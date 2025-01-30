https://ria.ru/20250130/rossija-1996283681.html

Лихачев рассказал о переговорах с Казахстаном по строительству АЭС

Лихачев рассказал о переговорах с Казахстаном по строительству АЭС - РИА Новости, 30.01.2025

Лихачев рассказал о переговорах с Казахстаном по строительству АЭС

Россия и Казахстан "идут в сторону совместных решений" в вопросе строительства АЭС на территории Казахстана, исходя из контекста обсуждений правительственных... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T10:55:00+03:00

2025-01-30T10:55:00+03:00

2025-01-30T10:56:00+03:00

казахстан

россия

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михаил мишустин

олжас бектенов

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АСТАНА, 30 янв - РИА Новости. Россия и Казахстан "идут в сторону совместных решений" в вопросе строительства АЭС на территории Казахстана, исходя из контекста обсуждений правительственных делегаций в ходе переговоров премьер-министров РФ и Казахстана Михаила Мишустина и Олжаса Бектенова, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. "По контексту обсуждений сегодня на встрече руководителей правительств наших стран, можно сделать вывод, что мы идем в сторону совместных решений", - сказал журналистам Лихачев, комментируя возможность участия Росатома в сооружении АЭС в Казахстане. "Мы очень активно уже работаем и сотрудничаем", - подчеркнул Лихачев. Лихачев добавил, что Казахстан "профессионально изучает вопрос" строительства АЭС на своей территории, работают с несколькими вендорами. Кроме того, он напомнил, что Казахстан является "компетентной страной" в области атомных технологий, а также является "передовиком" в добыче урана. Кроме того, глава Росатома сообщил, что недавно казахстанская делегация посетила Ленинградскую АЭС "с глубоким погружением не только в атомные технологии, но и вообще во все устройство атомной энергетики России". Резюмируя комментарий журналистам, Лихачев подчеркнул, что Росатом готов к работе по возведению АЭС на территории Казахстана. "Здесь мы будем с особым удовольствием работать", - заключил он.

https://ria.ru/20250128/kazahstan-1995835123.html

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казахстан, россия, алексей лихачев, михаил мишустин, олжас бектенов, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире