Появилась запись переговоров диспетчера и экипажа лайнера, упавшего в США

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Диспетчер во время крушения самолета под Вашингтоном просила рейсы "оставаться на месте", а позже сообщила об "инциденте в реке", следует из записи переговоров, оказавшейся в распоряжении РИА Новости."Все оставайтесь на месте, пожалуйста", — сказала она.При этом за 20 секунд до авиакатастрофы диспетчер просила вертолет пропустить пассажирский лайнер, но пилот никак не отреагировал на ее слова.Вскоре она уточнила, что "в реке произошел инцидент" и что "самолет и вертолет упали в реку". По ее словам, столкновение могло произойти примерно в 800 метрах от одной из взлетно-посадочных полос.Кроме того, диспетчер заявила о закрытии аэропорта и всех взлетно-посадочных полос сразу же после ЧП, никакие воздушные суда не совершали посадку.Авиакатастрофа произошла возле столичного аэропорта имени Рейгана в ночь на четверг, столкнулись самолет Bombardier CRJ700 и военный вертолет Black Hawk.По данным американских СМИ, из реки Потомак под Вашингтоном достали тела 18 погибших, спасатели пока не нашли выживших. Всего на борту самолета летели 64 человека. Судно раскололось на две части, его обломки разбросаны по акватории.Как рассказал источник РИА Новости, в самолете были чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.Предположительно, вертолет Black Hawk совершал тренировочный полет, на его борту находились трое военных, представителей старшего командного состава среди них нет.Комментируя произошедшее, президент США Дональд Трамп отметил, что экипаж вертолета должен был изменить курс, в этом случае трагедии можно было избежать. Он задался вопросом, почему военные ясной ночью не видели и не избежали столкновения с пассажирским рейсом, заходившим на посадку.Как рассказал телеканалу NBC источник в ФБР, криминальные и террористические структуры не причастны к авиакатастрофе.В спасательных операциях и расследованиях задействовали все профильные ведомства — береговую охрану, Пентагон, ФБР, армию. Аэропорт имени Рейгана будет закрыт до утра пятницы.Столкновение вертолета Black Hawk и пассажирского самолета из Канзаса может стать крупнейшей авиакатастрофой в США за 15 лет.
сша
вашингтон (штат)
канзас
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Отрывок записи переговоров во время крушения пассажирского лайнера в США
Публикуем отрывок записи переговоров во время крушения пассажирского лайнера в США, которая оказалась в распоряжении РИА Новости.
2025-01-30T12:35
true
PT0M30S
Кадры с радаров, где видно столкновение двух воздушных судов
В распоряжении РИА Новости появилась запись переговоров экипажа и диспетчеров перед и после падения самолета в США.
Согласно аудио, диспетчер сообщал про "инцидент в реке", падение самолета и вертолета, а затем попросил другие рейсы "оставаться на месте".
Тем временем в сети публикуют кадры с радаров, где видно столкновение двух воздушных судов.
2025-01-30T12:35
true
PT0M09S
Момент столкновения вертолета и самолета в Вашингтоне
Момент столкновения вертолета и самолета в Вашингтоне
2025-01-30T12:35
true
PT0M16S
Огненный шар в небе: момент столкновения самолета и вертолета
Огненный шар в небе: момент столкновения самолета и вертолета
2025-01-30T12:35
true
PT0M13S
Работа спасателей в районе столкновения самолета и вертолета в Вашингтоне
Работа спасателей в районе столкновения самолета и вертолета в Вашингтоне
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Диспетчер во время крушения самолета под Вашингтоном просила рейсы "оставаться на месте", а позже сообщила об "инциденте в реке", следует из записи переговоров, оказавшейся в распоряжении РИА Новости.
"Все оставайтесь на месте, пожалуйста", — сказала она.
При этом за 20 секунд до авиакатастрофы диспетчер просила вертолет пропустить пассажирский лайнер, но пилот никак не отреагировал на ее слова.
Вскоре она уточнила, что "в реке произошел инцидент" и что "самолет и вертолет упали в реку". По ее словам, столкновение могло произойти примерно в 800 метрах от одной из взлетно-посадочных полос.
Кроме того, диспетчер заявила о закрытии аэропорта и всех взлетно-посадочных полос сразу же после ЧП, никакие воздушные суда не совершали посадку.
Авиакатастрофа произошла возле столичного аэропорта имени Рейгана в ночь на четверг, столкнулись самолет Bombardier CRJ700 и военный вертолет Black Hawk.
По данным американских СМИ, из реки Потомак под Вашингтоном достали тела 18 погибших, спасатели пока не нашли выживших. Всего на борту самолета летели 64 человека. Судно раскололось на две части, его обломки разбросаны по акватории.
Как рассказал источник РИА Новости, в самолете были чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.
Предположительно, вертолет Black Hawk совершал тренировочный полет, на его борту находились трое военных, представителей старшего командного состава среди них нет.
Комментируя произошедшее, президент США Дональд Трамп отметил, что экипаж вертолета должен был изменить курс, в этом случае трагедии можно было избежать. Он задался вопросом, почему военные ясной ночью не видели и не избежали столкновения с пассажирским рейсом, заходившим на посадку.
Как рассказал телеканалу NBC источник в ФБР, криминальные и террористические структуры не причастны к авиакатастрофе.
Комментируя произошедшее, президент США Дональд Трамп отметил, что экипаж вертолета должен был изменить курс, трагедии можно было избежать. Он задался вопросом, почему военные ясной ночью не видели и не избежали столкновения с пассажирским рейсом, заходившим на посадку.
Комментируя произошедшее, президент США Дональд Трамп отметил, что экипаж вертолета должен был изменить курс, трагедии можно было избежать. Он задался вопросом, почему военные ясной ночью не видели и не избежали столкновения с пассажирским рейсом, заходившим на посадку.
Последняя подобная трагедия произошла в Штатах в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся на земле человек.
Последняя подобная трагедия произошла в Штатах в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся на земле человек.
Комментируя произошедшее, президент США Дональд Трамп отметил, что экипаж вертолета должен был изменить курс, трагедии можно было избежать. Он задался вопросом, почему военные ясной ночью не видели и не избежали столкновения с пассажирским рейсом, заходившим на посадку.
Последняя подобная трагедия произошла в Штатах в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся на земле человек.
В спасательных операциях и расследованиях задействовали все профильные ведомства — береговую охрану, Пентагон, ФБР, армию. Аэропорт имени Рейгана будет закрыт до утра пятницы.
Столкновение вертолета Black Hawk и пассажирского самолета из Канзаса может стать крупнейшей авиакатастрофой в США за 15 лет.
Последняя подобная трагедия произошла в Штатах в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся на земле человек.
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