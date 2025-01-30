В России начали окрашивать пшеницу на экспорт
В Санкт-Петербурге впервые колорировали пшеницу для экспорта в ряд стран
Сбор урожая пшеницы в Красноярском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В России впервые провели колорирование (окрашивание) пшеницы, предназначенной для экспорта, сообщил Санкт-Петербургский филиал ФГБУ "Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышенного комплекса ("ЦОК АПК").
Первую партию пшеницы весом в 28 тысяч тонн, которую должны поставить в Марокко, окрасили 28 января в порту Высоцкий в Ленобласти.
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Как пояснила технический директор филиала Дарья Батурина, данный метод используется для определения зерна, который предназначен для кормовых целей.
Чтобы соблюсти требований Марокко, при колорировании использовался краситель Е-142 (зеленый). В Санкт-Петербургском филиале ФГБУ "ЦОК АПК" заверили, что он является натуральным и полностью безопасен.
Ранее РИА Новости подсчитало по данным грузинской статслужбы, что Россия за прошлый год на треть увеличила экспорт пшеницы в Грузию — до трехлетних максимумов. Так, по итогам 2024 года Грузия импортировала 325 тысяч тонн пшеницы из России на 75,7 миллиона долларов. Импорт в денежном выражении увеличился на 35% по сравнению с 2023 годом и стал максимальным с 2021 года. Тогда покупки достигли 87,4 миллиона долларов.
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