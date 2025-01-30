https://ria.ru/20250130/vsrf-1996295002.html

ВС России осталось менее трех километров до Днепропетровской области

ВС России осталось менее трех километров до Днепропетровской области - РИА Новости, 30.01.2025

ВС России осталось менее трех километров до Днепропетровской области

Российским военным осталось менее трех километров до Днепропетровской области, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T11:23:00+03:00

2025-01-30T11:23:00+03:00

2025-01-30T14:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

красноармейск

димитров

денис пушилин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996306307_0:0:3265:1836_1920x0_80_0_0_e0de43f7ca50c6c90ccdffb7bf0e40f5.jpg

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Российским военным осталось менее трех километров до Днепропетровской области, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский."Уже на некоторых участках менее трех километров. <…> Мы в ту сторону продвигаемся. Это вот как раз то направление, которое начинается от Селидово и на запад. И то направление, которое мы продвигаем, охватывая город Красноармейск с запада, для того, чтобы потом выйти на север", — ответил он на соответствующий вопрос.Советник Дениса Пушилина уточнил, что ВСУ пытаются сопротивляться российским подразделениям севернее Селидово под Красноармейском, чтобы не попасть в складывающийся там мешок, как в Великой Новоселке."У нас же идет еще охват со стороны Мирнограда (Димитрова. — Прим. ред.), где наши на высотах оседлали Малиновскую развязку и начали расширять этот плацдарм. И в сторону Димитрова, и в сторону Константиновки, и туда, в сторону Торецка (Дзержинска. — Прим. ред.). Таким образом, там может образоваться еще один мешок для противника", — рассказал Кимаковский.Он добавил, что группировка ВСУ вынуждена будет либо отойти оттуда, либо ее постигнет такая же участь, как в Великой Новоселке, где украинское политическое руководство обрекло 110-ю бригаду на гибель.Минобороны объявило об освобождении Великой Новоселки в понедельник. Как сообщал РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин, украинскую 110-ю бригаду, оборонявшую поселок, полностью уничтожили, она потеряла там до 60-70 процентов личного состава, сил и средств.

https://ria.ru/20250130/sz-1996269172.html

https://ria.ru/20250130/iznos-1995359674.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

донецкая народная республика

красноармейск

димитров

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

днепропетровская область, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, красноармейск, димитров, денис пушилин, вооруженные силы украины