https://ria.ru/20250130/turtsiya-1996244868.html
Посол России рассказал о решении проблемы банковских переводов с Турцией
Посол России рассказал о решении проблемы банковских переводов с Турцией - РИА Новости, 30.01.2025
Посол России рассказал о решении проблемы банковских переводов с Турцией
Москва и Анкара продолжают усилия по преодолению проблемы банковских переводов, она негативно влияет на весь комплекс сотрудничества двух стран, заявил в... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T07:00:00+03:00
2025-01-30T07:00:00+03:00
2025-01-30T07:03:00+03:00
россия
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алексей ерхов
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АНКАРА, 30 янв – РИА Новости, Вугар Гасанов. Москва и Анкара продолжают усилия по преодолению проблемы банковских переводов, она негативно влияет на весь комплекс сотрудничества двух стран, заявил в интервью РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов. В минувшем октябре в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов в сентябре сообщал РИА Новости, что в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов. "Усилия по преодолению этой проблемы (банковских переводов – ред.), оказывающей серьезное негативное влияние на весь комплекс нашего сотрудничества, продолжаются", - сказал дипломат. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам Путина, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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россия, турция, алексей ерхов
Россия, Турция, Алексей Ерхов
Посол России рассказал о решении проблемы банковских переводов с Турцией
Посол Ерхов: РФ и Турция продолжают решать проблему банковских переводов
АНКАРА, 30 янв – РИА Новости, Вугар Гасанов. Москва и Анкара продолжают усилия по преодолению проблемы банковских переводов, она негативно влияет на весь комплекс сотрудничества двух стран, заявил в интервью РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов.
В минувшем октябре в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным
на полях саммита БРИКС в Казани турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган
заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов
в сентябре сообщал РИА Новости, что в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию
, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов.
"Усилия по преодолению этой проблемы (банковских переводов – ред.), оказывающей серьезное негативное влияние на весь комплекс нашего сотрудничества, продолжаются", - сказал дипломат.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам Путина, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.