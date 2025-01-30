https://ria.ru/20250130/khleb-1996401576.html

Минсельхоз допустил рост цен на хлеб на уровне инфляции

Минсельхоз допустил рост цен на хлеб на уровне инфляции - РИА Новости, 30.01.2025

Минсельхоз допустил рост цен на хлеб на уровне инфляции

Динамика цен на хлеб в России будет соответствовать темпам инфляции, подорожание зерна в ценах уже отыграно, заявил журналистам заместитель министра сельского... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T16:29:00+03:00

2025-01-30T16:29:00+03:00

2025-01-30T16:29:00+03:00

экономика

цены на нефть

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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АЛМА-АТА, 30 янв - РИА Новости. Динамика цен на хлеб в России будет соответствовать темпам инфляции, подорожание зерна в ценах уже отыграно, заявил журналистам заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Титов. "Себестоимость производства хлеба растет постоянно. Зерно в себестоимости производства хлеба не является основной составляющей. В принципе, как мы видим динамику цены на хлеб, тот рост цен на зерновую группу, которая есть на сегодняшний день, в цене уже отыгран. Поэтому дальше мы ориентируемся на то, что рост цен на хлеб будет плюс-минус соответствовать общей динамике инфляции", - объяснил Титов. По данным Росстата, хлеб и хлебобулочные изделия в России в 2024 году подорожали на 13,2%. С начала текущего года, по данным Росстата, стоимость хлеба и хлебобулочных изделий из пшеничной муки выросла на 0,75%.

https://ria.ru/20241014/lut-1977981289.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)