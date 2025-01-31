СМИ: Китай строит военный командный центр в десять раз больше Пентагона
FT: Китай строит военный командный центр в десять раз больше Пентагона
Флаг Китая. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Китайские военные с 2024 года строят к юго-западу от Пекина комплекс крупнейшего в мире армейского командного центра, размеры которого в десять раз превзойдут размеры американского Пентагона, где в том числе будут размещены бункеры для первых лиц страны, сообщает издание Financial Times со ссылкой на полученные спутниковые снимки и заявления источников из разведки.
"Спутниковые снимки... показывают строительную площадку площадью около 1500 акров (более 6 квадратных километров. — Прим. ред.) в 30 километрах к юго-западу от Пекина с глубокими ямами, в которых, по оценкам военных экспертов, будут размещаться большие укрепленные бункеры для защиты китайских военных лидеров во время любого конфликта, включая потенциальную ядерную войну", — пишет издание.
По словам американских военных, разведывательное сообщество внимательно следит за объектом, который станет "крупнейшим в мире военным командным центром, размеры которого в десять раз больше Пентагона". Военные аналитики окрестили объект "Пекинским военным городком".
На основе оценки спутниковых снимков, полученных изданием, сообщается, что основное строительство началось в середине 2024 года. Утверждается, что сейчас на объекте не было видимого военного присутствия, но находились знаки, предупреждающие о запрете на полеты дронов или фотографирование.
"Если информация подтвердится, этот новый передовой подземный командный бункер для военного руководства, включая председателя КНР Си Цзиньпина как председателя Центральной военной комиссии, будет сигнализировать о намерении Пекина создать не только обычные силы мирового класса, но и передовой ядерный потенциал ведения войны", — заявил изданию бывший руководитель аналитического отдела ЦРУ по Китаю Деннис Уайлдер.