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ВСМ Москва — Петербург будет построена в срок, заявил Старовойт

ВСМ Москва — Петербург будет построена в срок, заявил Старовойт - РИА Новости, 30.01.2025

ВСМ Москва — Петербург будет построена в срок, заявил Старовойт

Проект по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург идет по графику и дорога будет построена в срок, сообщил... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T14:31:00+03:00

2025-01-30T14:31:00+03:00

2025-01-30T14:54:00+03:00

экономика

москва

санкт-петербург

россия

роман старовойт

владимир путин

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Проект по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург идет по графику и дорога будет построена в срок, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Очень символично, что практически день в день с 50-летием БАМа было подписано концессионное соглашение по строительству ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Тоже над этим работаем, очень сложный проект, но пока идем по графику. Я возглавляю проектный офис по поручению правительства Российской Федерации, поэтому думаю, что точно в срок будет построена эта линия", - сказал Старовойт.

https://ria.ru/20250101/putin-1992250491.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Рабочая встреча Путина с министром транспорта Старовойтом В Кремле состоялась рабочая встреча Президента с Министром транспорта Романом Старовойтом 2025-01-30T14:31 true PT1M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, москва, санкт-петербург, россия, роман старовойт, владимир путин