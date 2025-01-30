https://ria.ru/20250130/samolet-1996329462.html

Появилась запись переговоров диспетчера и экипажа лайнера, упавшего в США

Появилась запись переговоров диспетчера и экипажа лайнера, упавшего в США - РИА Новости, 30.01.2025

Появилась запись переговоров диспетчера и экипажа лайнера, упавшего в США

Диспетчер во время крушения самолета под Вашингтоном просила рейсы "оставаться на месте", а позже сообщила об "инциденте в реке", следует из записи переговоров, РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T12:35:00+03:00

2025-01-30T12:35:00+03:00

2025-01-30T14:15:00+03:00

сша

вашингтон (штат)

в мире

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

канзас

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Диспетчер во время крушения самолета под Вашингтоном просила рейсы "оставаться на месте", а позже сообщила об "инциденте в реке", следует из записи переговоров, оказавшейся в распоряжении РИА Новости."Все оставайтесь на месте, пожалуйста", — сказала она.При этом за 20 секунд до авиакатастрофы диспетчер просила вертолет пропустить пассажирский лайнер, но пилот никак не отреагировал на ее слова.Вскоре она уточнила, что "в реке произошел инцидент" и что "самолет и вертолет упали в реку". По ее словам, столкновение могло произойти примерно в 800 метрах от одной из взлетно-посадочных полос.Кроме того, диспетчер заявила о закрытии аэропорта и всех взлетно-посадочных полос сразу же после ЧП, никакие воздушные суда не совершали посадку.Авиакатастрофа произошла возле столичного аэропорта имени Рейгана в ночь на четверг, столкнулись самолет Bombardier CRJ700 и военный вертолет Black Hawk.По данным американских СМИ, из реки Потомак под Вашингтоном достали тела 18 погибших, спасатели пока не нашли выживших. Всего на борту самолета летели 64 человека. Судно раскололось на две части, его обломки разбросаны по акватории.Как рассказал источник РИА Новости, в самолете были чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.Предположительно, вертолет Black Hawk совершал тренировочный полет, на его борту находились трое военных, представителей старшего командного состава среди них нет.Комментируя произошедшее, президент США Дональд Трамп отметил, что экипаж вертолета должен был изменить курс, в этом случае трагедии можно было избежать. Он задался вопросом, почему военные ясной ночью не видели и не избежали столкновения с пассажирским рейсом, заходившим на посадку.Как рассказал телеканалу NBC источник в ФБР, криминальные и террористические структуры не причастны к авиакатастрофе.В спасательных операциях и расследованиях задействовали все профильные ведомства — береговую охрану, Пентагон, ФБР, армию. Аэропорт имени Рейгана будет закрыт до утра пятницы.Столкновение вертолета Black Hawk и пассажирского самолета из Канзаса может стать крупнейшей авиакатастрофой в США за 15 лет.

сша

вашингтон (штат)

канзас

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2025

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Отрывок записи переговоров во время крушения пассажирского лайнера в США Публикуем отрывок записи переговоров во время крушения пассажирского лайнера в США, которая оказалась в распоряжении РИА Новости. 2025-01-30T12:35 true PT0M30S

Кадры с радаров, где видно столкновение двух воздушных судов В распоряжении РИА Новости появилась запись переговоров экипажа и диспетчеров перед и после падения самолета в США. Согласно аудио, диспетчер сообщал про "инцидент в реке", падение самолета и вертолета, а затем попросил другие рейсы "оставаться на месте". Тем временем в сети публикуют кадры с радаров, где видно столкновение двух воздушных судов. 2025-01-30T12:35 true PT0M09S

Момент столкновения вертолета и самолета в Вашингтоне Момент столкновения вертолета и самолета в Вашингтоне 2025-01-30T12:35 true PT0M16S

Огненный шар в небе: момент столкновения самолета и вертолета Огненный шар в небе: момент столкновения самолета и вертолета 2025-01-30T12:35 true PT0M13S

Работа спасателей в районе столкновения самолета и вертолета в Вашингтоне Работа спасателей в районе столкновения самолета и вертолета в Вашингтоне 2025-01-30T12:35 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, вашингтон (штат), в мире, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, канзас, дональд трамп, фбр, министерство обороны сша