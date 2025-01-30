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Мишустин приехал в Алма-Ату - РИА Новости, 30.01.2025
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16:26 30.01.2025 (обновлено: 16:27 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/mishustin-1996401004.html
Мишустин приехал в Алма-Ату
Мишустин приехал в Алма-Ату - РИА Новости, 30.01.2025
Мишустин приехал в Алма-Ату
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Алма-Ату в рамках трехдневной рабочей поездки в Казахстан, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T16:26:00+03:00
2025-01-30T16:27:00+03:00
алма-ата
казахстан
михаил мишустин
олжас бектенов
касым-жомарт токаев
евразийский экономический союз
в мире
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АЛМА-АТА, 30 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Алма-Ату в рамках трехдневной рабочей поездки в Казахстан, передает корреспондент РИА Новости. Самолет российского премьера приземлился в аэропорту Алма-Аты. Ранее Мишустин посетил Астану. В столице Казахстана состоялись его переговоры с премьер-министром республики Олжасом Бектеновым, а также беседа с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. В Алма-Ате у российского премьера запланированы мероприятия с коллегами по ЕАЭС, центральным станет пятничное заседание Евразийского межправсовета, в ходе которого планируется рассмотреть перспективы наращивания интеграционного взаимодействия государств-членов ЕАЭС и функционирования евразийского рынка. Также глава российского кабмина примет участие в цифровом форуме "Digital Almaty 2025", планируется его выступление на пленарной сессии.
https://ria.ru/20250130/pobeda-1996280037.html
https://ria.ru/20250130/tokaev-1996388224.html
алма-ата
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алма-ата, казахстан, михаил мишустин, олжас бектенов, касым-жомарт токаев, евразийский экономический союз, в мире
Алма-Ата, Казахстан, Михаил Мишустин, Олжас Бектенов, Касым-Жомарт Токаев, Евразийский экономический союз, В мире
Мишустин приехал в Алма-Ату

Мишустин приехал в Алма-Ату в рамках трехдневного визита в Казахстан

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии встречи в аэропорту Астаны
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии встречи в аэропорту Астаны - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии встречи в аэропорту Астаны
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АЛМА-АТА, 30 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Алма-Ату в рамках трехдневной рабочей поездки в Казахстан, передает корреспондент РИА Новости.
Самолет российского премьера приземлился в аэропорту Алма-Аты. Ранее Мишустин посетил Астану. В столице Казахстана состоялись его переговоры с премьер-министром республики Олжасом Бектеновым, а также беседа с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
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В Алма-Ате у российского премьера запланированы мероприятия с коллегами по ЕАЭС, центральным станет пятничное заседание Евразийского межправсовета, в ходе которого планируется рассмотреть перспективы наращивания интеграционного взаимодействия государств-членов ЕАЭС и функционирования евразийского рынка.
Также глава российского кабмина примет участие в цифровом форуме "Digital Almaty 2025", планируется его выступление на пленарной сессии.
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Алма-АтаКазахстанМихаил МишустинОлжас БектеновКасым-Жомарт ТокаевЕвразийский экономический союзВ мире
 
 
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