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ВС России развили успех на Купянском направлении, заявил Марочко - РИА Новости, 30.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:02 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/vs-1996245001.html
ВС России развили успех на Купянском направлении, заявил Марочко
ВС России развили успех на Купянском направлении, заявил Марочко - РИА Новости, 30.01.2025
ВС России развили успех на Купянском направлении, заявил Марочко
Российские войска развивают успех на Купянском направлении, северо-восточнее Новой Кругляковки в Харьковской области удалось сузить пространство для маневров... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T07:02:00+03:00
2025-01-30T07:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
украина
андрей марочко
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 30 янв – РИА Новости. Российские войска развивают успех на Купянском направлении, северо-восточнее Новой Кругляковки в Харьковской области удалось сузить пространство для маневров ВСУ, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Подразделения ВС РФ продолжают выдавливать противника северо-восточнее населенного пункта Новая Кругляковка (Харьковская область - ред.). В ходе плановой боевой работы удалось сузить пространство для маневров ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) до площади 16 квадратных километров. Также украинская группировка, оказавшись в огневом кармане, начала нести необоснованно большие потери, а передовой укрепрайон украинских боевиков, расположенный на господствующей высоте, по факту, перешел к круговой обороне", - сообщил Марочко со ссылкой на свои источники. Он добавил, что отправленное в данный район усиление не достигло места назначения, поскольку было разбито российскими войсками еще на подступах к Богуславке в Харьковской области. В связи с полной утратой боеспособности данное подразделение ВФУ было вынуждено вернуться в пункт временной дислокации для восстановления, рассказал собеседник агентства. По словам Марочко, украинское командование вынуждено снимать личный состав с других направлений и перебрасывать его на купянский участок из-за успешного продвижения ВС РФ вдоль правого берега реки Оскол в районе Голубовки. Он уточнил, что этот населенный пункт имеет для ВСУ важное значение и находится в 3 километрах от северных окраин Купянска.
https://ria.ru/20250130/ukraina-1996235564.html
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в мире, харьковская область, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России развили успех на Купянском направлении, заявил Марочко

Марочко: ВС России сузили пространство для маневров ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне СВО
Военнослужащий ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 30 янв – РИА Новости. Российские войска развивают успех на Купянском направлении, северо-восточнее Новой Кругляковки в Харьковской области удалось сузить пространство для маневров ВСУ, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"Подразделения ВС РФ продолжают выдавливать противника северо-восточнее населенного пункта Новая Кругляковка (Харьковская область - ред.). В ходе плановой боевой работы удалось сузить пространство для маневров ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) до площади 16 квадратных километров. Также украинская группировка, оказавшись в огневом кармане, начала нести необоснованно большие потери, а передовой укрепрайон украинских боевиков, расположенный на господствующей высоте, по факту, перешел к круговой обороне", - сообщил Марочко со ссылкой на свои источники.
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Он добавил, что отправленное в данный район усиление не достигло места назначения, поскольку было разбито российскими войсками еще на подступах к Богуславке в Харьковской области. В связи с полной утратой боеспособности данное подразделение ВФУ было вынуждено вернуться в пункт временной дислокации для восстановления, рассказал собеседник агентства.
По словам Марочко, украинское командование вынуждено снимать личный состав с других направлений и перебрасывать его на купянский участок из-за успешного продвижения ВС РФ вдоль правого берега реки Оскол в районе Голубовки. Он уточнил, что этот населенный пункт имеет для ВСУ важное значение и находится в 3 километрах от северных окраин Купянска.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьУкраинаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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