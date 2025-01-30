https://ria.ru/20250130/migranty-1996255356.html

Более сотни мигрантов доставили в полицию после рейда в Петербурге

Более сотни мигрантов доставили в полицию после рейда в Петербурге - РИА Новости, 30.01.2025

Более сотни мигрантов доставили в полицию после рейда в Петербурге

Более сотни иностранцев, нарушивших порядок пребывания в России, доставили в полицию по итогам профилактического рейда по стройкам Санкт-Петербурга, сообщила... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T08:57:00+03:00

2025-01-30T08:57:00+03:00

2025-01-30T10:12:00+03:00

происшествия

россия

санкт-петербург

колпинский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв – РИА Новости. Более сотни иностранцев, нарушивших порядок пребывания в России, доставили в полицию по итогам профилактического рейда по стройкам Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба регионального главка МВД России. Рейд проходил в Московском и Колпинском районах Петербурга, где правоохранители проверили, в частности, две крупные стройки на Пулковском шоссе. "В общей сложности было выявлено около 500 иностранных рабочих. При этом у более 100 мигрантов были выявлены нарушения порядка пребывания на территории России. Их доставили в отделы полиции и привлекли к административной ответственности", – говорится в сообщении. Одновременно правоохранители провели и рейд на дорогах, остановив около 200 автомобилей и проверив документы почти у 300 человек. В результате были выявлены 24 иностранца, нарушивших миграционное законодательство, шестерых из которых также привлекли к ответственности за нарушение ПДД.

https://ria.ru/20250107/migranty-1992739843.html

россия

санкт-петербург

колпинский район

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происшествия, россия, санкт-петербург, колпинский район