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ВС России заняли новые позиции на севере ЛНР, заявил Марочко - РИА Новости, 30.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:54 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/vs-1996255205.html
ВС России заняли новые позиции на севере ЛНР, заявил Марочко
ВС России заняли новые позиции на севере ЛНР, заявил Марочко - РИА Новости, 30.01.2025
ВС России заняли новые позиции на севере ЛНР, заявил Марочко
Вооруженные силы РФ заняли новые позиции в Серебрянском лесничестве и улучшили тактическое положение на сватовско-кременском участке, на севере ЛНР, сообщил РИА РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T08:54:00+03:00
2025-01-30T08:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
харьковская область
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 30 янв – РИА Новости. Вооруженные силы РФ заняли новые позиции в Серебрянском лесничестве и улучшили тактическое положение на сватовско-кременском участке, на севере ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "На сватовско-кременском участке ВС РФ улучшили тактическое положение. В ходе успешных маневров нашим войскам удалось нанести неожиданный удар по украинским боевикам юго-восточнее населенного пункта Червоная Диброва. Нанеся поражение живой силе и технике противника, ВС РФ заняли новые позиции в Серебрянском лесничестве. Также российским войскам удалось улучшить тактическое положение западнее, у Шипиловки", - сообщил агентству Марочко. В начале января Минобороны РФ сообщало, что российская группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Надия в ЛНР и нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в районах Двуречной, Глушковки, Ивановки, Загрызово и Зеленого Гая в Харьковской области, а также Торского в ДНР и в районе Серебрянского лесничества.
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россия, луганская народная республика, харьковская область, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Харьковская область, Андрей Марочко
ВС России заняли новые позиции на севере ЛНР, заявил Марочко

Марочко: ВС России заняли новые позиции в Серебрянском лесничестве на севере ЛНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ЛУГАНСК, 30 янв – РИА Новости. Вооруженные силы РФ заняли новые позиции в Серебрянском лесничестве и улучшили тактическое положение на сватовско-кременском участке, на севере ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"На сватовско-кременском участке ВС РФ улучшили тактическое положение. В ходе успешных маневров нашим войскам удалось нанести неожиданный удар по украинским боевикам юго-восточнее населенного пункта Червоная Диброва. Нанеся поражение живой силе и технике противника, ВС РФ заняли новые позиции в Серебрянском лесничестве. Также российским войскам удалось улучшить тактическое положение западнее, у Шипиловки", - сообщил агентству Марочко.
В начале января Минобороны РФ сообщало, что российская группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Надия в ЛНР и нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в районах Двуречной, Глушковки, Ивановки, Загрызово и Зеленого Гая в Харьковской области, а также Торского в ДНР и в районе Серебрянского лесничества.
Командир роты: До границ Днепропетровской области Украины осталось приблизительно пять километров - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
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25 января, 05:06
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаХарьковская областьАндрей Марочко
 
 
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