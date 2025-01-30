https://ria.ru/20250130/opasnost-1996414523.html
В Воронежской области объявили ракетную опасность
В Воронежской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 30.01.2025
В Воронежской области объявили ракетную опасность
Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил о ракетной опасности в регионе и призвал спрятаться в укрытии. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T16:57:00+03:00
2025-01-30T16:57:00+03:00
2025-01-30T16:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938279991_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_83355048fa50fc484a2b50191f8299c4.jpg
ВОРОНЕЖ, 30 янв - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил о ракетной опасности в регионе и призвал спрятаться в укрытии. Ракетная опасность в Воронежской области была объявлена в четверг в 16.42 мск. "В регионе объявляется ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", — написал Гусев в своём Telegram-канале.
https://ria.ru/20250130/sumy-1996412501.html
воронежская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938279991_8:0:2739:2048_1920x0_80_0_0_65f10aed62359b64b8d5a71f278c1462.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, александр гусев (губернатор), россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Россия, Украина
В Воронежской области объявили ракетную опасность
Губернатор Воронежской области Гусев сообщил о ракетной опасности в регионе