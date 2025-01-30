https://ria.ru/20250130/romantika-1996497196.html

Минпросвещения призвало создать детям условия для романтических отношений

Минпросвещения призвало создать детям условия для романтических отношений - РИА Новости, 30.01.2025

Минпросвещения призвало создать детям условия для романтических отношений

Детям необходимо создавать условия для начала романтических отношений, стоит подумать о проведении школьных дискотек, заявила директор департамента госполитики... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T22:10:00+03:00

2025-01-30T22:10:00+03:00

2025-01-30T22:10:00+03:00

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Детям необходимо создавать условия для начала романтических отношений, стоит подумать о проведении школьных дискотек, заявила директор департамента госполитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха Минпросвещения РФ Наталья Агре. "Наверное, очень важно подумать как воспитательные мероприятия… Понятно, что у нас проходит специальная военная операция, (мы очень много проводим - ред.) таких серьезных, важных мероприятий. А где у детей романтика?.. Я недавно аккуратно начала обсуждать, а где наши школьные дискотеки?" - сказала Агре в Госдуме на круглом столе "От народосбережения - к народоумножению". Директор департамента отметила, что только 8% молодых людей (от 18 до 21 года) хотят видеть себя в семейной жизни. "Это очень немного. А это почему? Мы не создали им условия для романтических отношений… Нам нужны места, куда мальчик может пригласить девочку на свидание", - отметила Агре.

https://ria.ru/20250101/biblioteki-1992246493.html

https://ria.ru/20241219/minprosveschenie-1990172234.html

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общество, россия, госдума рф, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)