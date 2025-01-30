https://ria.ru/20250130/tokaev-1996388224.html
Токаев заявил о подъеме отношений между Казахстаном и Россией
Токаев заявил о подъеме отношений между Казахстаном и Россией - РИА Новости, 30.01.2025
Токаев заявил о подъеме отношений между Казахстаном и Россией
Отношения между Казахстаном и Россией находятся на подъеме и охватывают практически все сферы сотрудничества, заявил глава республики Касым-Жомарт Токаев в ходе РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T15:40:00+03:00
2025-01-30T15:40:00+03:00
2025-01-30T15:40:00+03:00
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АЛМА-АТА, 30 янв – РИА Новости. Отношения между Казахстаном и Россией находятся на подъеме и охватывают практически все сферы сотрудничества, заявил глава республики Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с руководителем российского правительства Михаилом Мишустиным в Астане. "Отношения между нашими странами находятся на подъеме и охватывают практически все сферы сотрудничества. Мы рассматриваем ваш визит в Астану как важный этап реализации достигнутых на высшем уровне договоренностей. В ходе визита Владимира Владимировича Путина в Казахстан успешно прошел региональный форум в Уфе. В этом году мы запланировали провести очередной форум - теперь уже в Уральске, на территории Казахстана. Я думаю, что этот формат сотрудничества, безусловно, приносит полезные результаты", - приводит слова Токаева его пресс-служба. Мишустин находится в Казахстане с рабочим визитом до 31 января. В четверг российский премьер направится на юг Казахстана, в Алма-Ату, где пройдет заседание Евразийского межправительственного совета, а на следующий день откроется цифровой форум Digital Almaty.
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казахстан, россия, астана, михаил мишустин, касым-жомарт токаев, в мире
Казахстан, Россия, Астана, Михаил Мишустин, Касым-Жомарт Токаев, В мире
Токаев заявил о подъеме отношений между Казахстаном и Россией
Токаев: отношения между Казахстаном и Россией находятся на подъеме