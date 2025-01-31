В Совфеде прокомментировали призыв Чехии повторить блокаду Ленинграда
Сенатор Перминов: призыв Немцовой повторить блокаду Ленинграда это провокация
© РИА Новости / Борис Кудояров | Перейти в медиабанкЖители блокадного Ленинграда выходят из бомбоубежища после отбоя тревоги
Жители блокадного Ленинграда выходят из бомбоубежища после отбоя тревоги. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Призыв чешского политика Мирославы Немцовой повторить блокаду Ленинграда ставит ее в один ряд с военными преступниками, заявил РИА Новости сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов.
Чешский сенатор Мирослава Немцова призвала на своей странице в соцсети X повторить блокаду Ленинграда времен Великой Отечественной войны, а затем удалила пост, сообщает RT International. По словам Немцовой, сегодня Россия отмечает годовщину освобождения Ленинграда от блокады во время Второй мировой войны, "хотя им нужно не праздновать, а пережить это снова", приводит издание содержание поста.
"Публичный призыв чешской гражданки Немцовой - ставит ее в один ряд с военными преступниками, в соответствии с действующим российским уголовным законодательством, возможной санкцией (является наказание – ред.) в виде лишения свободы на срок до 20 лет", - сказал Перминов.
По словам сенатора, "мы с вами наблюдаем сущностные и возможно необратимые личностные трансформации представителей европейского политического истеблишмента, публично и открыто декларирующего свою преступную позицию".
Ясная провокация внимания к собственной персоне, отметил законодатель.
"Пожелать "повторения" блокады, унесшей миллион жизней в одном нашем городе, - неонацизм, и глумление над памятью людей, безвинно погибших от рук фашистов. Которые творили зверства и на чехословацкой земле, освобожденной от коричневой чумы нашим солдатом", - подчеркнул парламентарий.
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