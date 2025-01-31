https://ria.ru/20250131/dokumenty-1996519353.html
В России хотят обновить список документов для поступления в школы мигрантам
В России хотят обновить список документов для поступления в школы мигрантам - РИА Новости, 31.01.2025
В России хотят обновить список документов для поступления в школы мигрантам
Минпросвещения РФ предложило новый перечень документов для поступления детей иностранных граждан в российские школы, с соответствующим проектом ознакомилось РИА РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T04:29:00+03:00
2025-01-31T04:29:00+03:00
2025-01-31T04:29:00+03:00
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Минпросвещения РФ предложило новый перечень документов для поступления детей иностранных граждан в российские школы, с соответствующим проектом ознакомилось РИА Новости. Согласно документу, теперь для приема в образовательное учреждение следует подтвердить право на проживание в РФ не только ребенка, но и его законных представителей. Кроме того, необходимы документы об отсутствии у будущего школьника инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также документы о прохождении дактилоскопической регистрации ребенка. В перечне также говорится, что для поступления в школу требуются документы, удостоверяющие личность ребенка. "Для иностранных граждан: паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина; для лиц без гражданства: документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации; иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющего личность лица без гражданства", - уточняется в проекте. У родителей или законных представителей будущего школьника должны быть ИНН и СНИЛС. У ребенка также должен быть СНИЛС. "В случае представления неполного комплекта документов, предусмотренных пунктом 26 настоящего Порядка, образовательная организация возвращает заявление без его рассмотрения", - следует из документа. Проект не распространяется на дипломатических работников иностранных государств, а также иностранных граждан, определенных указом президента РФ "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности". В документ также включен пункт о предъявлении результатов тестирования на знание русского языка, которое дети мигрантов будут сдавать с 1 апреля 2025 года для поступления в российские школы. Предполагается, что правила должны вступить в силу 1 апреля 2025 года и действовать до 1 марта 2026 года.
https://ria.ru/20250122/migranty-1994991359.html
https://ria.ru/20250130/nikab-1996476488.html
https://ria.ru/20250129/chuvashija-1996058607.html
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общество, россия
В России хотят обновить список документов для поступления в школы мигрантам
Минпросвещения хочет обновить набор документов для поступления в школу мигрантам
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Минпросвещения РФ предложило новый перечень документов для поступления детей иностранных граждан в российские школы, с соответствующим проектом ознакомилось РИА Новости.
Согласно документу, теперь для приема в образовательное учреждение следует подтвердить право на проживание в РФ не только ребенка, но и его законных представителей. Кроме того, необходимы документы об отсутствии у будущего школьника инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также документы о прохождении дактилоскопической регистрации ребенка.
В перечне также говорится, что для поступления в школу требуются документы, удостоверяющие личность ребенка.
"Для иностранных граждан: паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина; для лиц без гражданства: документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации; иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющего личность лица без гражданства", - уточняется в проекте.
У родителей или законных представителей будущего школьника должны быть ИНН и СНИЛС. У ребенка также должен быть СНИЛС.
"В случае представления неполного комплекта документов, предусмотренных пунктом 26 настоящего Порядка, образовательная организация возвращает заявление без его рассмотрения", - следует из документа.
Проект не распространяется на дипломатических работников иностранных государств, а также иностранных граждан, определенных указом президента РФ "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности".
В документ также включен пункт о предъявлении результатов тестирования на знание русского языка, которое дети мигрантов будут сдавать с 1 апреля 2025 года для поступления в российские школы.
Предполагается, что правила должны вступить в силу 1 апреля 2025 года и действовать до 1 марта 2026 года.