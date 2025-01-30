Диспетчер в США называла примерное место столкновения лайнера и вертолета

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Диспетчер в Вашингтоне заявляла, что столкновение самолета и вертолета могло произойти приблизительно в 800 метрах от одной из взлетно-посадочных полос (ВПП), следует из записи переговоров, оказавшейся в распоряжении РИА Новости."Это были CRJ и вертолет, что столкнулись, я бы сказала, приблизительно в полумиле (примерно 800 метров - ред.) от конца 33 (номер ВПП - ред.)", - указала диспетчер.До этого она отмечала, что ЧП произошло к востоку от взлетно-посадочной полосы.Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.По данным американских СМИ, 18 тел погибших достали из реки в Вашингтоне, куда упал лайнер.Источник сообщил РИА Новости, что на борту упавшего самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в жилище человек.
Кадры с радаров, где видно столкновение двух воздушных судов
В распоряжении РИА Новости появилась запись переговоров экипажа и диспетчеров перед и после падения самолета в США.
Согласно аудио, диспетчер сообщал про "инцидент в реке", падение самолета и вертолета, а затем попросил другие рейсы "оставаться на месте".
Тем временем в сети публикуют кадры с радаров, где видно столкновение двух воздушных судов.
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Диспетчер в Вашингтоне заявляла, что столкновение самолета и вертолета могло произойти приблизительно в 800 метрах от одной из взлетно-посадочных полос (ВПП), следует из записи переговоров, оказавшейся в распоряжении РИА Новости.
"Это были CRJ и вертолет, что столкнулись, я бы сказала, приблизительно в полумиле (примерно 800 метров - ред.) от конца 33 (номер ВПП - ред.)", - указала диспетчер.
До этого она отмечала, что ЧП произошло к востоку от взлетно-посадочной полосы.
Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.
По данным американских СМИ, 18 тел погибших достали из реки в Вашингтоне, куда упал лайнер.
Источник сообщил РИА Новости, что на борту упавшего самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.
Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в жилище человек.
Комментируя произошедшее, президент США Дональд Трамп отметил, что экипаж вертолета должен был изменить курс, трагедии можно было избежать. Он задался вопросом, почему военные ясной ночью не видели и не избежали столкновения с пассажирским рейсом, заходившим на посадку.
Комментируя произошедшее, президент США Дональд Трамп отметил, что экипаж вертолета должен был изменить курс, трагедии можно было избежать. Он задался вопросом, почему военные ясной ночью не видели и не избежали столкновения с пассажирским рейсом, заходившим на посадку.
Последняя подобная трагедия произошла в Штатах в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся на земле человек.
Последняя подобная трагедия произошла в Штатах в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся на земле человек.
Комментируя произошедшее, президент США Дональд Трамп отметил, что экипаж вертолета должен был изменить курс, трагедии можно было избежать. Он задался вопросом, почему военные ясной ночью не видели и не избежали столкновения с пассажирским рейсом, заходившим на посадку.
Последняя подобная трагедия произошла в Штатах в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся на земле человек.
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