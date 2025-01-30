https://ria.ru/20250130/tatarstan-1996367043.html
Гусева назвала Татарстан площадкой масштабирования лучших практик
Гусева назвала Татарстан площадкой масштабирования лучших практик - РИА Новости, 30.01.2025
Гусева назвала Татарстан площадкой масштабирования лучших практик
Татарстан является площадкой масштабирования лучших практик и обмена опытом, заявила сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T14:58:00+03:00
2025-01-30T14:58:00+03:00
2025-01-30T14:58:00+03:00
республика татарстан
казань
ирина гусева
фарид мухаметшин
рустам минниханов
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КАЗАНЬ, 30 янв - РИА Новости. Татарстан является площадкой масштабирования лучших практик и обмена опытом, заявила сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева. "Площадка в Татарстане - это масштабирование лучших практик, это обмен опытом, это наставники", - сказала Гусева на открытии регионального дня II Всероссийского муниципального форума "Малая Родина - сила России". Именно поэтому, по ее словам, республика была выбрана в качестве дискуссионной площадки по теме создания комфортной среды для жизни. Гусева отметила, что в Татарстане благодаря масштабной программе благоустройства за год приводится в порядок до тысячи дворов, реализуется комплексное развитие территорий, внедряются городские инновации. На все эти практики, по ее мнению, могут опираться в других регионах страны. Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин отметил, что за последние 10 лет в республике построено с нуля или реконструировано более 400 общественных пространств. Общая сумма вложенных средств составила свыше 33 миллиардов рублей. "Успешно реализуется инициированная раисом (главой) республики программа "Наш двор". С 2020 года в республике благоустроенно более 5 тысяч дворовых территорий. В этом году приведут в порядок еще 679 дворов", - сказал он. По словам Мухаметшина, важно, что ни одно решение по благоустройству территории не принимается без обсуждения с жителями. II Всероссийский муниципальный форум "Малая Родина - сила России" проводится по поручению президента РФ, организован Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления при поддержке администрации президента РФ. В этом году в рамках форума проходят региональные дни, в частности, в Казани 29-30 января проходит региональный день по направлению "Комфортная среда для жизни". В форуме участвуют 460 представителей муниципального сообщества из всех субъектов РФ, членов федеральной проектной команды, а также 220 делегатов из городов и районов Татарстана. Глава Татарстана Рустам Минниханов возглавляет комиссию Госсовета по реализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
https://ria.ru/20250130/eresko-1996352081.html
https://ria.ru/20241215/zaripova-1989768674.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, ирина гусева, фарид мухаметшин, рустам минниханов
Республика Татарстан, Казань, Ирина Гусева, Фарид Мухаметшин, Рустам Минниханов
Гусева назвала Татарстан площадкой масштабирования лучших практик
Гусева: Татарстан - площадка масштабирования лучших практик и обмена опытом
КАЗАНЬ, 30 янв - РИА Новости. Татарстан является площадкой масштабирования лучших практик и обмена опытом, заявила сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева.
"Площадка в Татарстане - это масштабирование лучших практик, это обмен опытом, это наставники", - сказала Гусева
на открытии регионального дня II Всероссийского муниципального форума "Малая Родина - сила России".
Именно поэтому, по ее словам, республика была выбрана в качестве дискуссионной площадки по теме создания комфортной среды для жизни. Гусева отметила, что в Татарстане благодаря масштабной программе благоустройства за год приводится в порядок до тысячи дворов, реализуется комплексное развитие территорий, внедряются городские инновации. На все эти практики, по ее мнению, могут опираться в других регионах страны.
Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин
отметил, что за последние 10 лет в республике построено с нуля или реконструировано более 400 общественных пространств. Общая сумма вложенных средств составила свыше 33 миллиардов рублей.
"Успешно реализуется инициированная раисом (главой) республики программа "Наш двор". С 2020 года в республике благоустроенно более 5 тысяч дворовых территорий. В этом году приведут в порядок еще 679 дворов", - сказал он.
По словам Мухаметшина, важно, что ни одно решение по благоустройству территории не принимается без обсуждения с жителями.
II Всероссийский муниципальный форум "Малая Родина - сила России" проводится по поручению президента РФ, организован Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления при поддержке администрации президента РФ. В этом году в рамках форума проходят региональные дни, в частности, в Казани
29-30 января проходит региональный день по направлению "Комфортная среда для жизни". В форуме участвуют 460 представителей муниципального сообщества из всех субъектов РФ, членов федеральной проектной команды, а также 220 делегатов из городов и районов Татарстана. Глава Татарстана Рустам Минниханов
возглавляет комиссию Госсовета по реализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни".