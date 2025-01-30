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Жители зарубежных стран приняли участие в конкурсе эссе о русском наследии - РИА Новости, 30.01.2025
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23:58 30.01.2025 (обновлено: 23:59 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/konkurs-1996510484.html
Жители зарубежных стран приняли участие в конкурсе эссе о русском наследии
Жители зарубежных стран приняли участие в конкурсе эссе о русском наследии - РИА Новости, 30.01.2025
Жители зарубежных стран приняли участие в конкурсе эссе о русском наследии
Представители русскоязычной диаспоры со всего света приняли участие в международном конкурсе "Там русский дух…", посвященный объектам русского наследия за... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T23:58:00+03:00
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молдавия
турция
казахстан
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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Представители русскоязычной диаспоры со всего света приняли участие в международном конкурсе "Там русский дух…", посвященный объектам русского наследия за рубежом, рассказал РИА Новости один из организаторов смотра, президент ассоциации "Жар-Птица" Александр Молодин. "Мы объявили о конкурсе только 27 января, но уже в первые часы получили просто фантастический отклик. Самое главное, у нас уже есть реальные заявки, причем из самых разных уголков мира: Молдовы, Турции, Казахстана, Албании, Италии и Сербии", - сказал Молодин. Он отметил, что такая заинтересованность аудитории стала приятным сюрпризом для организаторов. По его словам, это говорит о том, что люди действительно интересуются русским наследием. Молодин также отметил, что русское наследие является глобальным явлением, в каждой стране есть места, связанные с русской культурой, о которых люди хотят рассказать. "Кто-то присылает исторические справки о старинных русских кладбищах, кто-то - фотографии и истории православных храмов, построенных еще беженцами первой волны. Кто-то делится личными воспоминаниями о местах, которые имеют особое значение для русской диаспоры. Это именно то, чего мы добивались, - вовлеченности, желания поделиться, стремления сохранить память", - сказал он. По его словам, у русской культуры за границей очень много интересных страниц и теперь есть возможность их раскрыть и зафиксировать для истории. Молодин назвал конкурс "Там русский дух…" большим "культурным приключением", которое станет мостом между поколениями, странами и культурами. "Наши основные цели - объединить информацию о всех тех замечательных объектах русского культурного наследия, которые разбросаны по миру. Представьте себе: памятники, церкви, мемориалы, старинные здания - все, что связано с Россией, но находится за пределами ее границ. Это наша история, наша память, и нам важно ее сохранить", - сказал он. Он также обратил внимание на то, что в последнее время участились случаи уничтожения русских культурных объектов за границей. В частности, отметил он, в Риге совсем недавно был демонтирован памятник, посвященный русским солдатам. "Этот конкурс позволяет сохранить память об этих объектах, создавая своего рода культурный щит, который предотвращает их окончательное исчезновение из нашей истории. Каждый рассказ, каждое эссе - это шаг к тому, чтобы даже самые маленькие и забытые уголки русской культуры обрели голос", - сказал он. В конкурсе могут принять участие все желающие, вне зависимости от возраста и страны проживания. Для этого необходимо написать и до 15 апреля отправить организаторам эссе размером до 600 слов. Конкурс проводится в трех номинациях - эссе об объектах российского культурно-исторического наследия, об объектах, связанных с боевой славой российских соотечественников в годы Великой Отечественной войны, а также об истории русских православных церквей и других религиозных объектов за рубежом.
https://ria.ru/20250125/gerzmava-1995422568.html
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молдавия
турция
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60
353
60
молдавия, турция, казахстан
Молдавия, Турция, Казахстан
Жители зарубежных стран приняли участие в конкурсе эссе о русском наследии

В конкурсе эссе о русском наследии за рубежом участвовали жители многих стран

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкДеревенские дома XIX века перевезенные из Архангельской области в туристическую деревню Мандроги в Ленинградской области
Деревенские дома XIX века перевезенные из Архангельской области в туристическую деревню Мандроги в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Деревенские дома XIX века перевезенные из Архангельской области в туристическую деревню Мандроги в Ленинградской области. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Представители русскоязычной диаспоры со всего света приняли участие в международном конкурсе "Там русский дух…", посвященный объектам русского наследия за рубежом, рассказал РИА Новости один из организаторов смотра, президент ассоциации "Жар-Птица" Александр Молодин.
«
"Мы объявили о конкурсе только 27 января, но уже в первые часы получили просто фантастический отклик. Самое главное, у нас уже есть реальные заявки, причем из самых разных уголков мира: Молдовы, Турции, Казахстана, Албании, Италии и Сербии", - сказал Молодин.
Хибла Герзмава (сопрано) и Хосе Кура (тенор) на гала-концерте закрытия Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава на сцене Московского академического Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
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Он отметил, что такая заинтересованность аудитории стала приятным сюрпризом для организаторов. По его словам, это говорит о том, что люди действительно интересуются русским наследием.
Молодин также отметил, что русское наследие является глобальным явлением, в каждой стране есть места, связанные с русской культурой, о которых люди хотят рассказать.
"Кто-то присылает исторические справки о старинных русских кладбищах, кто-то - фотографии и истории православных храмов, построенных еще беженцами первой волны. Кто-то делится личными воспоминаниями о местах, которые имеют особое значение для русской диаспоры. Это именно то, чего мы добивались, - вовлеченности, желания поделиться, стремления сохранить память", - сказал он.
По его словам, у русской культуры за границей очень много интересных страниц и теперь есть возможность их раскрыть и зафиксировать для истории.
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Молодин назвал конкурс "Там русский дух…" большим "культурным приключением", которое станет мостом между поколениями, странами и культурами. "Наши основные цели - объединить информацию о всех тех замечательных объектах русского культурного наследия, которые разбросаны по миру. Представьте себе: памятники, церкви, мемориалы, старинные здания - все, что связано с Россией, но находится за пределами ее границ. Это наша история, наша память, и нам важно ее сохранить", - сказал он.
Он также обратил внимание на то, что в последнее время участились случаи уничтожения русских культурных объектов за границей. В частности, отметил он, в Риге совсем недавно был демонтирован памятник, посвященный русским солдатам.
«
"Этот конкурс позволяет сохранить память об этих объектах, создавая своего рода культурный щит, который предотвращает их окончательное исчезновение из нашей истории. Каждый рассказ, каждое эссе - это шаг к тому, чтобы даже самые маленькие и забытые уголки русской культуры обрели голос", - сказал он.
В конкурсе могут принять участие все желающие, вне зависимости от возраста и страны проживания. Для этого необходимо написать и до 15 апреля отправить организаторам эссе размером до 600 слов.
Конкурс проводится в трех номинациях - эссе об объектах российского культурно-исторического наследия, об объектах, связанных с боевой славой российских соотечественников в годы Великой Отечественной войны, а также об истории русских православных церквей и других религиозных объектов за рубежом.
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