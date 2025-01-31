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В Анапе тестируют комплекс для мониторинга загрязнения мазутом - РИА Новости, 31.01.2025
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16:45 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/anapa-1996672022.html
В Анапе тестируют комплекс для мониторинга загрязнения мазутом
В Анапе тестируют комплекс для мониторинга загрязнения мазутом - РИА Новости, 31.01.2025
В Анапе тестируют комплекс для мониторинга загрязнения мазутом
Ученые в Анапе тестируют мультисредный комплекс для мониторинга загрязнений мазутом после ЧП с танкерами, в него входят аэростат, безэкипажный катер,... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T16:45:00+03:00
2025-01-31T16:45:00+03:00
происшествия
севастополь
анапа
керченский пролив
российская академия наук
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 31 янв - РИА Новости. Ученые в Анапе тестируют мультисредный комплекс для мониторинга загрязнений мазутом после ЧП с танкерами, в него входят аэростат, безэкипажный катер, электровездеход и подводный дрон, сообщила научный сотрудник института проблем управления РАН Татьяна Галактиха, ее слова цитирует краевой оперштаб. В пятницу на территории "Белого пляжа" проверяют эффективность оборудования, которое разработали в Институте проблем управления РАН им. В. А. Трапезникова. Уточняется, что аппараты работают в разных средах: в воздухе, на берегу, в воде и под водой. По замыслу разработчиков, системы смогут координировать друг друга, чтобы точно устанавливать наличие нефтепродуктов. "Наш мультисредный комплекс мониторинга в экологической сфере включает в себя аэростат, на который вешается полезная нагрузка. Также есть безэкипажный катер, который по полетному заданию двигается по воде. Будем тестировать и электровездеход, который может двигаться по берегу. И подводный дрон", - передаёт краевой оперштаб слова Галактихи. По ее словам, сегодня ученные соберут данные и попытаются их обработать. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
https://ria.ru/20250116/anapa-1993934357.html
https://ria.ru/20241222/anapa-1990720518.html
севастополь
анапа
керченский пролив
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происшествия, севастополь, анапа, керченский пролив, российская академия наук, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Севастополь, Анапа, Керченский пролив, Российская академия наук, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
В Анапе тестируют комплекс для мониторинга загрязнения мазутом

В Анапе тестируют мультисредный комплекс для мониторинга загрязнения мазутом

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМазут на камнях
Мазут на камнях - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Мазут на камнях. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 31 янв - РИА Новости. Ученые в Анапе тестируют мультисредный комплекс для мониторинга загрязнений мазутом после ЧП с танкерами, в него входят аэростат, безэкипажный катер, электровездеход и подводный дрон, сообщила научный сотрудник института проблем управления РАН Татьяна Галактиха, ее слова цитирует краевой оперштаб.
В пятницу на территории "Белого пляжа" проверяют эффективность оборудования, которое разработали в Институте проблем управления РАН им. В. А. Трапезникова.
Экспериментальная машина по промывке песка от мазута в Анапе - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
В Анапе начали тест машины по промывке песка от мазута
16 января, 01:43
Уточняется, что аппараты работают в разных средах: в воздухе, на берегу, в воде и под водой. По замыслу разработчиков, системы смогут координировать друг друга, чтобы точно устанавливать наличие нефтепродуктов.
"Наш мультисредный комплекс мониторинга в экологической сфере включает в себя аэростат, на который вешается полезная нагрузка. Также есть безэкипажный катер, который по полетному заданию двигается по воде. Будем тестировать и электровездеход, который может двигаться по берегу. И подводный дрон", - передаёт краевой оперштаб слова Галактихи.
По ее словам, сегодня ученные соберут данные и попытаются их обработать.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
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ПроисшествияСевастопольАнапаКерченский проливРоссийская академия наукКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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