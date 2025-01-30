https://ria.ru/20250130/vs-1996255205.html

ВС России заняли новые позиции на севере ЛНР, заявил Марочко

ВС России заняли новые позиции на севере ЛНР, заявил Марочко - РИА Новости, 30.01.2025

ВС России заняли новые позиции на севере ЛНР, заявил Марочко

Вооруженные силы РФ заняли новые позиции в Серебрянском лесничестве и улучшили тактическое положение на сватовско-кременском участке, на севере ЛНР, сообщил РИА РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T08:54:00+03:00

2025-01-30T08:54:00+03:00

2025-01-30T08:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

харьковская область

андрей марочко

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ЛУГАНСК, 30 янв – РИА Новости. Вооруженные силы РФ заняли новые позиции в Серебрянском лесничестве и улучшили тактическое положение на сватовско-кременском участке, на севере ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "На сватовско-кременском участке ВС РФ улучшили тактическое положение. В ходе успешных маневров нашим войскам удалось нанести неожиданный удар по украинским боевикам юго-восточнее населенного пункта Червоная Диброва. Нанеся поражение живой силе и технике противника, ВС РФ заняли новые позиции в Серебрянском лесничестве. Также российским войскам удалось улучшить тактическое положение западнее, у Шипиловки", - сообщил агентству Марочко. В начале января Минобороны РФ сообщало, что российская группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Надия в ЛНР и нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в районах Двуречной, Глушковки, Ивановки, Загрызово и Зеленого Гая в Харьковской области, а также Торского в ДНР и в районе Серебрянского лесничества.

https://ria.ru/20250125/granitsy-1995429677.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, луганская народная республика, харьковская область, андрей марочко