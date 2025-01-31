https://ria.ru/20250131/kirienko-1996688960.html

Кириенко встретился с ректором Абхазского университета

Кириенко встретился с ректором Абхазского университета - РИА Новости, 31.01.2025

Кириенко встретился с ректором Абхазского университета

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко встретился в Сухуме с ректором Абхазского государственного университета (АГУ) Алеко Гварамия. РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T17:37:00+03:00

2025-01-31T17:37:00+03:00

2025-01-31T17:47:00+03:00

россия

сухум

абхазия

сергей кириенко

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко встретился в Сухуме с ректором Абхазского государственного университета (АГУ) Алеко Гварамия. Встреча прошла в вузе. Во время экскурсии по территории учебного заведения Гварамия рассказал, что сейчас в нем обучаются две тысячи человек. Кириенко, в свою очередь, назвал студентов талантливыми. Стороны обменялись памятными подарками. Кроме того, Кириенко провел встречу с учеными и членами Академии наук Абхазии. -0-

https://ria.ru/20250131/abkhaziya-1996596181.html

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сухум

абхазия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сухум, абхазия, сергей кириенко