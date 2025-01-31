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При атаке БПЛА в Воронежской области пострадал человек - РИА Новости, 31.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
04:01 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/bespilotniki-1996518779.html
При атаке БПЛА в Воронежской области пострадал человек
При атаке БПЛА в Воронежской области пострадал человек - РИА Новости, 31.01.2025
При атаке БПЛА в Воронежской области пострадал человек
Ещё несколько БПЛА уничтожены в Воронежской области, ранен один человек, повреждены частный дом, ферма и остекление промпредприятия, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T04:01:00+03:00
2025-01-31T04:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
воронеж
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Ещё несколько БПЛА уничтожены в Воронежской области, ранен один человек, повреждены частный дом, ферма и остекление промпредприятия, сообщил губернатор региона Александр Гусев. "На юге области один из сбитых беспилотников упал на проезжающий по трассе автомобиль. Водитель получил ранение ноги. Ему уже оказана помощь. Также в результате падения фрагментов БПЛА в этом же районе повреждены частный жилой дом и ферма, на которой выбиты стекла", - написал он в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что в Воронеже в результате падения подавленного беспилотника повреждено остекление на промышленном предприятии. "Оперативные службы работают на местах происшествий. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется", - добавил Гусев.
https://ria.ru/20250130/bespilotniki-1996505365.html
воронежская область
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происшествия, воронежская область, воронеж, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Воронеж, Александр Гусев (губернатор)
При атаке БПЛА в Воронежской области пострадал человек

Гусев: при атаке БПЛА в Воронежской области пострадал человек

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Ещё несколько БПЛА уничтожены в Воронежской области, ранен один человек, повреждены частный дом, ферма и остекление промпредприятия, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
"На юге области один из сбитых беспилотников упал на проезжающий по трассе автомобиль. Водитель получил ранение ноги. Ему уже оказана помощь. Также в результате падения фрагментов БПЛА в этом же районе повреждены частный жилой дом и ферма, на которой выбиты стекла", - написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что в Воронеже в результате падения подавленного беспилотника повреждено остекление на промышленном предприятии.
"Оперативные службы работают на местах происшествий. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется", - добавил Гусев.
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