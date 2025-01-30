https://ria.ru/20250130/mishustin-1996401004.html

Мишустин приехал в Алма-Ату

Мишустин приехал в Алма-Ату - РИА Новости, 30.01.2025

Мишустин приехал в Алма-Ату

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Алма-Ату в рамках трехдневной рабочей поездки в Казахстан, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T16:26:00+03:00

2025-01-30T16:26:00+03:00

2025-01-30T16:27:00+03:00

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АЛМА-АТА, 30 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Алма-Ату в рамках трехдневной рабочей поездки в Казахстан, передает корреспондент РИА Новости. Самолет российского премьера приземлился в аэропорту Алма-Аты. Ранее Мишустин посетил Астану. В столице Казахстана состоялись его переговоры с премьер-министром республики Олжасом Бектеновым, а также беседа с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. В Алма-Ате у российского премьера запланированы мероприятия с коллегами по ЕАЭС, центральным станет пятничное заседание Евразийского межправсовета, в ходе которого планируется рассмотреть перспективы наращивания интеграционного взаимодействия государств-членов ЕАЭС и функционирования евразийского рынка. Также глава российского кабмина примет участие в цифровом форуме "Digital Almaty 2025", планируется его выступление на пленарной сессии.

https://ria.ru/20250130/pobeda-1996280037.html

https://ria.ru/20250130/tokaev-1996388224.html

алма-ата

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

алма-ата, казахстан, михаил мишустин, олжас бектенов, касым-жомарт токаев, евразийский экономический союз, в мире