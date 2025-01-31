"Ждала своего часа". В США сделали жуткое заявление об авиакатастрофе

AP: авиаэксперты и пилоты предупреждали о риске авиакатастроф над Вашингтоном
Вертолет Black Hawk совершал учебный полет, когда произошло столкновение с Bombardier CRJ700.
Вертолет Black Hawk совершал учебный полет, когда произошло столкновение с Bombardier CRJ700.
На борту пассажирского лайнера находились 64 человека. Он оказался разрушен, его обломки разбросаны по акватории.
На борту пассажирского лайнера находились 64 человека. Он оказался разрушен, его обломки разбросаны по акватории.
Как передает телеканал NBC, самолет разломился на две части.
Как передает телеканал NBC, самолет разломился на две части.
В спасательных операциях и расследованиях задействовали все профильные ведомства — Береговую охрану, Пентагон, ФБР. Аэропорт имени Рейгана будет закрыт до утра пятницы.
В спасательных операциях и расследованиях задействовали все профильные ведомства — Береговую охрану, Пентагон, ФБР. Аэропорт имени Рейгана будет закрыт до утра пятницы.
Спасатели уже начали доставать тела погибших из реки.
Спасатели уже начали доставать тела погибших из реки.
Комментируя произошедшее, президент США Дональд Трамп отметил, что экипаж вертолета должен был изменить курс, трагедии можно было избежать. Он задался вопросом, почему военные ясной ночью не видели и не избежали столкновения с пассажирским рейсом, заходившим на посадку.
Комментируя произошедшее, президент США Дональд Трамп отметил, что экипаж вертолета должен был изменить курс, трагедии можно было избежать. Он задался вопросом, почему военные ясной ночью не видели и не избежали столкновения с пассажирским рейсом, заходившим на посадку.
Столкновение вертолета Black Hawk и пассажирского самолета из Канзаса может стать крупнейшей авиакатастрофой в США за 15 лет.
Столкновение вертолета Black Hawk и пассажирского самолета из Канзаса может стать крупнейшей авиакатастрофой в США за 15 лет.
Последняя подобная трагедия произошла в Штатах в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся на земле человек.
Последняя подобная трагедия произошла в Штатах в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся на земле человек.
Вертолет Black Hawk совершал учебный полет, когда произошло столкновение с Bombardier CRJ700.
На борту пассажирского лайнера находились 64 человека. Он оказался разрушен, его обломки разбросаны по акватории.
Как передает телеканал NBC, самолет разломился на две части.
В спасательных операциях и расследованиях задействовали все профильные ведомства — Береговую охрану, Пентагон, ФБР. Аэропорт имени Рейгана будет закрыт до утра пятницы.
Спасатели уже начали доставать тела погибших из реки.
Комментируя произошедшее, президент США Дональд Трамп отметил, что экипаж вертолета должен был изменить курс, трагедии можно было избежать. Он задался вопросом, почему военные ясной ночью не видели и не избежали столкновения с пассажирским рейсом, заходившим на посадку.
Столкновение вертолета Black Hawk и пассажирского самолета из Канзаса может стать крупнейшей авиакатастрофой в США за 15 лет.
Последняя подобная трагедия произошла в Штатах в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся на земле человек.