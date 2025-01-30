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Долг Украины перед структурами Всемирного банка вырос на 65 процентов
Долг Украины перед структурами Всемирного банка вырос на 65 процентов - РИА Новости, 30.01.2025
Долг Украины перед структурами Всемирного банка вырос на 65 процентов
Долг Украины перед структурами Всемирного банка за 2024 год вырос на 65% и составил 22 миллиарда долларов, сообщило украинское отделение Forbes со ссылкой на... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T21:21:00+03:00
2025-01-30T21:21:00+03:00
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Долг Украины перед структурами Всемирного банка за 2024 год вырос на 65% и составил 22 миллиарда долларов, сообщило украинское отделение Forbes со ссылкой на данные местного минфина. "За 2024 год долг Украины перед группой Всемирного банка увеличился на 65%, до 22,6 миллиарда долларов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте украинского отделения Forbes. Как отмечают в украинском Forbes, Всемирный банк стал вторым по объемам иностранным кредитором Украины. Ведущую позиции удерживает Европейский союз, задолженность перед которым за 2024 год выросла на 34%, до 44 миллиарда долларов, без учета Европейских банков развития. Ранее украинские СМИ сообщили, что госдолг Украины по итогам 2024 года достиг 7 триллионов гривен (165,1 миллиарда долларов), или 92% ВВП. Международный валютный фонд (МВФ) 23 октября 2024 года опубликовал отчет, согласно которому прогнозировал резкий рост госдолга Украины: в 2024 году - до 95,6% ВВП, а в 2025-м - более 106% ВВП.
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украина, всемирный банк, мвф, forbes, в мире
Украина, Всемирный банк, МВФ, Forbes, В мире
Долг Украины перед структурами Всемирного банка вырос на 65 процентов
Forbes: долг Украины перед Всемирным банков составил 22 миллиарда долларов