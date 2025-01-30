https://ria.ru/20250130/kosachev-1996391951.html

Косачев прокомментировал резолюцию ПАСЕ по Грузии

Косачев прокомментировал резолюцию ПАСЕ по Грузии - РИА Новости, 30.01.2025

Косачев прокомментировал резолюцию ПАСЕ по Грузии

Резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о необходимости проведения в Грузии новых парламентских выборов можно назвать вмешательством во... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T15:57:00+03:00

2025-01-30T15:57:00+03:00

2025-01-30T15:57:00+03:00

грузия

тбилиси

россия

константин косачев

парламентская ассамблея совета европы

евросоюз

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о необходимости проведения в Грузии новых парламентских выборов можно назвать вмешательством во внутренние дела этой страны, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "Лидер "демократических и непредвзятых" международных площадок ПАСЕ приняла резолюцию с требованием к Тбилиси провести новые выборы в парламент. Потому что на состоявшихся в 2024 году выборах оппозиция, поддерживаемая Западом, не набрала большинства голосов. Бонусом Грузию также призвали рассмотреть рекомендацию об отмене закона об иноагентах", - написал политик в своем Telegram-канале. "Если в случае с ПАСЕ это не вмешательство во внутренние дела и отсутствие принципа равенства, то что тогда?" - отметил он. В итоге Грузия прекратила работу в ПАСЕ, более чем справедливо посчитав требования оскорбительными, добавил политик. "Конечно, украинский вопрос испортил Европу. За все последние годы в ЕС и в Совете Европы привыкли иметь дело с абсолютно зависимым Киевом, готовым за "безвиз" не то, что отказаться от связей с Россией, но и уничтожить собственное прошлое, настоящее и будущее. В прямом смысле слова, "до последнего украинца", - подчеркнул российский законодатель. По его словам, Грузия, вернувшаяся на суверенный путь развития, "вызывает искреннее возмущение у той же ПАСЕ – почему Тбилиси ведет себя как страны ЕС в годы их прошлой независимости, до того момента, когда они дружно стали большой колонией Вашингтона, а не берет пример с Украины?". "Ведь именно такую роль отвела "прогрессивная" часть европейской части континента бывшим союзным государствам. Несогласным – санкции, пока не изменят решение. Или пока не закончатся санкции. Так тоже бывает, Россия это знает и очень неплохо адаптировалась", - отметил Косачев. Он также напомнил, что законы об иноагентах действуют в США, Великобритании, Франции, Австралии. "Но они не только решают подобные вопросы самостоятельно, – на что имеют право все прочие государства в мире – но и пытаются определять повестку третьих стран", - заключил сенатор.

https://ria.ru/20241220/inoagent-1990375340.html

https://ria.ru/20250129/gruziya-1996214886.html

https://ria.ru/20250129/pase-1996212031.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

грузия, тбилиси, россия, константин косачев, парламентская ассамблея совета европы, евросоюз, совет федерации рф