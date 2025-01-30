https://ria.ru/20250130/vs-1996245001.html

ВС России развили успех на Купянском направлении, заявил Марочко

ВС России развили успех на Купянском направлении, заявил Марочко - РИА Новости, 30.01.2025

ВС России развили успех на Купянском направлении, заявил Марочко

Российские войска развивают успех на Купянском направлении, северо-восточнее Новой Кругляковки в Харьковской области удалось сузить пространство для маневров... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T07:02:00+03:00

2025-01-30T07:02:00+03:00

2025-01-30T07:02:00+03:00

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ЛУГАНСК, 30 янв – РИА Новости. Российские войска развивают успех на Купянском направлении, северо-восточнее Новой Кругляковки в Харьковской области удалось сузить пространство для маневров ВСУ, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Подразделения ВС РФ продолжают выдавливать противника северо-восточнее населенного пункта Новая Кругляковка (Харьковская область - ред.). В ходе плановой боевой работы удалось сузить пространство для маневров ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) до площади 16 квадратных километров. Также украинская группировка, оказавшись в огневом кармане, начала нести необоснованно большие потери, а передовой укрепрайон украинских боевиков, расположенный на господствующей высоте, по факту, перешел к круговой обороне", - сообщил Марочко со ссылкой на свои источники. Он добавил, что отправленное в данный район усиление не достигло места назначения, поскольку было разбито российскими войсками еще на подступах к Богуславке в Харьковской области. В связи с полной утратой боеспособности данное подразделение ВФУ было вынуждено вернуться в пункт временной дислокации для восстановления, рассказал собеседник агентства. По словам Марочко, украинское командование вынуждено снимать личный состав с других направлений и перебрасывать его на купянский участок из-за успешного продвижения ВС РФ вдоль правого берега реки Оскол в районе Голубовки. Он уточнил, что этот населенный пункт имеет для ВСУ важное значение и находится в 3 километрах от северных окраин Купянска.

https://ria.ru/20250130/ukraina-1996235564.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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