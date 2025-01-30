https://ria.ru/20250130/turtsiya-1996248207.html
Посол в Турции рассказал о проблемах с банковскими переводами
Посол в Турции рассказал о проблемах с банковскими переводами - РИА Новости, 30.01.2025
Посол в Турции рассказал о проблемах с банковскими переводами
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов сообщил в интервью РИА Новости, что сложности в банковских переводах между РФ и Турцией сохраняются,... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T07:45:00+03:00
2025-01-30T07:45:00+03:00
2025-01-30T07:45:00+03:00
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АНКАРА, 30 янв – РИА Новости, Вугар Гасанов. Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов сообщил в интервью РИА Новости, что сложности в банковских переводах между РФ и Турцией сохраняются, затрагивая даже тех, кто не нарушает санкционный режим. В минувшем октябре в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов в сентябре сообщал РИА Новости, что в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов. "Да, сложности есть, и они затрагивают и турецких, и российских деловых людей, в том числе, даже тех, кто, казалось бы, не нарушает санкционного режима", - заявил дипломат. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам Путина, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250130/rossija-1996237944.html
https://ria.ru/20240918/turtsiya-1973325288.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, алексей ерхов, реджеп тайип эрдоган, турция
Россия, Владимир Путин, Алексей Ерхов, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция
Посол в Турции рассказал о проблемах с банковскими переводами
Посол Ерхов: сложности в переводах между Россией и Турцией сохраняются
АНКАРА, 30 янв – РИА Новости, Вугар Гасанов. Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов сообщил в интервью РИА Новости, что сложности в банковских переводах между РФ и Турцией сохраняются, затрагивая даже тех, кто не нарушает санкционный режим.
В минувшем октябре в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным
на полях саммита БРИКС в Казани турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган
заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов
в сентябре сообщал РИА Новости, что в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию
, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов.
"Да, сложности есть, и они затрагивают и турецких, и российских деловых людей, в том числе, даже тех, кто, казалось бы, не нарушает санкционного режима", - заявил дипломат.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам Путина, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.