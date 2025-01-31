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Кириенко встретился с ректором Абхазского университета - РИА Новости, 31.01.2025
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17:37 31.01.2025 (обновлено: 17:47 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/kirienko-1996688960.html
Кириенко встретился с ректором Абхазского университета
Кириенко встретился с ректором Абхазского университета - РИА Новости, 31.01.2025
Кириенко встретился с ректором Абхазского университета
Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко встретился в Сухуме с ректором Абхазского государственного университета (АГУ) Алеко Гварамия. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T17:37:00+03:00
2025-01-31T17:47:00+03:00
россия
сухум
абхазия
сергей кириенко
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко встретился в Сухуме с ректором Абхазского государственного университета (АГУ) Алеко Гварамия. Встреча прошла в вузе. Во время экскурсии по территории учебного заведения Гварамия рассказал, что сейчас в нем обучаются две тысячи человек. Кириенко, в свою очередь, назвал студентов талантливыми. Стороны обменялись памятными подарками. Кроме того, Кириенко провел встречу с учеными и членами Академии наук Абхазии. -0-
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россия, сухум, абхазия, сергей кириенко
Россия, Сухум, Абхазия, Сергей Кириенко
Кириенко встретился с ректором Абхазского университета

Кириенко встретился в Сухуме с ректором Абхазского госуниверситета и учеными

© Фото : АГУ/TelegramПервый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко встретился в Сухуме с ректором Абхазского государственного университета Алеко Гварамия
Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко встретился в Сухуме с ректором Абхазского государственного университета Алеко Гварамия - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© Фото : АГУ/Telegram
Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко встретился в Сухуме с ректором Абхазского государственного университета Алеко Гварамия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко встретился в Сухуме с ректором Абхазского государственного университета (АГУ) Алеко Гварамия.
Встреча прошла в вузе. Во время экскурсии по территории учебного заведения Гварамия рассказал, что сейчас в нем обучаются две тысячи человек. Кириенко, в свою очередь, назвал студентов талантливыми. Стороны обменялись памятными подарками.
Кроме того, Кириенко провел встречу с учеными и членами Академии наук Абхазии. -0-
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и и.о. президента Абхазии Валерий Бганба во время встречи - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Кириенко встретился с и.о. президента Абхазии
Вчера, 12:53
 
РоссияСухумАбхазияСергей Кириенко
 
 
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