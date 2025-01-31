https://ria.ru/20250131/armeniya-1996555987.html

Армения готовится исполнить смертельный номер

Армения готовится исполнить смертельный номер - РИА Новости, 31.01.2025

Армения готовится исполнить смертельный номер

ИМЭМО РАН подготовил доклад "Внешняя политика Армении на перепутье: кризис многовекторности". С этой закавказской республикой связана одна из самых загадочных... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T10:50:00+03:00

2025-01-31T10:50:00+03:00

2025-01-31T11:30:00+03:00

аналитика

армения

россия

украина

алексей оверчук

сергей лавров

евразийский экономический союз

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996558088_252:183:1591:936_1920x0_80_0_0_adde6e625b1364b2549fc81aa2980d2e.jpg

ИМЭМО РАН подготовил доклад "Внешняя политика Армении на перепутье: кризис многовекторности". С этой закавказской республикой связана одна из самых загадочных сюжетных линий современной мировой политики.В последние годы планета видела немало примеров того, как страны совершали вредоносный для себя выбор, что оборачивалось для них тяжелыми, а в некоторых случаях откровенно фатальными последствиями. Более того, подобных историй в наше время стало так много, что они превратились в своего рода противоядие для других. Мировое большинство взяло курс на восстановление суверенности, многополярность и выстраивание альтернативных международных структур в значительной степени именно потому, что слишком уж наглядными в своей плачевности стали результаты глобального доминирования Запада и безоглядного следования в его фарватере.Тем не менее надо признать, что почти у всех стран, совершивших роковой выбор, были основания думать, что конкретно для них все сложится хорошо. Германия, сделавшая ставку на зеленый переход и отказ от российского газа, полагала свою экономическую мощь настолько непоколебимой, что была уверена в собственной способности справиться с издержками переходного периода, за которым должен был последовать подъем на новом витке развития. Украина с навязчивой идеей "не-России" и "второй Франции" тоже имела весьма серьезные причины для евро- и атлантического оптимизма — от географического положения и природных богатств до весьма высокого уровня социально-экономического развития. В этих двух и многих других случаях не сложилось так, как рассчитывали, потому что, как говорится, "гладко было на бумаге".Уникальная особенность Армении, прямо сейчас принимающей решение, взять ли ей курс на Запад, заключается в том, что никаких оснований для оптимистичных иллюзий у нее быть просто не может. Маленькая бедная страна, не имеющая выхода к морю и зажатая между четырьмя государствами, с двумя из которых ее связывают очень сложные отношения, совсем недавно бывшие открытой враждой. А экономическое благополучие и безопасность Армении зависят от пятой страны, с которой у нее нет даже общей границы.При этом все государства региона, завязанные в сложный геополитический узел вокруг Армении (Россия, Иран, Турция, Азербайджан и Грузия), при существующих трениях имеют единое основание для взаимодействия: мы сами разберемся между собой и самостоятельно будем решать собственную судьбу — в регионе нечего делать посторонним. Этого принципа придерживаются все страны, кроме самой Армении, маленькой, бедной, без выхода к морю, со сложными соседями и чье развитие зависит от доступа на рынок ЕАЭС.На днях российские официальные лица — министр иностранных дел Сергей Лавров и вице-премьер Алексей Оверчук — в очередной раз максимально прямо и однозначно проговорили реалии. Одновременное членство Армении в ЕС и ЕАЭС невозможно. Присоединение к рынку ЕС будет означать для Армении закрытие рынка ЕАЭС. При этом с ЕАЭС торговый оборот у республики растет, достигнув 12 миллиардов долларов, — по словам Оверчука, Армения является основным выгодоприобретателем от участия союза. А с ЕС у республики торговый оборот сокращается, будучи и так в разы меньше, чем с ЕАЭС.Уже стародавняя на фоне событий последних лет история с украинской евроассоциацией четко дает понять, что это не пустые слова Москвы, за ними стоят конкретные решения и дела — надеяться на особое положение и исключение из правил Армении не приходится. Россия тогда, больше десяти лет назад, наживую резала тесно переплетенные экономики двух стран, но не поддалась ни на шантаж, ни на давление, ни на сентиментальные аргументы. В случае чего отключение республики пройдет для ЕАЭС куда легче и безболезненнее — экономический вес несравним. При этом социально-экономические последствия данного шага для самой Армении, не имеющей даже близко того запаса прочности и потенциала, что был у Украины, трудно вообразимы в своей катастрофичности.Нет, никаких иллюзий у Армении быть не может. Однако они очевидно существуют.Что ж, базовый принцип наступающего многополярного мира, как не устает повторять Россия, — уважение к чужому суверенитету и суверенным решениям. Правда, армянскому народу стоит помнить, что в комплекте к суверенитету неотъемлемо идет полная ответственность нации за принятые решения и их последствия.

https://ria.ru/20250126/lukashenko-1995562567.html

https://ria.ru/20250121/mirzoyan-1994794642.html

https://ria.ru/20250123/armenija-1995093252.html

армения

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ирина Алкснис https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg

Ирина Алкснис https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ирина Алкснис https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg

аналитика, армения, россия, украина, алексей оверчук, сергей лавров, евразийский экономический союз, евросоюз, российская академия наук