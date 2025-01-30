Foreign Affairs: США уступают БРИКС по экономической мощи
Foreign Affairs: США теряют влияние и перестают быть центром однополярного мира
Пресс-центр саммита БРИКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. США теряют влияние и перестают быть центром однополярного мира, уступая по экономической мощи БРИКС и все сильнее сосредотачиваясь на внутренних делах, пишут исследователи американского аналитического центра Council on Foreign Relations в статье для журнала Foreign Affairs.
"Однополярный мир после холодной войны, в котором господствовали Соединенные Штаты, становится многополярным. Страны больше не тяготеют естественным образом к сфере влияния Вашингтона... США и их ближайшие союзники в совокупности больше не представляют собой крупнейший в мире экономический блок. На недавно увеличившийся БРИКС, который теперь состоит из десяти членов... приходится более трети мирового ВВП, что превышает долю стран G7", - говорится в статье.
БРИКС становится более сильным противовесом G7, пишет Bloomberg
21 июня 2024, 19:11
По мнению исследователей, в новом многополярном мире многие страны предпочитают взаимодействовать не с одним крупным политическим игроком, а сразу с несколькими.
Согласно статье, США тем временем все больше сосредотачиваются на своих внутренних делах, а главной чертой внешней американской политики стали торговые пошлины.
"Однако, если Вашингтон продолжит направлять свое внимание вовнутрь, это может подорвать его способность создавать отношения со странами глобального юга, которые могли бы помочь США с достижением других стратегических целей", - полагают исследователи.
Путин заявил о кардинальных изменениях многополярного мира
23 октября 2024, 11:06
По их мнению, глобальный юг уже относится к союзу со Штатами с настороженностью.
"Недавние ошибки внешней политики США и осознание двойных стандартов в их отличающихся реакциях на конфликты и человеческие страдания на Украине и в Газе подорвали репутацию страны", - отмечается в статье.
Трамп сделал дерзкое заявление о БРИКС
21 января, 11:45