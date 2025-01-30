Рейтинг@Mail.ru
Косачев прокомментировал резолюцию ПАСЕ по Грузии - РИА Новости, 30.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:57 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/kosachev-1996391951.html
Косачев прокомментировал резолюцию ПАСЕ по Грузии
Косачев прокомментировал резолюцию ПАСЕ по Грузии - РИА Новости, 30.01.2025
Косачев прокомментировал резолюцию ПАСЕ по Грузии
Резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о необходимости проведения в Грузии новых парламентских выборов можно назвать вмешательством во... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T15:57:00+03:00
2025-01-30T15:57:00+03:00
грузия
тбилиси
россия
константин косачев
парламентская ассамблея совета европы
евросоюз
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155110/82/1551108246_0:0:2954:1663_1920x0_80_0_0_4889568b78426daabfc0b484931617d1.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о необходимости проведения в Грузии новых парламентских выборов можно назвать вмешательством во внутренние дела этой страны, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "Лидер "демократических и непредвзятых" международных площадок ПАСЕ приняла резолюцию с требованием к Тбилиси провести новые выборы в парламент. Потому что на состоявшихся в 2024 году выборах оппозиция, поддерживаемая Западом, не набрала большинства голосов. Бонусом Грузию также призвали рассмотреть рекомендацию об отмене закона об иноагентах", - написал политик в своем Telegram-канале. "Если в случае с ПАСЕ это не вмешательство во внутренние дела и отсутствие принципа равенства, то что тогда?" - отметил он. В итоге Грузия прекратила работу в ПАСЕ, более чем справедливо посчитав требования оскорбительными, добавил политик. "Конечно, украинский вопрос испортил Европу. За все последние годы в ЕС и в Совете Европы привыкли иметь дело с абсолютно зависимым Киевом, готовым за "безвиз" не то, что отказаться от связей с Россией, но и уничтожить собственное прошлое, настоящее и будущее. В прямом смысле слова, "до последнего украинца", - подчеркнул российский законодатель. По его словам, Грузия, вернувшаяся на суверенный путь развития, "вызывает искреннее возмущение у той же ПАСЕ – почему Тбилиси ведет себя как страны ЕС в годы их прошлой независимости, до того момента, когда они дружно стали большой колонией Вашингтона, а не берет пример с Украины?". "Ведь именно такую роль отвела "прогрессивная" часть европейской части континента бывшим союзным государствам. Несогласным – санкции, пока не изменят решение. Или пока не закончатся санкции. Так тоже бывает, Россия это знает и очень неплохо адаптировалась", - отметил Косачев. Он также напомнил, что законы об иноагентах действуют в США, Великобритании, Франции, Австралии. "Но они не только решают подобные вопросы самостоятельно, – на что имеют право все прочие государства в мире – но и пытаются определять повестку третьих стран", - заключил сенатор.
https://ria.ru/20241220/inoagent-1990375340.html
https://ria.ru/20250129/gruziya-1996214886.html
https://ria.ru/20250129/pase-1996212031.html
грузия
тбилиси
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155110/82/1551108246_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_a011287449da13c228cd1e6af5e4eb59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
грузия, тбилиси, россия, константин косачев, парламентская ассамблея совета европы, евросоюз, совет федерации рф
Грузия, Тбилиси, Россия, Константин Косачев, Парламентская ассамблея Совета Европы, Евросоюз, Совет Федерации РФ
Косачев прокомментировал резолюцию ПАСЕ по Грузии

Косачев назвал резолюцию ПАСЕ по Грузии вмешательством во внутренние дела страны

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Константин Косачев . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о необходимости проведения в Грузии новых парламентских выборов можно назвать вмешательством во внутренние дела этой страны, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
«
"Лидер "демократических и непредвзятых" международных площадок ПАСЕ приняла резолюцию с требованием к Тбилиси провести новые выборы в парламент. Потому что на состоявшихся в 2024 году выборах оппозиция, поддерживаемая Западом, не набрала большинства голосов. Бонусом Грузию также призвали рассмотреть рекомендацию об отмене закона об иноагентах", - написал политик в своем Telegram-канале.
Главное здание Совета Европы в Страсбурге, Восточная Франция - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Власти Грузии пообещали внести поправки в закон об иноагентах
20 декабря 2024, 12:43
"Если в случае с ПАСЕ это не вмешательство во внутренние дела и отсутствие принципа равенства, то что тогда?" - отметил он.
В итоге Грузия прекратила работу в ПАСЕ, более чем справедливо посчитав требования оскорбительными, добавил политик.
«
"Конечно, украинский вопрос испортил Европу. За все последние годы в ЕС и в Совете Европы привыкли иметь дело с абсолютно зависимым Киевом, готовым за "безвиз" не то, что отказаться от связей с Россией, но и уничтожить собственное прошлое, настоящее и будущее. В прямом смысле слова, "до последнего украинца", - подчеркнул российский законодатель.
По его словам, Грузия, вернувшаяся на суверенный путь развития, "вызывает искреннее возмущение у той же ПАСЕ – почему Тбилиси ведет себя как страны ЕС в годы их прошлой независимости, до того момента, когда они дружно стали большой колонией Вашингтона, а не берет пример с Украины?".
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Кобахидзе назвал резолюцию ПАСЕ о проведении новых выборов абсурдной
Вчера, 22:11
«
"Ведь именно такую роль отвела "прогрессивная" часть европейской части континента бывшим союзным государствам. Несогласным – санкции, пока не изменят решение. Или пока не закончатся санкции. Так тоже бывает, Россия это знает и очень неплохо адаптировалась", - отметил Косачев.
Он также напомнил, что законы об иноагентах действуют в США, Великобритании, Франции, Австралии.
"Но они не только решают подобные вопросы самостоятельно, – на что имеют право все прочие государства в мире – но и пытаются определять повестку третьих стран", - заключил сенатор.
Парламентская ассамблея Совета Европы - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Грузинская делегация прекратила работу в ПАСЕ
Вчера, 21:42
 
ГрузияТбилисиРоссияКонстантин КосачевПарламентская ассамблея Совета ЕвропыЕвросоюзСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала