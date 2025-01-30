https://ria.ru/20250130/opasnost-1996414523.html

В Воронежской области объявили ракетную опасность

В Воронежской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 30.01.2025

В Воронежской области объявили ракетную опасность

Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил о ракетной опасности в регионе и призвал спрятаться в укрытии. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T16:57:00+03:00

2025-01-30T16:57:00+03:00

2025-01-30T16:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронежская область

александр гусев (губернатор)

россия

украина

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ВОРОНЕЖ, 30 янв - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил о ракетной опасности в регионе и призвал спрятаться в укрытии. Ракетная опасность в Воронежской области была объявлена в четверг в 16.42 мск. "В регионе объявляется ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", — написал Гусев в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20250130/sumy-1996412501.html

воронежская область

россия

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воронежская область, александр гусев (губернатор), россия, украина