https://ria.ru/20250130/evakuatsiya-1996450203.html
Власти Днепропетровской области призвали жителей эвакуироваться
Власти Днепропетровской области призвали жителей эвакуироваться - РИА Новости, 30.01.2025
Власти Днепропетровской области призвали жителей эвакуироваться
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук призвал жителей прифронтовых районов области эвакуироваться. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T17:36:00+03:00
2025-01-30T17:36:00+03:00
2025-01-30T17:36:00+03:00
в мире
днепропетровская область
запорожская область
донецкая народная республика
николай лукашук
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук призвал жителей прифронтовых районов области эвакуироваться. "Если у вас есть возможность уехать из прифронтовых территорий, стоит сделать это заранее. Областная военная администрация может обеспечить выезд из опасных территорий и места для проживания", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Лукашука. Днепропетровская область расположена на востоке Украины и находится к западу от Донецкой Народной Республики. Регионы связывала автомобильная трасса, проходящая через Красноармейск, за который в данный момент идут бои. К юго-востоку от Днепропетровской области расположен еще одни регион России - Запорожская область. Ряд освобожденных недавно населенных пунктов Запорожской области и ДНР расположены в нескольких километрах от Днепропетровской области. В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
https://ria.ru/20250130/vsrf-1996295002.html
днепропетровская область
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в мире, днепропетровская область, запорожская область, донецкая народная республика, николай лукашук
В мире, Днепропетровская область, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Николай Лукашук
Власти Днепропетровской области призвали жителей эвакуироваться
В Днепропетровской области призвали жителей прифронтовых районов эвакуироваться