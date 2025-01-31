Кириенко встретился с ректором Абхазского университета
Кириенко встретился в Сухуме с ректором Абхазского госуниверситета и учеными
© Фото : АГУ/TelegramПервый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко встретился в Сухуме с ректором Абхазского государственного университета Алеко Гварамия
Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко встретился в Сухуме с ректором Абхазского государственного университета Алеко Гварамия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко встретился в Сухуме с ректором Абхазского государственного университета (АГУ) Алеко Гварамия.
Встреча прошла в вузе. Во время экскурсии по территории учебного заведения Гварамия рассказал, что сейчас в нем обучаются две тысячи человек. Кириенко, в свою очередь, назвал студентов талантливыми. Стороны обменялись памятными подарками.
Кроме того, Кириенко провел встречу с учеными и членами Академии наук Абхазии. -0-
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