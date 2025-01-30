https://ria.ru/20250130/turtsiya-1996460257.html

В Анталье опечатали не менее 50 отелей

В Анталье опечатали не менее 50 отелей - РИА Новости, 31.01.2025

В Анталье опечатали не менее 50 отелей

Власти Турции опечатали не менее 50 отелей в Анталье после пожара в отеле в провинции Болу, в Стамбуле планируют закрыть все гостиницы-нарушители к... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-30T18:17:00+03:00

2025-01-30T18:17:00+03:00

2025-01-31T00:49:00+03:00

туризм

анталья (провинция)

стамбул

турция

реджеп тайип эрдоган

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994843937_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ca3c34b423eadf63aa16655547342153.jpg

СТАМБУЛ, 30 янв - РИА Новости. Власти Турции опечатали не менее 50 отелей в Анталье после пожара в отеле в провинции Болу, в Стамбуле планируют закрыть все гостиницы-нарушители к понедельнику.По данным агентства DHA, министерство культуры и туризма Турции разослало во все 81 провинции страны срочное извещение о необходимости прекращения работы гостиниц, не имеющих необходимых документов для осуществления гостиничной деятельности. Документы выдаются в том числе после успешно пройденной проверки пожарной безопасности."Мы работаем в координации со всеми учреждениями и организациями, чтобы усилить проверки пожарной безопасности во всех зданиях. Мы сообщили 50 туристическим объектам о принятом решении закрыть их по итогам проверок минтуризма", - сообщил префект района Муратпаша в Анталье Умит Уйсал.В свою очередь губернатор провинции Стамбул Давут Гюль сообщил о начатой полномасштабной проверке пожарной безопасности во всех зданиях, используемых госучреждениями и предпринимателями."Если не в субботу, то самое позднее в воскресенье мы закроем все отели, у которых нет лицензии или разрешения на работу от минтуризма. С понедельника (в провинции Стамбул - ред.) будут закрыты все гостиницы, не обладающие разрешениями министерства", - заявил Гюль.По его словам, безопасность граждан должна быть обеспечена на 100%, в том числе на случай возможного землетрясения.Депутаты парламента Турции одобрили во вторник учреждение комиссии по расследованию трагедии в отеле на горнолыжном курорте, унесшей жизни 78 человек.Огонь охватил здание на турецком горнолыжном курорте Карталкая в Болу в ночь на 21 января. Жертвами пожара в отеле Grand Kartal стали 78 человек. В рамках расследования арестованы 19 человек, в том числе владелец гостиницы.Пожар, унесший жизни 78 человек в отеле Grand Kartal в турецкой провинции Болу, предположительно, начался на кухне, ее сотрудники оставили включенным гриль, а затем тушили огонь водой вместо огнетушителя, утверждала ранее газета Sabah.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что все виновные в инциденте понесут наказание. Ранее владелец отеля Grand Kartal Халит Эргюль возложил всю ответственность за трагедию на персонал, обвинив шеф-повара, электрика и охранников.Проходы к пожарным лестницам в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в Турции были перекрыты, отсутствовала обязательная в подобных зданиях система пожаротушения, что способствовало увеличению числа жертв, заявил ранее эксперт по чрезвычайным ситуациям и охране труда Хаджи Латиф Ишчан.

https://ria.ru/20250126/turtsiya-1995526405.html

https://ria.ru/20250122/bolu-1995022911.html

https://ria.ru/20250121/pozhary-1994746201.html

анталья (провинция)

стамбул

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

анталья (провинция), стамбул, турция, реджеп тайип эрдоган