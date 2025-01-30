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ВС России осталось менее трех километров до Днепропетровской области - РИА Новости, 30.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:23 30.01.2025 (обновлено: 14:41 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/vsrf-1996295002.html
ВС России осталось менее трех километров до Днепропетровской области
ВС России осталось менее трех километров до Днепропетровской области - РИА Новости, 30.01.2025
ВС России осталось менее трех километров до Днепропетровской области
Российским военным осталось менее трех километров до Днепропетровской области, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T11:23:00+03:00
2025-01-30T14:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
красноармейск
димитров
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Российским военным осталось менее трех километров до Днепропетровской области, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский."Уже на некоторых участках менее трех километров. &lt;…&gt; Мы в ту сторону продвигаемся. Это вот как раз то направление, которое начинается от Селидово и на запад. И то направление, которое мы продвигаем, охватывая город Красноармейск с запада, для того, чтобы потом выйти на север", — ответил он на соответствующий вопрос.Советник Дениса Пушилина уточнил, что ВСУ пытаются сопротивляться российским подразделениям севернее Селидово под Красноармейском, чтобы не попасть в складывающийся там мешок, как в Великой Новоселке."У нас же идет еще охват со стороны Мирнограда (Димитрова. — Прим. ред.), где наши на высотах оседлали Малиновскую развязку и начали расширять этот плацдарм. И в сторону Димитрова, и в сторону Константиновки, и туда, в сторону Торецка (Дзержинска. — Прим. ред.). Таким образом, там может образоваться еще один мешок для противника", — рассказал Кимаковский.Он добавил, что группировка ВСУ вынуждена будет либо отойти оттуда, либо ее постигнет такая же участь, как в Великой Новоселке, где украинское политическое руководство обрекло 110-ю бригаду на гибель.Минобороны объявило об освобождении Великой Новоселки в понедельник. Как сообщал РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин, украинскую 110-ю бригаду, оборонявшую поселок, полностью уничтожили, она потеряла там до 60-70 процентов личного состава, сил и средств.
https://ria.ru/20250130/sz-1996269172.html
https://ria.ru/20250130/iznos-1995359674.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровская область
донецкая народная республика
красноармейск
димитров
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днепропетровская область, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, красноармейск, димитров, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Димитров, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
ВС России осталось менее трех километров до Днепропетровской области

Кимаковский: ВС РФ осталось менее трех километров до Днепропетровской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Российским военным осталось менее трех километров до Днепропетровской области, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
"Уже на некоторых участках менее трех километров. <…> Мы в ту сторону продвигаемся. Это вот как раз то направление, которое начинается от Селидово и на запад. И то направление, которое мы продвигаем, охватывая город Красноармейск с запада, для того, чтобы потом выйти на север", — ответил он на соответствующий вопрос.
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Советник Дениса Пушилина уточнил, что ВСУ пытаются сопротивляться российским подразделениям севернее Селидово под Красноармейском, чтобы не попасть в складывающийся там мешок, как в Великой Новоселке.

Красноармейск (Покровск) — важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе, находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка. До начала спецоперации здесь проживали около 60 тысяч человек.

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"У нас же идет еще охват со стороны Мирнограда (Димитрова. — Прим. ред.), где наши на высотах оседлали Малиновскую развязку и начали расширять этот плацдарм. И в сторону Димитрова, и в сторону Константиновки, и туда, в сторону Торецка (Дзержинска. — Прим. ред.). Таким образом, там может образоваться еще один мешок для противника", — рассказал Кимаковский.
Он добавил, что группировка ВСУ вынуждена будет либо отойти оттуда, либо ее постигнет такая же участь, как в Великой Новоселке, где украинское политическое руководство обрекло 110-ю бригаду на гибель.
Минобороны объявило об освобождении Великой Новоселки в понедельник. Как сообщал РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин, украинскую 110-ю бригаду, оборонявшую поселок, полностью уничтожили, она потеряла там до 60-70 процентов личного состава, сил и средств.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаКрасноармейскДимитровДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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