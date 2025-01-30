https://ria.ru/20250130/sanktsii--1996154934.html

"Наконец-то поняла": Европе назвали цену за "освобождение" от России

"Наконец-то поняла": Европе назвали цену за "освобождение" от России - РИА Новости, 30.01.2025

"Наконец-то поняла": Европе назвали цену за "освобождение" от России

"Свобода" от российских энергоресурсов обошлась Западу слишком дорого, признала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ситуацию она назвала... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T08:00:00+03:00

2025-01-30T08:00:00+03:00

2025-01-30T08:04:00+03:00

экономика

европа

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости, Наталья Дембинская. "Свобода" от российских энергоресурсов обошлась Западу слишком дорого, признала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ситуацию она назвала критической: конкурентоспособность ЕС целиком и полностью зависит от возвращения низких цен на нефть и газ. Однако рассчитывать не на что: возможности покупать дешево упущены, да и стабильность поставок осталась в прошлом. За последствия сомнительной политики расплачивается экономика."Заоблачные траты"Домохозяйства и предприятия "столкнулись с заоблачными затратами на электроэнергию, а многим еще предстоит оплатить счета", указала глава исполнительной власти ЕС."Импорт газа из России сократился примерно на 75%. Теперь мы получаем оттуда только три процента нефти и совсем не используем уголь", — добавила она.Результат — предприятия закрываются, производство падает. В энергоемких отраслях — уже минус 10-15%. Химическая и автомобильная — на грани выживания. А перенос мощностей из Еврозоны приобрел необратимый характер.По данным Евростата, в третьем квартале 2024-го индекс промпроизводства в целом по ЕС опустился до 98,3 (со 102,5 во втором квартале 2022-го).Феномен деиндустриализацииФактически это деиндустриализация, отмечал экс-глава ЕЦБ Марио Драги в своем докладе "Конкурентоспособность ЕС: взгляд в будущее" для Еврокомиссии.В ЕК уверяли: кризис преодолеем, российские энергоносители заменим. Но с этим серьезные трудности."Компании по-прежнему страдают от высоких цена на электроэнергию — в два-три раза выше, чем в США, на газ — в четыре-пять. Этот разрыв в первую очередь обусловлен нехваткой природных ресурсов в Европе, но также и нашими фундаментальными проблемами", — говорится в документе.По расчетам, которые приводил Драги, расходы ЕС на импорт ископаемого топлива выросли с 341 миллиарда в 2019-м до 416 в 2023-м (около 2,7% ВВП). Это следствие снижения доли трубопроводных поставок из России (с 40% в 2021-м до восьми в 2023-м) и увеличения закупок сжиженного газа, который в среднем на 50% дороже. В итоге ЕС стал отставать от США и Китая. Нельзя быть конкурентоспособным, если переплачиваешь за энергоносители в четыре раза, подчеркивал экс-глава ЕЦБ."Надо диверсифицироваться"Действительно, конкурентоспособность ЕС напрямую зависит от возвращения низких и стабильных цен на энергоносители, признала фон дер Ляйен в Европарламенте. Но добиваться этого, по ее мнению, можно лишь поиском других поставщиков."Мы должны диверсифицировать нашу энергетику и расширять использование экологически чистых источников, в том числе возобновляемых, а в некоторых странах — и ядерных", — уточнила она.Теперь ситуация осложнилась прекращением транзита газа через Украину. В прошлом году по этому маршруту в ЕС поступило около 15 миллиардов кубометров — это 4,5% общего потребления.С альтернативными источниками в Европе связывают явно чрезмерные надежды. Обозначенная ранее главой ЕК цель декарбонизации дополнительно затормозит экономику, предупреждал Драги. А ископаемое топливо "продолжит играть ключевую роль в ценообразовании в энергетике по крайней мере до конца десятилетия".Зеленый план дал сбойНесмотря на многомиллиардные инвестиции в зеленую энергетику, цены на электричество в странах ЕС превышают 200 евро за мегаватт/час."Это не окупается из-за погодных условий, дороговизны инфраструктуры, ее обслуживания, а также амортизации", — перечисляет Татьяна Скрыль, доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова.Неудивительно, что ЕС сегодня — лидер по закупкам российского сжиженного природного газа. По данным Rystad Energy, в прошлом году приобрели рекордные 17,8 миллиона тонн. В 2023-м было 15,1, 2022-м — 16,4.А зависимость от российской нефти еще больше. Причем санкции и обходные схемы сделали ее гораздо дороже.Поэтому электричество не подешевеет. И если раньше затраты бизнесу компенсировали правительственных субсидий, то после смены политических элит на это рассчитывать не приходится, полагает Скрыль.Есть противоречияКак подчеркивают наблюдатели, политика ЕС противоречит здравому смыслу. Спад промпроизводства из-за утраты конкурентоспособности — убедительное тому доказательство."Страны ЕС постепенно превращаются в рынки сбыта американских энергоносителей, которые в разы дороже российских. Основные проблемы в Еврозоне связаны с утерей ключевых звеньев государственного суверенитета, многие главы государств, как и в целом руководство ЕС, пролоббированы США и транснациональными компаниями, базирующимися за океаном", — говорит Хаджимурад Белхароев, доцент ИМЭБ экономического факультета РУДН.Совершенно непонятно, почему в Еврокомиссии решили, что другие поставщики (в первую очередь США) предложат "низкие цены"."Энергоресурсы, особенно голубое топливо, продаваемое американскими компаниями в ЕС, имеет высокую добавочную стоимость. Да и стабильность поставок под вопросом: при резком падении цен добычу сразу сокращают. Газ, как и иное топливо, продолжит дорожать, особенно на фоне падения производственного потенциала ЕС", — уверен экономист.Неудивительно, что с принятием окончательного решения в Европе притормозили. Разногласия усиливаются. Как пишет Bloomberg, ЕК перенесет публикацию плана постепенного отказа от топлива из России к 2027-му. Ожидалось, что документ представят 26 марта. На ужесточении санкций против Москвы настаивала группа из десяти стран, уточняет агентство. Но нужно согласие всех 27 членов ЕС.

https://ria.ru/20241108/es-1982761290.html

https://ria.ru/20240920/germaniya-1973743504.html

https://ria.ru/20250109/spg-1992957838.html

https://ria.ru/20250127/trump-1995799126.html

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, европа, россия, сша, урсула фон дер ляйен, марио драги, евросоюз, еврокомиссия, европейский центральный банк, нефть, сжиженный природный газ, спг, санкции в отношении россии