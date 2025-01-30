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Лихачев рассказал о переговорах с Казахстаном по строительству АЭС
Лихачев рассказал о переговорах с Казахстаном по строительству АЭС - РИА Новости, 30.01.2025
Лихачев рассказал о переговорах с Казахстаном по строительству АЭС
Россия и Казахстан "идут в сторону совместных решений" в вопросе строительства АЭС на территории Казахстана, исходя из контекста обсуждений правительственных... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T10:55:00+03:00
2025-01-30T10:55:00+03:00
2025-01-30T10:56:00+03:00
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алексей лихачев
михаил мишустин
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АСТАНА, 30 янв - РИА Новости. Россия и Казахстан "идут в сторону совместных решений" в вопросе строительства АЭС на территории Казахстана, исходя из контекста обсуждений правительственных делегаций в ходе переговоров премьер-министров РФ и Казахстана Михаила Мишустина и Олжаса Бектенова, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. "По контексту обсуждений сегодня на встрече руководителей правительств наших стран, можно сделать вывод, что мы идем в сторону совместных решений", - сказал журналистам Лихачев, комментируя возможность участия Росатома в сооружении АЭС в Казахстане. "Мы очень активно уже работаем и сотрудничаем", - подчеркнул Лихачев. Лихачев добавил, что Казахстан "профессионально изучает вопрос" строительства АЭС на своей территории, работают с несколькими вендорами. Кроме того, он напомнил, что Казахстан является "компетентной страной" в области атомных технологий, а также является "передовиком" в добыче урана. Кроме того, глава Росатома сообщил, что недавно казахстанская делегация посетила Ленинградскую АЭС "с глубоким погружением не только в атомные технологии, но и вообще во все устройство атомной энергетики России". Резюмируя комментарий журналистам, Лихачев подчеркнул, что Росатом готов к работе по возведению АЭС на территории Казахстана. "Здесь мы будем с особым удовольствием работать", - заключил он.
https://ria.ru/20250128/kazahstan-1995835123.html
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казахстан, россия, алексей лихачев, михаил мишустин, олжас бектенов, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Казахстан, Россия, Алексей Лихачев, Михаил Мишустин, Олжас Бектенов, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
Лихачев рассказал о переговорах с Казахстаном по строительству АЭС
Лихачев: РФ и Казахстан идут в сторону совместных решений по строительству АЭС
АСТАНА, 30 янв - РИА Новости. Россия и Казахстан "идут в сторону совместных решений" в вопросе строительства АЭС на территории Казахстана, исходя из контекста обсуждений правительственных делегаций в ходе переговоров премьер-министров РФ и Казахстана Михаила Мишустина и Олжаса Бектенова, заявил глава Росатома Алексей Лихачев.
"По контексту обсуждений сегодня на встрече руководителей правительств наших стран, можно сделать вывод, что мы идем в сторону совместных решений", - сказал журналистам Лихачев
, комментируя возможность участия Росатома
в сооружении АЭС в Казахстане
.
"Мы очень активно уже работаем и сотрудничаем", - подчеркнул Лихачев.
Лихачев добавил, что Казахстан "профессионально изучает вопрос" строительства АЭС на своей территории, работают с несколькими вендорами. Кроме того, он напомнил, что Казахстан является "компетентной страной" в области атомных технологий, а также является "передовиком" в добыче урана.
Кроме того, глава Росатома сообщил, что недавно казахстанская делегация посетила Ленинградскую АЭС "с глубоким погружением не только в атомные технологии, но и вообще во все устройство атомной энергетики России".
Резюмируя комментарий журналистам, Лихачев подчеркнул, что Росатом готов к работе по возведению АЭС на территории Казахстана.
"Здесь мы будем с особым удовольствием работать", - заключил он.