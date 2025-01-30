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Узник лагеря СБУ заявил, что Зеленский игнорирует просьбы остановить пытки - РИА Новости, 30.01.2025
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03:13 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/ukraina-1996233263.html
Узник лагеря СБУ заявил, что Зеленский игнорирует просьбы остановить пытки
Узник лагеря СБУ заявил, что Зеленский игнорирует просьбы остановить пытки - РИА Новости, 30.01.2025
Узник лагеря СБУ заявил, что Зеленский игнорирует просьбы остановить пытки
Владимир Зеленский с 2022 года игнорирует обращения жертв концлагеря в штаб-квартире СБУ о прекращении пыток и выбивания из граждан Украины и США неправдивых... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T03:13:00+03:00
2025-01-30T03:13:00+03:00
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский с 2022 года игнорирует обращения жертв концлагеря в штаб-квартире СБУ о прекращении пыток и выбивания из граждан Украины и США неправдивых показаний, заявил один из узников Юрий Рябуха. Его заявление опубликовано опубликованном в Telegram-канале депутата Верховной рады Александра Дубинского, находящегося в украинском СИЗО по обвинению в госизмене."В очередной раз обращаюсь к вам с сообщением о массовых преступлениях в концентрационном лагере "спортзал" центрального управления СБУ… Впервые обратился в 2022 году. Тогда я написал вам… Надеялся, что вы способны быстро остановить садистов, которые создали концлагерь в здании спецслужбы. Думал, что вы решительно остановите пытки и выбивания из граждан Украины и США неправдивых показаний про якобы совершенные ими или другими лицами преступления", - говорится в заявлении Рябухи, опубликованном в Telegram-канале депутата Верховной рады Александра Дубинского, находящегося в украинском СИЗО по обвинению в госизмене. Рябуха заявил, что путем психологических и физических пыток и угроз убийством сотрудники СБУ вынуждали его дать ложные показания о совершении преступлений другими людьми, в их числе - бывшие чиновники, госслужащие и депутаты, в частности, экс-руководитель администрации президента Игорь Райнин, депутат Рады Юлия Свитличная, бывший министр обороны Степан Полторак, экс-начальник управления СБУ в Харьковской области Андрей Носач, замдиректора Государственного бюро расследований Игорь Гейда. "За эту ложь мне обещали прекратить пытки и вернуть с концлагеря на службу. Но палачам в погонах не удалось склонить меня ко лжи", - добавляет Рябуха. Он также заявил, что Зеленский после ряда обращений к нему абсолютно ничего не сделал для защиты людей, а нечеловеческие пытки в концлагере СБУ продолжаются и скрываются. Документ датирован 27 января 2025 года и адресован Зеленскому. Дубинский 14 ноября прошлого года сообщал, что в главном офисе СБУ в Киеве в 2022 году находился концлагерь для внесудебных допросов и пыток, через который в период с февраля по ноябрь 2022 года прошли более 300 человек. К организации концентрационного лагеря, как отмечал депутат, причастны бывший глава СБУ Иван Баканов и тогдашний его заместитель Василий Малюк.
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в мире, украина, сша, харьковская область, владимир зеленский, александр дубинский, игорь райнин, служба безопасности украины, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Харьковская область, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Игорь Райнин, Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины
Узник лагеря СБУ заявил, что Зеленский игнорирует просьбы остановить пытки

Узник лагеря в штаб-квартире СБУ: Зеленский игнорирует просьбы остановить пытки

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский с 2022 года игнорирует обращения жертв концлагеря в штаб-квартире СБУ о прекращении пыток и выбивания из граждан Украины и США неправдивых показаний, заявил один из узников Юрий Рябуха. Его заявление опубликовано опубликованном в Telegram-канале депутата Верховной рады Александра Дубинского, находящегося в украинском СИЗО по обвинению в госизмене.
"В очередной раз обращаюсь к вам с сообщением о массовых преступлениях в концентрационном лагере "спортзал" центрального управления СБУ… Впервые обратился в 2022 году. Тогда я написал вам… Надеялся, что вы способны быстро остановить садистов, которые создали концлагерь в здании спецслужбы. Думал, что вы решительно остановите пытки и выбивания из граждан Украины и США неправдивых показаний про якобы совершенные ими или другими лицами преступления", - говорится в заявлении Рябухи, опубликованном в Telegram-канале депутата Верховной рады Александра Дубинского, находящегося в украинском СИЗО по обвинению в госизмене.
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Рябуха заявил, что путем психологических и физических пыток и угроз убийством сотрудники СБУ вынуждали его дать ложные показания о совершении преступлений другими людьми, в их числе - бывшие чиновники, госслужащие и депутаты, в частности, экс-руководитель администрации президента Игорь Райнин, депутат Рады Юлия Свитличная, бывший министр обороны Степан Полторак, экс-начальник управления СБУ в Харьковской области Андрей Носач, замдиректора Государственного бюро расследований Игорь Гейда.
"За эту ложь мне обещали прекратить пытки и вернуть с концлагеря на службу. Но палачам в погонах не удалось склонить меня ко лжи", - добавляет Рябуха.
Он также заявил, что Зеленский после ряда обращений к нему абсолютно ничего не сделал для защиты людей, а нечеловеческие пытки в концлагере СБУ продолжаются и скрываются.
Документ датирован 27 января 2025 года и адресован Зеленскому.
Дубинский 14 ноября прошлого года сообщал, что в главном офисе СБУ в Киеве в 2022 году находился концлагерь для внесудебных допросов и пыток, через который в период с февраля по ноябрь 2022 года прошли более 300 человек. К организации концентрационного лагеря, как отмечал депутат, причастны бывший глава СБУ Иван Баканов и тогдашний его заместитель Василий Малюк.
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В миреУкраинаСШАХарьковская областьВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийИгорь РайнинСлужба безопасности УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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