https://ria.ru/20250131/dokumenty-1996519353.html

В России хотят обновить список документов для поступления в школы мигрантам

В России хотят обновить список документов для поступления в школы мигрантам - РИА Новости, 31.01.2025

В России хотят обновить список документов для поступления в школы мигрантам

Минпросвещения РФ предложило новый перечень документов для поступления детей иностранных граждан в российские школы, с соответствующим проектом ознакомилось РИА РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T04:29:00+03:00

2025-01-31T04:29:00+03:00

2025-01-31T04:29:00+03:00

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960245318_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_72cf6a95b9dd1b300e895fcba82511bb.jpg

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Минпросвещения РФ предложило новый перечень документов для поступления детей иностранных граждан в российские школы, с соответствующим проектом ознакомилось РИА Новости. Согласно документу, теперь для приема в образовательное учреждение следует подтвердить право на проживание в РФ не только ребенка, но и его законных представителей. Кроме того, необходимы документы об отсутствии у будущего школьника инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также документы о прохождении дактилоскопической регистрации ребенка. В перечне также говорится, что для поступления в школу требуются документы, удостоверяющие личность ребенка. "Для иностранных граждан: паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина; для лиц без гражданства: документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации; иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющего личность лица без гражданства", - уточняется в проекте. У родителей или законных представителей будущего школьника должны быть ИНН и СНИЛС. У ребенка также должен быть СНИЛС. "В случае представления неполного комплекта документов, предусмотренных пунктом 26 настоящего Порядка, образовательная организация возвращает заявление без его рассмотрения", - следует из документа. Проект не распространяется на дипломатических работников иностранных государств, а также иностранных граждан, определенных указом президента РФ "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности". В документ также включен пункт о предъявлении результатов тестирования на знание русского языка, которое дети мигрантов будут сдавать с 1 апреля 2025 года для поступления в российские школы. Предполагается, что правила должны вступить в силу 1 апреля 2025 года и действовать до 1 марта 2026 года.

https://ria.ru/20250122/migranty-1994991359.html

https://ria.ru/20250130/nikab-1996476488.html

https://ria.ru/20250129/chuvashija-1996058607.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия