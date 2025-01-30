https://ria.ru/20250130/dispetcher-1996337165.html

Диспетчер в США называла примерное место столкновения лайнера и вертолета

Диспетчер в США называла примерное место столкновения лайнера и вертолета - РИА Новости, 30.01.2025

Диспетчер в США называла примерное место столкновения лайнера и вертолета

Диспетчер в Вашингтоне заявляла, что столкновение самолета и вертолета могло произойти приблизительно в 800 метрах от одной из взлетно-посадочных полос (ВПП),... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T12:59:00+03:00

2025-01-30T12:59:00+03:00

2025-01-30T12:59:00+03:00

сша

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

в мире

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Диспетчер в Вашингтоне заявляла, что столкновение самолета и вертолета могло произойти приблизительно в 800 метрах от одной из взлетно-посадочных полос (ВПП), следует из записи переговоров, оказавшейся в распоряжении РИА Новости."Это были CRJ и вертолет, что столкнулись, я бы сказала, приблизительно в полумиле (примерно 800 метров - ред.) от конца 33 (номер ВПП - ред.)", - указала диспетчер.До этого она отмечала, что ЧП произошло к востоку от взлетно-посадочной полосы.Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.По данным американских СМИ, 18 тел погибших достали из реки в Вашингтоне, куда упал лайнер.Источник сообщил РИА Новости, что на борту упавшего самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в жилище человек.

https://rsport.ria.ru/20250130/figuristy-1996335354.html

сша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Кадры с радаров, где видно столкновение двух воздушных судов В распоряжении РИА Новости появилась запись переговоров экипажа и диспетчеров перед и после падения самолета в США. Согласно аудио, диспетчер сообщал про "инцидент в реке", падение самолета и вертолета, а затем попросил другие рейсы "оставаться на месте". Тем временем в сети публикуют кадры с радаров, где видно столкновение двух воздушных судов. 2025-01-30T12:59 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, в мире