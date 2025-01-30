https://ria.ru/20250130/gd-1996377313.html

В Госдуме отозвали проект о праве школ запрещать религиозную одежду

В Госдуме отозвали проект о праве школ запрещать религиозную одежду - РИА Новости, 30.01.2025

В Госдуме отозвали проект о праве школ запрещать религиозную одежду

Вице - спикер ГД Владислав Даванков ("Новые люди") отозвал законопроект о праве образовательных организаций устанавливать запрет на ношение религиозной одежды,... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T15:09:00+03:00

2025-01-30T15:09:00+03:00

2025-01-30T15:09:00+03:00

владислав даванков

госдума рф

общество

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Вице - спикер ГД Владислав Даванков ("Новые люди") отозвал законопроект о праве образовательных организаций устанавливать запрет на ношение религиозной одежды, документ доступен в думской электронной базе. "На основании пункта "б" части шестой статьи 112 Регламента Государственной Думы прошу отозвать проект федерального закона № 635635-8 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части ограничений на ношение религиозной одежды в общественных местах и образовательных организациях)", - сказано в документе. Ранее Даванков внес в Госдуму законопроект о праве региональных властей и образовательных учреждений запрещать никабы в общественных местах и в школах. В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что проектом предлагается предоставить полномочия региональным властям принимать решения "о запрете ношения религиозной и иной одежды, полностью или частично скрывающей лицо в муниципальных и общественных местах". Законопроектом предлагается установить, что организации, осуществляющие образовательную деятельность, должны иметь право запрещать ношение в образовательных организациях религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и религиозной символикой. В пояснительной записке также отмечалось, что, учитывая высокий уровень террористических угроз, есть необходимость в ограничении ношения одежды, скрывающей лицо в общественных местах, поскольку человека с закрытым лицом не может идентифицировать камера видеонаблюдения. Также запрет религиозной одежды в школах и других образовательных организациях поможет закрепить светский характер образования в государственных и муниципальных организациях. Кроме того, в пояснительном документе уточнялось, что запретить ношение никабов в школах можно будет, если более половины членов совета родителей несовершеннолетних обучающихся проголосовали за принятие соответствующего нормативного акта.

https://ria.ru/20241130/svyaschennik-1985241136.html

https://ria.ru/20240717/moskva-1960328377.html

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владислав даванков, госдума рф, общество