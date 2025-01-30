https://ria.ru/20250130/gosduma-1996350288.html

Фракции Госдумы в своей работе исходят из базовых ценностей, заявил Володин

Фракции Госдумы в своей работе исходят из базовых ценностей, заявил Володин - РИА Новости, 30.01.2025

Фракции Госдумы в своей работе исходят из базовых ценностей, заявил Володин

Все политические фракции в Госдуме исходят в своей работе из базовых ценностей, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T13:43:00+03:00

2025-01-30T13:43:00+03:00

2025-01-30T13:43:00+03:00

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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Все политические фракции в Госдуме исходят в своей работе из базовых ценностей, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Все политические фракции, невзирая на свои программы - а каждая политическая фракция стремится получить как можно большинство на выборах, больше голосов, прийти к власти, - но все они исходят из базовых ценностей", - сказал Володин в ходе пленарного заседания XIII Рождественских парламентских встреч. Он отметил, что основой конкуренции между политическими фракциями в Госдуме являются "здоровые подходы", и оппонирование фракций идет на пользу. "Основа у всех в поддержку большой семьи, в поддержку наших духовных ценностей, в сохранении истории. И вот сегодняшний наш разговор, он происходит в особое время. У нас этот год, год 80-летия Победы, поэтому нам надо сделать все для того, чтобы защитить историю, память о тех, кто пожертвовал своей жизнью. А наша страна, советский народ, вы знаете, отдал самое большое количество жизней для того, чтобы защитить свою страну. 27 миллионов погибло. Защитить мир от фашизма", - сказал председатель Госдумы. Необходимо сделать все для того, чтобы память о героях жила и передавалась из поколения в поколение, подчеркнул он. "И здесь мы надеемся, что вместе с нашей Русской православной церковью, с нашими конфессиями традиционными, которые присутствуют в зале, а побеждал многонациональный в этой войне наш советский народ, сделаем все для того, чтобы быть достойными памяти тех, кто отдал жизнь. Предоставив нам возможность планировать будущее, рождать детей, воспитывать их и внуков", - заключил он. Международные Рождественские образовательные чтения открылись в субботу в Москве, они продлятся до 30 января включительно. Как ожидают организаторы, в них примут участие более 15 тысяч человек. Тема чтений в этом году - "80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений". В рамках программы запланированы конференции, семинары, секции, мастер-классы, выставки икон, творческих работ, изданий. XIII Рождественские парламентские встречи продолжились пленарным заседанием. Среди участников свыше 500 человек, в том числе депутаты Государственной Думы и сенаторы Совета Федерации, парламентарии зарубежных стран, представители Русской православной церкви и других религиозных конфессий, научно-экспертного сообщества и общественных организаций, а также федеральных государственных органов и субъектов РФ. Трансляции XIII Рождественских парламентских встреч проводится на сайте Госдумы и на "Дума ТВ".

https://ria.ru/20250128/deputaty-1995849137.html

https://ria.ru/20241112/volodin-1983287491.html

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москва, россия, вячеслав володин, госдума рф, русская православная церковь, совет федерации рф, общество