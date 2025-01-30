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ВСМ Москва — Петербург будет построена в срок, заявил Старовойт
ВСМ Москва — Петербург будет построена в срок, заявил Старовойт - РИА Новости, 30.01.2025
ВСМ Москва — Петербург будет построена в срок, заявил Старовойт
Проект по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург идет по графику и дорога будет построена в срок, сообщил... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T14:31:00+03:00
2025-01-30T14:31:00+03:00
2025-01-30T14:54:00+03:00
экономика
москва
санкт-петербург
россия
роман старовойт
владимир путин
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Проект по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург идет по графику и дорога будет построена в срок, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Очень символично, что практически день в день с 50-летием БАМа было подписано концессионное соглашение по строительству ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Тоже над этим работаем, очень сложный проект, но пока идем по графику. Я возглавляю проектный офис по поручению правительства Российской Федерации, поэтому думаю, что точно в срок будет построена эта линия", - сказал Старовойт.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Рабочая встреча Путина с министром транспорта Старовойтом
В Кремле состоялась рабочая встреча Президента с Министром транспорта Романом Старовойтом
2025-01-30T14:31
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, москва, санкт-петербург, россия, роман старовойт, владимир путин
Экономика, Москва, Санкт-Петербург, Россия, Роман Старовойт, Владимир Путин
ВСМ Москва — Петербург будет построена в срок, заявил Старовойт
Старовойт сообщил Путину, что строительство ВСМ Москва-Петербург идет по графику