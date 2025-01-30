https://ria.ru/20250130/eresko-1996352081.html

Ересько оценил итоги реализации нацпроекта "Жилье и городская среда"

Ересько оценил итоги реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" - РИА Новости, 30.01.2025

Ересько оценил итоги реализации нацпроекта "Жилье и городская среда"

Итоги реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" в части формирования комфортной городской среды впечатляют, один из главных результатов в том, что люди... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T13:54:00+03:00

2025-01-30T13:54:00+03:00

2025-01-30T13:54:00+03:00

республика татарстан

жкх

россия

казань

алексей ересько

рустам минниханов

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КАЗАНЬ, 30 янв - РИА Новости. Итоги реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" в части формирования комфортной городской среды впечатляют, один из главных результатов в том, что люди голосуют за объекты благоустройства, только в прошлом году проголосовали более 17 миллионов человек, сообщил замминистра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько. "В 2024 году завершился национальный проект "Жилье и городская среда", в рамках которого реализовывался проект "Формирование комфортной городской среды". В сейчас подводим итоги этого федерального проекта. Они действительно впечатляют. С 2019 года благоустроены 31 938 общественных территорий. Кроме того, 41 124 дворовых территории", - сказал Ересько в ходе регионального дня II Всероссийского муниципального форума "Малая Родина - сила России". По словам замминистра, в рамках проекта были благоустроены и такие пространства, как детские и спортивные площадки, и более масштабные - площади, улицы, скверы, парки, набережные. "И главный результат, на мой взгляд, который подтверждает успех этого проекта, - это голосование людей за выбор объектов благоустройства. В прошлом году проголосовало более 17 миллионов человек. Жители понимают, что действительно получают по итогам благоустройства те объекты, за которые они проголосовали", - отметил Ересько. II Всероссийский муниципальный форум "Малая Родина - сила России" проводится по поручению президента РФ, организован Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления при поддержке администрации президента РФ. Форум - это ежегодное мероприятие, направленное на продвижение и развитие муниципальных образований в России. Он объединяет лидеров местного самоуправления, представителей бизнеса, общественных организаций и экспертов для обсуждения актуальных вопросов и выработки стратегий развития. В этом году в рамках форума проводятся региональные дни, в частности, в Казани 29-30 января проходит региональный день по направлению "Комфортная среда для жизни". В форуме участвуют 460 представителей муниципального сообщества из всех субъектов РФ, членов федеральной проектной команды, а также 220 делегатов из городов и районов Татарстана. Глава Татарстана Рустам Минниханов возглавляет комиссию Госсовета по реализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

https://realty.ria.ru/20240401/goroda-1937120587.html

https://realty.ria.ru/20241218/husnullin-1989969356.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жкх, россия, казань, алексей ересько, рустам минниханов