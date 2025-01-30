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ВСМ Москва — Петербург будет построена в срок, заявил Старовойт - РИА Новости, 30.01.2025
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14:31 30.01.2025 (обновлено: 14:54 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/vsm-1996366171.html
ВСМ Москва — Петербург будет построена в срок, заявил Старовойт
ВСМ Москва — Петербург будет построена в срок, заявил Старовойт - РИА Новости, 30.01.2025
ВСМ Москва — Петербург будет построена в срок, заявил Старовойт
Проект по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург идет по графику и дорога будет построена в срок, сообщил... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T14:31:00+03:00
2025-01-30T14:54:00+03:00
экономика
москва
санкт-петербург
россия
роман старовойт
владимир путин
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Проект по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург идет по графику и дорога будет построена в срок, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Очень символично, что практически день в день с 50-летием БАМа было подписано концессионное соглашение по строительству ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Тоже над этим работаем, очень сложный проект, но пока идем по графику. Я возглавляю проектный офис по поручению правительства Российской Федерации, поэтому думаю, что точно в срок будет построена эта линия", - сказал Старовойт.
https://ria.ru/20250101/putin-1992250491.html
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4.7
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7 495 645-6601
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Рабочая встреча Путина с министром транспорта Старовойтом
В Кремле состоялась рабочая встреча Президента с Министром транспорта Романом Старовойтом
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экономика, москва, санкт-петербург, россия, роман старовойт, владимир путин
Экономика, Москва, Санкт-Петербург, Россия, Роман Старовойт, Владимир Путин
ВСМ Москва — Петербург будет построена в срок, заявил Старовойт

Старовойт сообщил Путину, что строительство ВСМ Москва-Петербург идет по графику

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Проект по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург идет по графику и дорога будет построена в срок, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
«
"Очень символично, что практически день в день с 50-летием БАМа было подписано концессионное соглашение по строительству ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Тоже над этим работаем, очень сложный проект, но пока идем по графику. Я возглавляю проектный офис по поручению правительства Российской Федерации, поэтому думаю, что точно в срок будет построена эта линия", - сказал Старовойт.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
Путин поручил обеспечить реализацию проекта ВСМ "Москва – Петербург"
1 января, 17:18
 
ЭкономикаМоскваСанкт-ПетербургРоссияРоман СтаровойтВладимир Путин
 
 
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