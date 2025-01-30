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Глава РАО предложила создать государственный музей детских рисунков
Глава РАО предложила создать государственный музей детских рисунков - РИА Новости, 30.01.2025
Глава РАО предложила создать государственный музей детских рисунков
Президент Российской академии образования Ольга Васильева предложила создать государственный музей детских рисунков, который собрал бы работы юных художников XX РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T10:06:00+03:00
2025-01-30T10:06:00+03:00
2025-01-30T10:08:00+03:00
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Президент Российской академии образования Ольга Васильева предложила создать государственный музей детских рисунков, который собрал бы работы юных художников XX и XXI века. "Российская академия образования обладает уникальным международным собранием детского рисунка. Это более 200 тысяч работ, созданных дошкольниками и школьниками, подростками и юношами", — сказала Васильева РИА Новости.По ее словам, рисунки должны не просто выставляться время от времени, а получить свое выставочное пространство и быть доступны всем. Глава Российской академии образования отметила, что самый старый рисунок в коллекции ведомства датируется 1897 годом, новые пополнения поступают ежегодно. В собрание входят не только работы неизвестных авторов, но и детские и юношеские работы профессиональных художников – Анатолия Левитина, Дмитрия и Елены Яблонских, Агды Шор и других. Васильева уточнила, что академия прикладывает все усилия для сохранения этого уникального наследия, занимается оцифровкой и посильной реставрацией работ. "Я убеждена, мы должны не просто хранить эти рисунки, мы должны их показывать. Это уникальное собрание, позволяющее увидеть, как трансформировались взгляды детей на те или иные события. В этих рисунках мы видим отражение действительности разных лет", — заключила Васильева.
https://sn.ria.ru/20250129/aktsiya-1996182237.html
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общество, ольга васильева, российская академия образования, социальный навигатор, детские вопросы, россия, дети
Общество, Ольга Васильева, Российская академия образования, Социальный навигатор, Детские вопросы, Россия, Дети
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Президент Российской академии образования Ольга Васильева предложила создать государственный музей детских рисунков, который собрал бы работы юных художников XX и XXI века.
"Российская академия образования обладает уникальным международным собранием детского рисунка. Это более 200 тысяч работ, созданных дошкольниками и школьниками, подростками и юношами", — сказала Васильева РИА Новости.
По ее словам, рисунки должны не просто выставляться время от времени, а получить свое выставочное пространство и быть доступны всем.
Глава Российской академии образования отметила, что самый старый рисунок в коллекции ведомства датируется 1897 годом, новые пополнения поступают ежегодно.
В собрание входят не только работы неизвестных авторов, но и детские и юношеские работы профессиональных художников – Анатолия Левитина, Дмитрия и Елены Яблонских, Агды Шор и других.
Васильева уточнила, что академия прикладывает все усилия для сохранения этого уникального наследия, занимается оцифровкой и посильной реставрацией работ.
"Я убеждена, мы должны не просто хранить эти рисунки, мы должны их показывать. Это уникальное собрание, позволяющее увидеть, как трансформировались взгляды детей на те или иные события. В этих рисунках мы видим отражение действительности разных лет", — заключила Васильева.