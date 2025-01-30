https://ria.ru/20250130/khleb-1996401576.html
Минсельхоз допустил рост цен на хлеб на уровне инфляции
Минсельхоз допустил рост цен на хлеб на уровне инфляции - РИА Новости, 30.01.2025
Минсельхоз допустил рост цен на хлеб на уровне инфляции
Динамика цен на хлеб в России будет соответствовать темпам инфляции, подорожание зерна в ценах уже отыграно, заявил журналистам заместитель министра сельского... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T16:29:00+03:00
2025-01-30T16:29:00+03:00
2025-01-30T16:29:00+03:00
экономика
цены на нефть
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150571/16/1505711648_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_32189c7e84597074b27b6c70b19e6681.jpg
АЛМА-АТА, 30 янв - РИА Новости. Динамика цен на хлеб в России будет соответствовать темпам инфляции, подорожание зерна в ценах уже отыграно, заявил журналистам заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Титов. "Себестоимость производства хлеба растет постоянно. Зерно в себестоимости производства хлеба не является основной составляющей. В принципе, как мы видим динамику цены на хлеб, тот рост цен на зерновую группу, которая есть на сегодняшний день, в цене уже отыгран. Поэтому дальше мы ориентируемся на то, что рост цен на хлеб будет плюс-минус соответствовать общей динамике инфляции", - объяснил Титов. По данным Росстата, хлеб и хлебобулочные изделия в России в 2024 году подорожали на 13,2%. С начала текущего года, по данным Росстата, стоимость хлеба и хлебобулочных изделий из пшеничной муки выросла на 0,75%.
https://ria.ru/20241014/lut-1977981289.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150571/16/1505711648_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_0cebad7d664a607ddb50ce767692cd06.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Минсельхоз допустил рост цен на хлеб на уровне инфляции
Замминистра Титов: динамика цен на хлеб будет соответствовать темпам инфляции