https://ria.ru/20250130/mishustin-1996401004.html
Мишустин приехал в Алма-Ату
Мишустин приехал в Алма-Ату - РИА Новости, 30.01.2025
Мишустин приехал в Алма-Ату
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Алма-Ату в рамках трехдневной рабочей поездки в Казахстан, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T16:26:00+03:00
2025-01-30T16:26:00+03:00
2025-01-30T16:27:00+03:00
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АЛМА-АТА, 30 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Алма-Ату в рамках трехдневной рабочей поездки в Казахстан, передает корреспондент РИА Новости. Самолет российского премьера приземлился в аэропорту Алма-Аты. Ранее Мишустин посетил Астану. В столице Казахстана состоялись его переговоры с премьер-министром республики Олжасом Бектеновым, а также беседа с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. В Алма-Ате у российского премьера запланированы мероприятия с коллегами по ЕАЭС, центральным станет пятничное заседание Евразийского межправсовета, в ходе которого планируется рассмотреть перспективы наращивания интеграционного взаимодействия государств-членов ЕАЭС и функционирования евразийского рынка. Также глава российского кабмина примет участие в цифровом форуме "Digital Almaty 2025", планируется его выступление на пленарной сессии.
https://ria.ru/20250130/pobeda-1996280037.html
https://ria.ru/20250130/tokaev-1996388224.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алма-ата, казахстан, михаил мишустин, олжас бектенов, касым-жомарт токаев, евразийский экономический союз, в мире
Алма-Ата, Казахстан, Михаил Мишустин, Олжас Бектенов, Касым-Жомарт Токаев, Евразийский экономический союз, В мире
Мишустин приехал в Алма-Ату
Мишустин приехал в Алма-Ату в рамках трехдневного визита в Казахстан