https://ria.ru/20250130/tatarstan-1996367043.html

Гусева назвала Татарстан площадкой масштабирования лучших практик

Гусева назвала Татарстан площадкой масштабирования лучших практик - РИА Новости, 30.01.2025

Гусева назвала Татарстан площадкой масштабирования лучших практик

Татарстан является площадкой масштабирования лучших практик и обмена опытом, заявила сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T14:58:00+03:00

2025-01-30T14:58:00+03:00

2025-01-30T14:58:00+03:00

республика татарстан

казань

ирина гусева

фарид мухаметшин

рустам минниханов

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КАЗАНЬ, 30 янв - РИА Новости. Татарстан является площадкой масштабирования лучших практик и обмена опытом, заявила сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева. "Площадка в Татарстане - это масштабирование лучших практик, это обмен опытом, это наставники", - сказала Гусева на открытии регионального дня II Всероссийского муниципального форума "Малая Родина - сила России". Именно поэтому, по ее словам, республика была выбрана в качестве дискуссионной площадки по теме создания комфортной среды для жизни. Гусева отметила, что в Татарстане благодаря масштабной программе благоустройства за год приводится в порядок до тысячи дворов, реализуется комплексное развитие территорий, внедряются городские инновации. На все эти практики, по ее мнению, могут опираться в других регионах страны. Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин отметил, что за последние 10 лет в республике построено с нуля или реконструировано более 400 общественных пространств. Общая сумма вложенных средств составила свыше 33 миллиардов рублей. "Успешно реализуется инициированная раисом (главой) республики программа "Наш двор". С 2020 года в республике благоустроенно более 5 тысяч дворовых территорий. В этом году приведут в порядок еще 679 дворов", - сказал он. По словам Мухаметшина, важно, что ни одно решение по благоустройству территории не принимается без обсуждения с жителями. II Всероссийский муниципальный форум "Малая Родина - сила России" проводится по поручению президента РФ, организован Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления при поддержке администрации президента РФ. В этом году в рамках форума проходят региональные дни, в частности, в Казани 29-30 января проходит региональный день по направлению "Комфортная среда для жизни". В форуме участвуют 460 представителей муниципального сообщества из всех субъектов РФ, членов федеральной проектной команды, а также 220 делегатов из городов и районов Татарстана. Глава Татарстана Рустам Минниханов возглавляет комиссию Госсовета по реализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

https://ria.ru/20250130/eresko-1996352081.html

https://ria.ru/20241215/zaripova-1989768674.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

казань, ирина гусева, фарид мухаметшин, рустам минниханов