https://ria.ru/20250131/ii-1996518308.html

Исследование показало, где компании чаще всего ищут сотрудников в сфере ИИ

Исследование показало, где компании чаще всего ищут сотрудников в сфере ИИ - РИА Новости, 31.01.2025

Исследование показало, где компании чаще всего ищут сотрудников в сфере ИИ

Работодатели из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска чаще других ищут сотрудников в сфере искусственного интеллекта (ИИ), подсчитали для РИА Новости... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T03:36:00+03:00

2025-01-31T03:36:00+03:00

2025-01-31T03:36:00+03:00

технологии

москва

санкт-петербург

новосибирск

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Работодатели из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска чаще других ищут сотрудников в сфере искусственного интеллекта (ИИ), подсчитали для РИА Новости специалисты экспертно-аналитической компании "Киберия". "Наибольшую активность в поиске сотрудников с ИИ-компетенциями проявляют работодатели в следующих городах: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Краснодар, Ростов-на-Дону, Самара, Воронеж", - говорится в исследовании, в котором были проанализированы данные с мая 2022 года по декабрь 2024 года. В свою очередь из всех 123 668 вакансий в сфере ИИ 4% объявлений о работе предполагают релокацию. А основные страны для переезда: Болгария, Сербия, Турция, Грузия, ОАЭ, Германия, Черногория, Италия, Кипр и Литва. Среди российских городов для переезда: Казань, Елабуга, Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск. При этом вакансии, связанные с ИИ, публикуют компании, которым необходимы специалисты создающие, оптимизирующие и обучающие нейросети: и социальные сети, и банки, и маркетплейсы – практически все стремятся создать своего виртуального ассистента, добавили в компании. Кроме того, немалый спрос на ИИ-кадров отмечается в сфере финансов. Также ИИ-кадры нужны промышленности, где нейросети используются для поиска новых месторождений и контроля за соблюдением промбезопасности. По подсчетам специалистов, больше всего вакансий на российском рынке приходится на IT-специалистов - 62 521. Спрос на них в сфере искусственного интеллекта колеблется. Например, во второй половине 2022 года количество опубликованных вакансий заметно снизилось, главной причиной стали санкционные риски IT-компаний. В 2023 году спрос начал расти и достиг максимума в августе 2024, после чего вновь упал, что можно объяснить перенасыщением рынка ИИ-программистами, объяснили в компании. Вторая по числу вакансий сфера - пользователи ИИ. Их число составляет 51514. Под пользователями ИИ подразумеваются специалисты разных направлений, которые умеют применять нейросети в своей работе. Отмечается, что спрос на них рос до октября 2024 года, что связано с бумом на внедрение ИИ-инструментов в бизнес и контент-сферу. С прошлой осени число опубликованных вакансий стало уменьшаться. Топ-3 закрывают вспомогательные специалисты, которые обучают и улучшают работу нейросетей и других ИИ-инструментов. Таких вакансий на рынке 9633.

https://ria.ru/20250124/rabota-1995248751.html

https://ria.ru/20250124/uvolnenie-1995250820.html

москва

санкт-петербург

новосибирск

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технологии, москва, санкт-петербург, новосибирск