляющих взаимный интерес", - отметил Ульянов.Ранее МАГАТЭ сообщило, что Гросси 4 февраля отправится в Киев для проведения встреч на высоком уровне, чтобы обсудить усилия агентства по предотвращению ядерной аварии в условиях конфликта.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20241227/magate-1991648149.html
https://ria.ru/20250130/eksperty-1996490679.html
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москва, россия, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", вена, алексей лихачев, михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), в мире
Москва, Россия, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Вена, Алексей Лихачев, Михаил Ульянов (дипломат), Рафаэль Гросси, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), В мире
Глава МАГАТЭ посетит Москву в начале февраля

Глава МАГАТЭ Гросси посетит Москву в начале февраля для консультаций с Россией

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
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ВЕНА, 31 янв - РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси с двумя своими заместителями и несколькими помощниками посетит Москву в начале февраля для консультаций с российской делегацией во главе с гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Действительно, в скором времени Рафаэль Гросси вместе с двумя заместителями и несколькими помощниками нанесет визит в Москву для консультаций с российской межведомственной делегацией во главе с Генеральным директором Госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым", - сообщил постпред РФ.
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Точную дату называть он не стал, пояснив, что соответствующее объявление должны сделать либо Лихачев как руководитель российской делегации, либо Гендиректор МАГАТЭ.
"Скажу только, что консультации планируются на один из дней в первой декаде февраля", - добавил российский дипломат.
Он уточнил, что в состав российской делегации, помимо руководства "Росатома", традиционно входят представители МИД, Минобороны, Росгвардии и Ростехнадзора.
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"В фокусе внимания будут находиться вопросы, относящиеся к ситуации на и вокруг Запорожской АЭС. В то же время каждая из сторон может поднять вопросы, связанные с взаимодействием России и МАГАТЭ в других сферах, представляющих взаимный интерес", - отметил Ульянов.
Ранее МАГАТЭ сообщило, что Гросси 4 февраля отправится в Киев для проведения встреч на высоком уровне, чтобы обсудить усилия агентства по предотвращению ядерной аварии в условиях конфликта.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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