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Более сотни мигрантов доставили в полицию после рейда в Петербурге - РИА Новости, 30.01.2025
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08:57 30.01.2025 (обновлено: 10:12 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/migranty-1996255356.html
Более сотни мигрантов доставили в полицию после рейда в Петербурге
Более сотни мигрантов доставили в полицию после рейда в Петербурге - РИА Новости, 30.01.2025
Более сотни мигрантов доставили в полицию после рейда в Петербурге
Более сотни иностранцев, нарушивших порядок пребывания в России, доставили в полицию по итогам профилактического рейда по стройкам Санкт-Петербурга, сообщила... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T08:57:00+03:00
2025-01-30T10:12:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
колпинский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв – РИА Новости. Более сотни иностранцев, нарушивших порядок пребывания в России, доставили в полицию по итогам профилактического рейда по стройкам Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба регионального главка МВД России. Рейд проходил в Московском и Колпинском районах Петербурга, где правоохранители проверили, в частности, две крупные стройки на Пулковском шоссе. "В общей сложности было выявлено около 500 иностранных рабочих. При этом у более 100 мигрантов были выявлены нарушения порядка пребывания на территории России. Их доставили в отделы полиции и привлекли к административной ответственности", – говорится в сообщении. Одновременно правоохранители провели и рейд на дорогах, остановив около 200 автомобилей и проверив документы почти у 300 человек. В результате были выявлены 24 иностранца, нарушивших миграционное законодательство, шестерых из которых также привлекли к ответственности за нарушение ПДД.
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россия
санкт-петербург
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происшествия, россия, санкт-петербург, колпинский район
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Колпинский район
Более сотни мигрантов доставили в полицию после рейда в Петербурге

В Петербурге полиция задержала более 100 мигрантов после рейда по стройкам

© Фото : Петербургская полиция/TelegramПолиция Санкт-Петербурга во время масштабного рейд по выявлению нелегальных мигрантов
Полиция Санкт-Петербурга во время масштабного рейд по выявлению нелегальных мигрантов - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© Фото : Петербургская полиция/Telegram
Полиция Санкт-Петербурга во время масштабного рейд по выявлению нелегальных мигрантов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв – РИА Новости. Более сотни иностранцев, нарушивших порядок пребывания в России, доставили в полицию по итогам профилактического рейда по стройкам Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.
Рейд проходил в Московском и Колпинском районах Петербурга, где правоохранители проверили, в частности, две крупные стройки на Пулковском шоссе.
"В общей сложности было выявлено около 500 иностранных рабочих. При этом у более 100 мигрантов были выявлены нарушения порядка пребывания на территории России. Их доставили в отделы полиции и привлекли к административной ответственности", – говорится в сообщении.
Одновременно правоохранители провели и рейд на дорогах, остановив около 200 автомобилей и проверив документы почти у 300 человек. В результате были выявлены 24 иностранца, нарушивших миграционное законодательство, шестерых из которых также привлекли к ответственности за нарушение ПДД.
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ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургКолпинский район
 
 
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