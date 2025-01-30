Рейтинг@Mail.ru
Появилась запись переговоров диспетчера и экипажа лайнера, упавшего в США - РИА Новости, 30.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:35 30.01.2025 (обновлено: 14:15 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/samolet-1996329462.html
Появилась запись переговоров диспетчера и экипажа лайнера, упавшего в США
Появилась запись переговоров диспетчера и экипажа лайнера, упавшего в США - РИА Новости, 30.01.2025
Появилась запись переговоров диспетчера и экипажа лайнера, упавшего в США
Диспетчер во время крушения самолета под Вашингтоном просила рейсы "оставаться на месте", а позже сообщила об "инциденте в реке", следует из записи переговоров, РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T12:35:00+03:00
2025-01-30T14:15:00+03:00
сша
вашингтон (штат)
в мире
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
канзас
дональд трамп
фбр
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996339879_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e983acfdee51e3611b15aeb3a79b32fc.jpg
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Диспетчер во время крушения самолета под Вашингтоном просила рейсы "оставаться на месте", а позже сообщила об "инциденте в реке", следует из записи переговоров, оказавшейся в распоряжении РИА Новости."Все оставайтесь на месте, пожалуйста", — сказала она.При этом за 20 секунд до авиакатастрофы диспетчер просила вертолет пропустить пассажирский лайнер, но пилот никак не отреагировал на ее слова.Вскоре она уточнила, что "в реке произошел инцидент" и что "самолет и вертолет упали в реку". По ее словам, столкновение могло произойти примерно в 800 метрах от одной из взлетно-посадочных полос.Кроме того, диспетчер заявила о закрытии аэропорта и всех взлетно-посадочных полос сразу же после ЧП, никакие воздушные суда не совершали посадку.Авиакатастрофа произошла возле столичного аэропорта имени Рейгана в ночь на четверг, столкнулись самолет Bombardier CRJ700 и военный вертолет Black Hawk.По данным американских СМИ, из реки Потомак под Вашингтоном достали тела 18 погибших, спасатели пока не нашли выживших. Всего на борту самолета летели 64 человека. Судно раскололось на две части, его обломки разбросаны по акватории.Как рассказал источник РИА Новости, в самолете были чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.Предположительно, вертолет Black Hawk совершал тренировочный полет, на его борту находились трое военных, представителей старшего командного состава среди них нет.Комментируя произошедшее, президент США Дональд Трамп отметил, что экипаж вертолета должен был изменить курс, в этом случае трагедии можно было избежать. Он задался вопросом, почему военные ясной ночью не видели и не избежали столкновения с пассажирским рейсом, заходившим на посадку.Как рассказал телеканалу NBC источник в ФБР, криминальные и террористические структуры не причастны к авиакатастрофе.В спасательных операциях и расследованиях задействовали все профильные ведомства — береговую охрану, Пентагон, ФБР, армию. Аэропорт имени Рейгана будет закрыт до утра пятницы.Столкновение вертолета Black Hawk и пассажирского самолета из Канзаса может стать крупнейшей авиакатастрофой в США за 15 лет.
сша
вашингтон (штат)
канзас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Отрывок записи переговоров во время крушения пассажирского лайнера в США
Публикуем отрывок записи переговоров во время крушения пассажирского лайнера в США, которая оказалась в распоряжении РИА Новости.
2025-01-30T12:35
true
PT0M30S
Кадры с радаров, где видно столкновение двух воздушных судов
В распоряжении РИА Новости появилась запись переговоров экипажа и диспетчеров перед и после падения самолета в США. Согласно аудио, диспетчер сообщал про "инцидент в реке", падение самолета и вертолета, а затем попросил другие рейсы "оставаться на месте". Тем временем в сети публикуют кадры с радаров, где видно столкновение двух воздушных судов.
2025-01-30T12:35
true
PT0M09S
Момент столкновения вертолета и самолета в Вашингтоне
Момент столкновения вертолета и самолета в Вашингтоне
2025-01-30T12:35
true
PT0M16S
Огненный шар в небе: момент столкновения самолета и вертолета
Огненный шар в небе: момент столкновения самолета и вертолета
2025-01-30T12:35
true
PT0M13S
Работа спасателей в районе столкновения самолета и вертолета в Вашингтоне
Работа спасателей в районе столкновения самолета и вертолета в Вашингтоне
2025-01-30T12:35
true
PT0M38S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996339879_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_aa1953e75d2f010c16e9b5b27a811abc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, вашингтон (штат), в мире, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, канзас, дональд трамп, фбр, министерство обороны сша
США, Вашингтон (штат), В мире, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном, Канзас, Дональд Трамп, ФБР, Министерство обороны США
Появилась запись переговоров диспетчера и экипажа лайнера, упавшего в США

Диспетчер в Вашингтоне сообщала об инциденте в реке при авиакатастрофе

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Диспетчер во время крушения самолета под Вашингтоном просила рейсы "оставаться на месте", а позже сообщила об "инциденте в реке", следует из записи переговоров, оказавшейся в распоряжении РИА Новости.
"Все оставайтесь на месте, пожалуйста", — сказала она.
При этом за 20 секунд до авиакатастрофы диспетчер просила вертолет пропустить пассажирский лайнер, но пилот никак не отреагировал на ее слова.
Вскоре она уточнила, что "в реке произошел инцидент" и что "самолет и вертолет упали в реку". По ее словам, столкновение могло произойти примерно в 800 метрах от одной из взлетно-посадочных полос.
Кроме того, диспетчер заявила о закрытии аэропорта и всех взлетно-посадочных полос сразу же после ЧП, никакие воздушные суда не совершали посадку.
Авиакатастрофа произошла возле столичного аэропорта имени Рейгана в ночь на четверг, столкнулись самолет Bombardier CRJ700 и военный вертолет Black Hawk.
По данным американских СМИ, из реки Потомак под Вашингтоном достали тела 18 погибших, спасатели пока не нашли выживших. Всего на борту самолета летели 64 человека. Судно раскололось на две части, его обломки разбросаны по акватории.
Как рассказал источник РИА Новости, в самолете были чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.
Предположительно, вертолет Black Hawk совершал тренировочный полет, на его борту находились трое военных, представителей старшего командного состава среди них нет.
Комментируя произошедшее, президент США Дональд Трамп отметил, что экипаж вертолета должен был изменить курс, в этом случае трагедии можно было избежать. Он задался вопросом, почему военные ясной ночью не видели и не избежали столкновения с пассажирским рейсом, заходившим на посадку.
Как рассказал телеканалу NBC источник в ФБР, криминальные и террористические структуры не причастны к авиакатастрофе.
Столкновение самолета с военным вертолетом в Вашингтоне
© Getty Images / Andrew Harnik

Вертолет Black Hawk совершал учебный полет, когда произошло столкновение с Bombardier CRJ700.

Подразделения экстренного реагирования осматривают обломки военного вертолета Black Hawk под Вашингтоном, США

Вертолет Black Hawk совершал учебный полет, когда произошло столкновение с Bombardier CRJ700.

© Getty Images / Andrew Harnik
1 из 8
© Getty Images / Anadolu

На борту пассажирского лайнера находились 64 человека. Он оказался разрушен, его обломки разбросаны по акватории.

Момент столкновения пассажирского самолета с военным вертолетом над Вашингтоном

На борту пассажирского лайнера находились 64 человека. Он оказался разрушен, его обломки разбросаны по акватории.

© Getty Images / Anadolu
2 из 8
© AP Photo / Julio Cortez

Как передает телеканал NBC, самолет разломился на две части.

Сотрудник Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) стоит у двери Вашингтонского национального аэропорта имени Рональда Рейгана

Как передает телеканал NBC, самолет разломился на две части.

© AP Photo / Julio Cortez
3 из 8
© AP Photo / Mark Schiefelbein

В спасательных операциях и расследованиях задействовали все профильные ведомства — береговую охрану, Пентагон, ФБР, армию. Аэропорт имени Рейгана будет закрыт до утра пятницы.

Автомобили экстренных служб стоят у реки Потомак недалеко от Вашингтонского национального аэропорта имени Рональда Рейгана

В спасательных операциях и расследованиях задействовали все профильные ведомства — береговую охрану, Пентагон, ФБР, армию. Аэропорт имени Рейгана будет закрыт до утра пятницы.

© AP Photo / Mark Schiefelbein
4 из 8
© AP Photo / Jeannie Ohm

Спасатели уже начали доставать тела погибших из реки.

Над стойкой American Airlines в терминале Вашингтонского национального аэропорта имени Рональда Рейгана висят таблички с надписью Экстренное предупреждение

Спасатели уже начали доставать тела погибших из реки.

© AP Photo / Jeannie Ohm
5 из 8
© AP Photo / Mark Schiefelbein

Комментируя произошедшее, президент США Дональд Трамп отметил, что экипаж вертолета должен был изменить курс, трагедии можно было избежать. Он задался вопросом, почему военные ясной ночью не видели и не избежали столкновения с пассажирским рейсом, заходившим на посадку.

Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США

Комментируя произошедшее, президент США Дональд Трамп отметил, что экипаж вертолета должен был изменить курс, трагедии можно было избежать. Он задался вопросом, почему военные ясной ночью не видели и не избежали столкновения с пассажирским рейсом, заходившим на посадку.

© AP Photo / Mark Schiefelbein
6 из 8
© Getty Images / Al Drago

Столкновение вертолета Black Hawk и пассажирского самолета из Канзаса может стать крупнейшей авиакатастрофой в США за 15 лет.

Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США

Столкновение вертолета Black Hawk и пассажирского самолета из Канзаса может стать крупнейшей авиакатастрофой в США за 15 лет.

© Getty Images / Al Drago
7 из 8
© AP Photo / Kevin Wolf

Последняя подобная трагедия произошла в Штатах в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся на земле человек.

Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США

Последняя подобная трагедия произошла в Штатах в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся на земле человек.

© AP Photo / Kevin Wolf
8 из 8

Вертолет Black Hawk совершал учебный полет, когда произошло столкновение с Bombardier CRJ700.

© Getty Images / Andrew Harnik
1 из 8

На борту пассажирского лайнера находились 64 человека. Он оказался разрушен, его обломки разбросаны по акватории.

© Getty Images / Anadolu
2 из 8

Как передает телеканал NBC, самолет разломился на две части.

© AP Photo / Julio Cortez
3 из 8

В спасательных операциях и расследованиях задействовали все профильные ведомства — береговую охрану, Пентагон, ФБР, армию. Аэропорт имени Рейгана будет закрыт до утра пятницы.

© AP Photo / Mark Schiefelbein
4 из 8

Спасатели уже начали доставать тела погибших из реки.

© AP Photo / Jeannie Ohm
5 из 8

Комментируя произошедшее, президент США Дональд Трамп отметил, что экипаж вертолета должен был изменить курс, трагедии можно было избежать. Он задался вопросом, почему военные ясной ночью не видели и не избежали столкновения с пассажирским рейсом, заходившим на посадку.

© AP Photo / Mark Schiefelbein
6 из 8

Столкновение вертолета Black Hawk и пассажирского самолета из Канзаса может стать крупнейшей авиакатастрофой в США за 15 лет.

© Getty Images / Al Drago
7 из 8

Последняя подобная трагедия произошла в Штатах в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся на земле человек.

© AP Photo / Kevin Wolf
8 из 8
В спасательных операциях и расследованиях задействовали все профильные ведомства — береговую охрану, Пентагон, ФБР, армию. Аэропорт имени Рейгана будет закрыт до утра пятницы.
Столкновение вертолета Black Hawk и пассажирского самолета из Канзаса может стать крупнейшей авиакатастрофой в США за 15 лет.

Последняя подобная трагедия произошла в Штатах в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся на земле человек.

 
СШАВашингтон (штат)В миреСтолкновение военного вертолета с самолетом под ВашингтономКанзасДональд ТрампФБРМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала