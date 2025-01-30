https://ria.ru/20250130/rosselkhoznadzor-1996420547.html

В курином мясе из Казахстана нашли опасную бактерию

В курином мясе из Казахстана нашли опасную бактерию - РИА Новости, 30.01.2025

В курином мясе из Казахстана нашли опасную бактерию

В поставляемой в Россию из Казахстана курице нашли опасную бактерию листерию, сообщил Россельхознадзор. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T17:16:00+03:00

2025-01-30T17:16:00+03:00

2025-01-30T17:16:00+03:00

здоровье - общество

казахстан

россия

барнаул

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В поставляемой в Россию из Казахстана курице нашли опасную бактерию листерию, сообщил Россельхознадзор."В г. Барнаул отобраны пробы от партии филе цыпленка-бройлера охлажденного, производства Республики Казахстан (ТОО "Макинская птицефабрика")", — говорится в сообщении.При лабораторных исследованиях в мясе обнаружили смертельно опасную бактерию листерии (Listeria monocytogenes). Это первое выявленное нарушение в этом году.Сотрудники ведомства приняли меры по изъятию данной партии мяса птицы из оборота.Листерии - бактерии, которые попадают в пищу при несоблюдении гигиены производства и хранения продуктов. У человека они вызывают простудные симптомы, для отдельных групп лиц могут оказаться опасными.Ранее Россельхознадзор с 20 января запретил ввоз в Россию продукции животноводства из Евросоюза из-за вспышки ящура в Германии. Под запрет попали в том числе продукты, которые туристы ввозят для личного пользования, такие как сыр или колбаса. Запрещен также транзит таких товаров по российской территории в третьи страны.

https://ria.ru/20241009/kuritsa-1870087520.html

https://ria.ru/20250117/zapret-1994193595.html

казахстан

россия

барнаул

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здоровье - общество, казахстан, россия, барнаул, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)