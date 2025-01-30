ВС России осталось менее трех километров до Днепропетровской области
Кимаковский: ВС РФ осталось менее трех километров до Днепропетровской области
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Российским военным осталось менее трех километров до Днепропетровской области, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
"Уже на некоторых участках менее трех километров. <…> Мы в ту сторону продвигаемся. Это вот как раз то направление, которое начинается от Селидово и на запад. И то направление, которое мы продвигаем, охватывая город Красноармейск с запада, для того, чтобы потом выйти на север", — ответил он на соответствующий вопрос.
Советник Дениса Пушилина уточнил, что ВСУ пытаются сопротивляться российским подразделениям севернее Селидово под Красноармейском, чтобы не попасть в складывающийся там мешок, как в Великой Новоселке.
Красноармейск (Покровск) — важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе, находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка. До начала спецоперации здесь проживали около 60 тысяч человек.
"У нас же идет еще охват со стороны Мирнограда (Димитрова. — Прим. ред.), где наши на высотах оседлали Малиновскую развязку и начали расширять этот плацдарм. И в сторону Димитрова, и в сторону Константиновки, и туда, в сторону Торецка (Дзержинска. — Прим. ред.). Таким образом, там может образоваться еще один мешок для противника", — рассказал Кимаковский.
Он добавил, что группировка ВСУ вынуждена будет либо отойти оттуда, либо ее постигнет такая же участь, как в Великой Новоселке, где украинское политическое руководство обрекло 110-ю бригаду на гибель.
Минобороны объявило об освобождении Великой Новоселки в понедельник. Как сообщал РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин, украинскую 110-ю бригаду, оборонявшую поселок, полностью уничтожили, она потеряла там до 60-70 процентов личного состава, сил и средств.
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