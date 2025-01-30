Рейтинг@Mail.ru
Долг Украины перед структурами Всемирного банка вырос на 65 процентов - РИА Новости, 30.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:21 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/dolg-1996492397.html
Долг Украины перед структурами Всемирного банка вырос на 65 процентов
Долг Украины перед структурами Всемирного банка вырос на 65 процентов - РИА Новости, 30.01.2025
Долг Украины перед структурами Всемирного банка вырос на 65 процентов
Долг Украины перед структурами Всемирного банка за 2024 год вырос на 65% и составил 22 миллиарда долларов, сообщило украинское отделение Forbes со ссылкой на... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T21:21:00+03:00
2025-01-30T21:21:00+03:00
украина
всемирный банк
мвф
forbes
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769976_0:66:1042:652_1920x0_80_0_0_fed70492a115a4f1941290b152de276f.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Долг Украины перед структурами Всемирного банка за 2024 год вырос на 65% и составил 22 миллиарда долларов, сообщило украинское отделение Forbes со ссылкой на данные местного минфина. "За 2024 год долг Украины перед группой Всемирного банка увеличился на 65%, до 22,6 миллиарда долларов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте украинского отделения Forbes. Как отмечают в украинском Forbes, Всемирный банк стал вторым по объемам иностранным кредитором Украины. Ведущую позиции удерживает Европейский союз, задолженность перед которым за 2024 год выросла на 34%, до 44 миллиарда долларов, без учета Европейских банков развития. Ранее украинские СМИ сообщили, что госдолг Украины по итогам 2024 года достиг 7 триллионов гривен (165,1 миллиарда долларов), или 92% ВВП. Международный валютный фонд (МВФ) 23 октября 2024 года опубликовал отчет, согласно которому прогнозировал резкий рост госдолга Украины: в 2024 году - до 95,6% ВВП, а в 2025-м - более 106% ВВП.
https://ria.ru/20250130/ukraina-1996421585.html
https://ria.ru/20250130/vsu-1996481355.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769976_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_ba82a68887cecce18af9b4c28e25465d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, всемирный банк, мвф, forbes, в мире
Украина, Всемирный банк, МВФ, Forbes, В мире
Долг Украины перед структурами Всемирного банка вырос на 65 процентов

Forbes: долг Украины перед Всемирным банков составил 22 миллиарда долларов

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Долг Украины перед структурами Всемирного банка за 2024 год вырос на 65% и составил 22 миллиарда долларов, сообщило украинское отделение Forbes со ссылкой на данные местного минфина.
"За 2024 год долг Украины перед группой Всемирного банка увеличился на 65%, до 22,6 миллиарда долларов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте украинского отделения Forbes.
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Швеция выделит Украине самый крупный пакет военной помощи
Вчера, 17:20
Как отмечают в украинском Forbes, Всемирный банк стал вторым по объемам иностранным кредитором Украины. Ведущую позиции удерживает Европейский союз, задолженность перед которым за 2024 год выросла на 34%, до 44 миллиарда долларов, без учета Европейских банков развития.
Ранее украинские СМИ сообщили, что госдолг Украины по итогам 2024 года достиг 7 триллионов гривен (165,1 миллиарда долларов), или 92% ВВП.
Международный валютный фонд (МВФ) 23 октября 2024 года опубликовал отчет, согласно которому прогнозировал резкий рост госдолга Украины: в 2024 году - до 95,6% ВВП, а в 2025-м - более 106% ВВП.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
На Украине подтвердили данные о семи тысячах заключенных в рядах ВСУ
Вчера, 19:45
 
УкраинаВсемирный банкМВФForbesВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала