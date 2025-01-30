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"Наконец-то поняла": Европе назвали цену за "освобождение" от России - РИА Новости, 30.01.2025
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08:00 30.01.2025 (обновлено: 08:04 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/sanktsii--1996154934.html
"Наконец-то поняла": Европе назвали цену за "освобождение" от России
"Наконец-то поняла": Европе назвали цену за "освобождение" от России - РИА Новости, 30.01.2025
"Наконец-то поняла": Европе назвали цену за "освобождение" от России
"Свобода" от российских энергоресурсов обошлась Западу слишком дорого, признала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ситуацию она назвала... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T08:00:00+03:00
2025-01-30T08:04:00+03:00
экономика
европа
россия
сша
урсула фон дер ляйен
марио драги
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости, Наталья Дембинская. "Свобода" от российских энергоресурсов обошлась Западу слишком дорого, признала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ситуацию она назвала критической: конкурентоспособность ЕС целиком и полностью зависит от возвращения низких цен на нефть и газ. Однако рассчитывать не на что: возможности покупать дешево упущены, да и стабильность поставок осталась в прошлом. За последствия сомнительной политики расплачивается экономика."Заоблачные траты"Домохозяйства и предприятия "столкнулись с заоблачными затратами на электроэнергию, а многим еще предстоит оплатить счета", указала глава исполнительной власти ЕС."Импорт газа из России сократился примерно на 75%. Теперь мы получаем оттуда только три процента нефти и совсем не используем уголь", — добавила она.Результат — предприятия закрываются, производство падает. В энергоемких отраслях — уже минус 10-15%. Химическая и автомобильная — на грани выживания. А перенос мощностей из Еврозоны приобрел необратимый характер.По данным Евростата, в третьем квартале 2024-го индекс промпроизводства в целом по ЕС опустился до 98,3 (со 102,5 во втором квартале 2022-го).Феномен деиндустриализацииФактически это деиндустриализация, отмечал экс-глава ЕЦБ Марио Драги в своем докладе "Конкурентоспособность ЕС: взгляд в будущее" для Еврокомиссии.В ЕК уверяли: кризис преодолеем, российские энергоносители заменим. Но с этим серьезные трудности."Компании по-прежнему страдают от высоких цена на электроэнергию — в два-три раза выше, чем в США, на газ — в четыре-пять. Этот разрыв в первую очередь обусловлен нехваткой природных ресурсов в Европе, но также и нашими фундаментальными проблемами", — говорится в документе.По расчетам, которые приводил Драги, расходы ЕС на импорт ископаемого топлива выросли с 341 миллиарда в 2019-м до 416 в 2023-м (около 2,7% ВВП). Это следствие снижения доли трубопроводных поставок из России (с 40% в 2021-м до восьми в 2023-м) и увеличения закупок сжиженного газа, который в среднем на 50% дороже. В итоге ЕС стал отставать от США и Китая. Нельзя быть конкурентоспособным, если переплачиваешь за энергоносители в четыре раза, подчеркивал экс-глава ЕЦБ."Надо диверсифицироваться"Действительно, конкурентоспособность ЕС напрямую зависит от возвращения низких и стабильных цен на энергоносители, признала фон дер Ляйен в Европарламенте. Но добиваться этого, по ее мнению, можно лишь поиском других поставщиков.&quot;Мы должны диверсифицировать нашу энергетику и расширять использование экологически чистых источников, в том числе возобновляемых, а в некоторых странах — и ядерных&quot;, — уточнила она.Теперь ситуация осложнилась прекращением транзита газа через Украину. В прошлом году по этому маршруту в ЕС поступило около 15 миллиардов кубометров — это 4,5% общего потребления.С альтернативными источниками в Европе связывают явно чрезмерные надежды. Обозначенная ранее главой ЕК цель декарбонизации дополнительно затормозит экономику, предупреждал Драги. А ископаемое топливо &quot;продолжит играть ключевую роль в ценообразовании в энергетике по крайней мере до конца десятилетия&quot;.Зеленый план дал сбойНесмотря на многомиллиардные инвестиции в зеленую энергетику, цены на электричество в странах ЕС превышают 200 евро за мегаватт/час.&quot;Это не окупается из-за погодных условий, дороговизны инфраструктуры, ее обслуживания, а также амортизации&quot;, — перечисляет Татьяна Скрыль, доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова.Неудивительно, что ЕС сегодня — лидер по закупкам российского сжиженного природного газа. По данным Rystad Energy, в прошлом году приобрели рекордные 17,8 миллиона тонн. В 2023-м было 15,1, 2022-м — 16,4.А зависимость от российской нефти еще больше. Причем санкции и обходные схемы сделали ее гораздо дороже.Поэтому электричество не подешевеет. И если раньше затраты бизнесу компенсировали правительственных субсидий, то после смены политических элит на это рассчитывать не приходится, полагает Скрыль.Есть противоречияКак подчеркивают наблюдатели, политика ЕС противоречит здравому смыслу. Спад промпроизводства из-за утраты конкурентоспособности — убедительное тому доказательство."Страны ЕС постепенно превращаются в рынки сбыта американских энергоносителей, которые в разы дороже российских. Основные проблемы в Еврозоне связаны с утерей ключевых звеньев государственного суверенитета, многие главы государств, как и в целом руководство ЕС, пролоббированы США и транснациональными компаниями, базирующимися за океаном", — говорит Хаджимурад Белхароев, доцент ИМЭБ экономического факультета РУДН.Совершенно непонятно, почему в Еврокомиссии решили, что другие поставщики (в первую очередь США) предложат "низкие цены".&quot;Энергоресурсы, особенно голубое топливо, продаваемое американскими компаниями в ЕС, имеет высокую добавочную стоимость. Да и стабильность поставок под вопросом: при резком падении цен добычу сразу сокращают. Газ, как и иное топливо, продолжит дорожать, особенно на фоне падения производственного потенциала ЕС&quot;, — уверен экономист.Неудивительно, что с принятием окончательного решения в Европе притормозили. Разногласия усиливаются. Как пишет Bloomberg, ЕК перенесет публикацию плана постепенного отказа от топлива из России к 2027-му. Ожидалось, что документ представят 26 марта. На ужесточении санкций против Москвы настаивала группа из десяти стран, уточняет агентство. Но нужно согласие всех 27 членов ЕС.
https://ria.ru/20241108/es-1982761290.html
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Наталья Дембинская
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экономика, европа, россия, сша, урсула фон дер ляйен, марио драги, евросоюз, еврокомиссия, европейский центральный банк, нефть, сжиженный природный газ, спг, санкции в отношении россии
Экономика, Европа, Россия, США, Урсула фон дер Ляйен, Марио Драги, Евросоюз, Еврокомиссия, Европейский центральный банк, Нефть, сжиженный природный газ, СПГ, Санкции в отношении России
"Наконец-то поняла": Европе назвали цену за "освобождение" от России

Урсула фон дер Ляйен: Европа утратила конкурентоспособность из-за цен на газ

© AP Photo / Jean-Francois BadiasГлава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости, Наталья Дембинская. "Свобода" от российских энергоресурсов обошлась Западу слишком дорого, признала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ситуацию она назвала критической: конкурентоспособность ЕС целиком и полностью зависит от возвращения низких цен на нефть и газ. Однако рассчитывать не на что: возможности покупать дешево упущены, да и стабильность поставок осталась в прошлом. За последствия сомнительной политики расплачивается экономика.

"Заоблачные траты"

Домохозяйства и предприятия "столкнулись с заоблачными затратами на электроэнергию, а многим еще предстоит оплатить счета", указала глава исполнительной власти ЕС.
"Импорт газа из России сократился примерно на 75%. Теперь мы получаем оттуда только три процента нефти и совсем не используем уголь", — добавила она.
«

Результат — предприятия закрываются, производство падает. В энергоемких отраслях — уже минус 10-15%. Химическая и автомобильная — на грани выживания. А перенос мощностей из Еврозоны приобрел необратимый характер.

По данным Евростата, в третьем квартале 2024-го индекс промпроизводства в целом по ЕС опустился до 98,3 (со 102,5 во втором квартале 2022-го).
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Феномен деиндустриализации

Фактически это деиндустриализация, отмечал экс-глава ЕЦБ Марио Драги в своем докладе "Конкурентоспособность ЕС: взгляд в будущее" для Еврокомиссии.
В ЕК уверяли: кризис преодолеем, российские энергоносители заменим. Но с этим серьезные трудности.
"Компании по-прежнему страдают от высоких цена на электроэнергию — в два-три раза выше, чем в США, на газ — в четыре-пять. Этот разрыв в первую очередь обусловлен нехваткой природных ресурсов в Европе, но также и нашими фундаментальными проблемами", — говорится в документе.
«

По расчетам, которые приводил Драги, расходы ЕС на импорт ископаемого топлива выросли с 341 миллиарда в 2019-м до 416 в 2023-м (около 2,7% ВВП). Это следствие снижения доли трубопроводных поставок из России (с 40% в 2021-м до восьми в 2023-м) и увеличения закупок сжиженного газа, который в среднем на 50% дороже. В итоге ЕС стал отставать от США и Китая. Нельзя быть конкурентоспособным, если переплачиваешь за энергоносители в четыре раза, подчеркивал экс-глава ЕЦБ.

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"Надо диверсифицироваться"

Действительно, конкурентоспособность ЕС напрямую зависит от возвращения низких и стабильных цен на энергоносители, признала фон дер Ляйен в Европарламенте. Но добиваться этого, по ее мнению, можно лишь поиском других поставщиков.
«

"Мы должны диверсифицировать нашу энергетику и расширять использование экологически чистых источников, в том числе возобновляемых, а в некоторых странах — и ядерных", — уточнила она.

Теперь ситуация осложнилась прекращением транзита газа через Украину. В прошлом году по этому маршруту в ЕС поступило около 15 миллиардов кубометров — это 4,5% общего потребления.
«

С альтернативными источниками в Европе связывают явно чрезмерные надежды. Обозначенная ранее главой ЕК цель декарбонизации дополнительно затормозит экономику, предупреждал Драги. А ископаемое топливо "продолжит играть ключевую роль в ценообразовании в энергетике по крайней мере до конца десятилетия".

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Зеленый план дал сбой

Несмотря на многомиллиардные инвестиции в зеленую энергетику, цены на электричество в странах ЕС превышают 200 евро за мегаватт/час.
«

"Это не окупается из-за погодных условий, дороговизны инфраструктуры, ее обслуживания, а также амортизации", — перечисляет Татьяна Скрыль, доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова.

Неудивительно, что ЕС сегодня — лидер по закупкам российского сжиженного природного газа. По данным Rystad Energy, в прошлом году приобрели рекордные 17,8 миллиона тонн. В 2023-м было 15,1, 2022-м — 16,4.
А зависимость от российской нефти еще больше. Причем санкции и обходные схемы сделали ее гораздо дороже.
«

Поэтому электричество не подешевеет. И если раньше затраты бизнесу компенсировали правительственных субсидий, то после смены политических элит на это рассчитывать не приходится, полагает Скрыль.

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Есть противоречия

Как подчеркивают наблюдатели, политика ЕС противоречит здравому смыслу. Спад промпроизводства из-за утраты конкурентоспособности — убедительное тому доказательство.
"Страны ЕС постепенно превращаются в рынки сбыта американских энергоносителей, которые в разы дороже российских. Основные проблемы в Еврозоне связаны с утерей ключевых звеньев государственного суверенитета, многие главы государств, как и в целом руководство ЕС, пролоббированы США и транснациональными компаниями, базирующимися за океаном", — говорит Хаджимурад Белхароев, доцент ИМЭБ экономического факультета РУДН.
Совершенно непонятно, почему в Еврокомиссии решили, что другие поставщики (в первую очередь США) предложат "низкие цены".
«

"Энергоресурсы, особенно голубое топливо, продаваемое американскими компаниями в ЕС, имеет высокую добавочную стоимость. Да и стабильность поставок под вопросом: при резком падении цен добычу сразу сокращают. Газ, как и иное топливо, продолжит дорожать, особенно на фоне падения производственного потенциала ЕС", — уверен экономист.

Неудивительно, что с принятием окончательного решения в Европе притормозили. Разногласия усиливаются. Как пишет Bloomberg, ЕК перенесет публикацию плана постепенного отказа от топлива из России к 2027-му. Ожидалось, что документ представят 26 марта. На ужесточении санкций против Москвы настаивала группа из десяти стран, уточняет агентство. Но нужно согласие всех 27 членов ЕС.
 
ЭкономикаЕвропаРоссияСШАУрсула фон дер ЛяйенМарио ДрагиЕвросоюзЕврокомиссияЕвропейский центральный банкНефтьсжиженный природный газСПГСанкции в отношении России
 
 
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