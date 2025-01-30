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Глава МАГАТЭ посетит Киев - РИА Новости, 30.01.2025
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20:11 30.01.2025 (обновлено: 20:12 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/kiev-1996485830.html
Глава МАГАТЭ посетит Киев
Глава МАГАТЭ посетит Киев - РИА Новости, 30.01.2025
Глава МАГАТЭ посетит Киев
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 4 февраля отправится в Киев для проведения встреч на высоком уровне, чтобы... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T20:11:00+03:00
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в мире
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рафаэль гросси
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ВЕНА, 30 янв - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 4 февраля отправится в Киев для проведения встреч на высоком уровне, чтобы обсудить усилия Агентства по предотвращению ядерной аварии в условиях конфликта, говорится в заявлении МАГАТЭ. "Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси на следующей неделе отправится на Украину для проведения встреч на высоком уровне в Киеве, где будут обсуждаться продолжающиеся усилия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по предотвращению ядерной аварии в условиях военного конфликта", - сообщило МАГАТЭ. Уточняется, что визит Гросси в украинскую столицу состоится 4 февраля.
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в мире, киев, украина, рафаэль гросси, магатэ
В мире, Киев, Украина, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
Глава МАГАТЭ посетит Киев

Глава МАГАТЭ Гросси посетит Киев 4 февраля

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
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ВЕНА, 30 янв - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 4 февраля отправится в Киев для проведения встреч на высоком уровне, чтобы обсудить усилия Агентства по предотвращению ядерной аварии в условиях конфликта, говорится в заявлении МАГАТЭ.
"Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси на следующей неделе отправится на Украину для проведения встреч на высоком уровне в Киеве, где будут обсуждаться продолжающиеся усилия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по предотвращению ядерной аварии в условиях военного конфликта", - сообщило МАГАТЭ.
Уточняется, что визит Гросси в украинскую столицу состоится 4 февраля.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
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29 января, 19:03
 
В миреКиевУкраинаРафаэль ГроссиМАГАТЭ
 
 
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