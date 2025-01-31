https://ria.ru/20250131/aviakatastrofa-1996589535.html

"Ждала своего часа". В США сделали жуткое заявление об авиакатастрофе

"Ждала своего часа". В США сделали жуткое заявление об авиакатастрофе - РИА Новости, 31.01.2025

"Ждала своего часа". В США сделали жуткое заявление об авиакатастрофе

Авиаэксперты и пилоты предупреждали о риске происшествий над Вашингтоном из-за загруженности воздушного пространства, пишет Associated Press со ссылкой на... РИА Новости, 31.01.2025

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2025-01-31T12:27:00+03:00

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вашингтон (штат)

сша

дональд трамп

united airlines

american airlines

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Авиаэксперты и пилоты предупреждали о риске происшествий над Вашингтоном из-за загруженности воздушного пространства, пишет Associated Press со ссылкой на специалистов в области авиации."Это была катастрофа, которая ждала своего часа. Те из нас, кто давно работает, кричали в пустоту, что нечто подобное может произойти", — отметил отставной командир воздушного судна авиакомпании United Airlines Росс Эймер.По его мнению, американские воздушные системы нагружены до предела.Авторы публикации указали на сложность взлета и посадки в аэропорту имени Рональда Рейгана даже при хороших погодных условиях. Пилотам нужно маневрировать среди других судов, включая коммерческие и военные. Кроме того, к неудобствам можно отнести зоны ограниченного доступа вокруг стратегически важных объектов.В ночь на четверг возле вашингтонского аэропорта имени Рейгана столкнулись гражданский самолет и военный вертолет. На борту самолета были 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета — три члена экипажа.Президент США Дональд Трамп сообщал, что выживших в результате авиакатастрофы нет.

https://ria.ru/20250131/vertolet-1996534818.html

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Новые кадры столкновения самолета и вертолета над Вашингтоном Появилось новое видео вчерашнего столкновения самолета и вертолета над Вашингтоном 2025-01-31T12:27 true PT0M12S

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в мире, вашингтон (штат), сша, дональд трамп, united airlines, american airlines, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном