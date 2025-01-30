https://ria.ru/20250130/ssha-1996468209.html

Foreign Affairs: США уступают БРИКС по экономической мощи

Foreign Affairs: США уступают БРИКС по экономической мощи - РИА Новости, 30.01.2025

Foreign Affairs: США уступают БРИКС по экономической мощи

США теряют влияние и перестают быть центром однополярного мира, уступая по экономической мощи БРИКС и все сильнее сосредотачиваясь на внутренних делах, пишут... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T18:34:00+03:00

2025-01-30T18:34:00+03:00

2025-01-30T18:34:00+03:00

в мире

сша

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брикс

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. США теряют влияние и перестают быть центром однополярного мира, уступая по экономической мощи БРИКС и все сильнее сосредотачиваясь на внутренних делах, пишут исследователи американского аналитического центра Council on Foreign Relations в статье для журнала Foreign Affairs. "Однополярный мир после холодной войны, в котором господствовали Соединенные Штаты, становится многополярным. Страны больше не тяготеют естественным образом к сфере влияния Вашингтона... США и их ближайшие союзники в совокупности больше не представляют собой крупнейший в мире экономический блок. На недавно увеличившийся БРИКС, который теперь состоит из десяти членов... приходится более трети мирового ВВП, что превышает долю стран G7", - говорится в статье. По мнению исследователей, в новом многополярном мире многие страны предпочитают взаимодействовать не с одним крупным политическим игроком, а сразу с несколькими. Согласно статье, США тем временем все больше сосредотачиваются на своих внутренних делах, а главной чертой внешней американской политики стали торговые пошлины. "Однако, если Вашингтон продолжит направлять свое внимание вовнутрь, это может подорвать его способность создавать отношения со странами глобального юга, которые могли бы помочь США с достижением других стратегических целей", - полагают исследователи. По их мнению, глобальный юг уже относится к союзу со Штатами с настороженностью. "Недавние ошибки внешней политики США и осознание двойных стандартов в их отличающихся реакциях на конфликты и человеческие страдания на Украине и в Газе подорвали репутацию страны", - отмечается в статье. Как пишут исследователи, как итог, многие страны теперь с большей благосклонностью рассматривают других глобальных игроков, таких как Китай, Россия и ОАЭ. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран.

https://ria.ru/20240621/briks-1954613751.html

https://ria.ru/20241023/putin-1979506447.html

https://ria.ru/20250121/tramp-1994765074.html

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в мире, сша, вашингтон (штат), китай, брикс, g7