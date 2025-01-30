https://ria.ru/20250130/veb-1996371032.html

ВЭБ: Сургут, Южно-Сахалинск и Воронеж стали лидерами по уровню развития ГЧП

ВЭБ: Сургут, Южно-Сахалинск и Воронеж стали лидерами по уровню развития ГЧП - РИА Новости, 30.01.2025

ВЭБ: Сургут, Южно-Сахалинск и Воронеж стали лидерами по уровню развития ГЧП

ВЭБ и Наццентр ГЧП представили результаты рейтинга городов по уровню развития государственно-частного партнерства, абсолютными лидерами по итогам 2024 года... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T14:56:00+03:00

2025-01-30T14:56:00+03:00

2025-01-30T14:56:00+03:00

россия

сургут

воронеж

вэб.рф (вэб)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996370773_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_01135157f6497997b48bd5bf630a0e16.jpg

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. ВЭБ и Наццентр ГЧП представили результаты рейтинга городов по уровню развития государственно-частного партнерства, абсолютными лидерами по итогам 2024 года стали Сургут, Южно-Сахалинск и Воронеж, сообщили РИА Новости в ВЭБ.РФ. "ВЭБ.РФ и Наццентр ГЧП представили результаты рейтинга городов по уровню развития государственно-частного партнерства. Абсолютными лидерами по итогам 2024 года стали Сургут, Южно-Сахалинск и Воронеж, лучшую динамику показали Зеленодольск, Красногорск, Михайловск, Первоуральск и Хасавюрт", - говорится в сообщении. Отмечается, что рейтинг городов по уровню развития государственно-частного партнерства охватывает 208 городов и муниципальных образований. Ключевые факторы оценки - развитие институциональной среды и нормативно-правовой базы для ГЧП, а также практический опыт подготовки и реализации проектов. "Оценку в рейтинге по итогам 2024 года прошел 481 проект на общую сумму 1,1 триллиона рублей. Существенный объем инвестиций в проекты с участием ВЭБ.РФ - более 30%. Это проекты в социальной и коммунальной сферах, в транспорте, каждый из которых связан с качеством жизни российской семьи. Повестка государственно-частного партнерства стратегически важна. По поручению президента ВЭБ становится обязательным участником крупных ГЧП-проектов. Сегодня запрос на комплексную оценку эффектов и тиражирование лучших решений очень высоки, и рейтинг здесь становится важным ориентиром для управленцев и инвесторов в сфере ГЧП", - сообщил главный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор Наццентра ГЧП Андрей Самохин. В числе задач на ближайшую перспективу он назвал разработку методологии оценки социальных эффектов ГЧП-проектов и дальнейшую синхронизацию систем комплексной аналитики с Агентством стратегических инициатив. "Важно отметить и города, показавшие существенную позитивную динамику по итогам 2024 года. Так, Хасавюрт поднялся в рейтинге сразу на 132 позиции за счет разработки нормативной базы и запуска концессии в водоснабжении и водоотведении, Зеленодольск улучшил положение на 105 позиций с проектом развития спорта, а Красногорск прибавил 72 позиции в рейтинге за счет концессии в теплоснабжении", - отметил Самохин. По итогам рейтинга, который подготовил Наццентр ГЧП, самое большое число проектов ГЧП (18) реализует Тула, наибольший объем инвестиций зафиксирован в Волгограде - 100,9 миллиарда рублей. По отраслевой специфике преобладают коммунально-энергетический сектор - 217 проектов с общим объемом инвестиций 775,7 миллиарда рублей (лидер в количественных показателях и по законтрактованному объему инвестиций) и социальный сектор, в котором города обозначили реализацию 169 проектов ГЧП на 86 миллиардов рублей. В сфере транспорта 30 проектов предусматривают 204,5 миллиарда рублей инвестиций. Средний объем инвестиций по проектам на один город, по расчетам Наццентра ГЧП, составляет 5,3 миллиарда рублей. По активности реализации ГЧП на топ-20 городов приходится треть заявленных всеми муниципальными образованиями проектов и почти 46% инвестиций в них. Наряду с Сургутом, Южно-Сахалинском и Воронежем, в первую двадцатку по развитию ГЧП вошли Нижневартовск, Пермь, Новосибирск, Волгоград, Барнаул, Новороссийск, Краснодар, Сургутский район, Магадан, Благовещенск, Липецк, Новый Уренгой, Красноярск, Тула, Нижний Новгород, Армавир и Улан-Удэ.

https://realty.ria.ru/20250121/veb-1994811437.html

https://ria.ru/20250117/proekty-1994273710.html

россия

сургут

воронеж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, сургут, воронеж, вэб.рф (вэб)