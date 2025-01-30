https://ria.ru/20250130/deti-1996273576.html

Глава РАО предложила создать государственный музей детских рисунков

Глава РАО предложила создать государственный музей детских рисунков - РИА Новости, 30.01.2025

Глава РАО предложила создать государственный музей детских рисунков

Президент Российской академии образования Ольга Васильева предложила создать государственный музей детских рисунков, который собрал бы работы юных художников XX РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T10:06:00+03:00

2025-01-30T10:06:00+03:00

2025-01-30T10:08:00+03:00

общество

ольга васильева

российская академия образования

социальный навигатор

детские вопросы

россия

дети

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996131500_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_bca10828beae37c8279d1d5f63ce8561.jpg

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Президент Российской академии образования Ольга Васильева предложила создать государственный музей детских рисунков, который собрал бы работы юных художников XX и XXI века. "Российская академия образования обладает уникальным международным собранием детского рисунка. Это более 200 тысяч работ, созданных дошкольниками и школьниками, подростками и юношами", — сказала Васильева РИА Новости.По ее словам, рисунки должны не просто выставляться время от времени, а получить свое выставочное пространство и быть доступны всем. Глава Российской академии образования отметила, что самый старый рисунок в коллекции ведомства датируется 1897 годом, новые пополнения поступают ежегодно. В собрание входят не только работы неизвестных авторов, но и детские и юношеские работы профессиональных художников – Анатолия Левитина, Дмитрия и Елены Яблонских, Агды Шор и других. Васильева уточнила, что академия прикладывает все усилия для сохранения этого уникального наследия, занимается оцифровкой и посильной реставрацией работ. "Я убеждена, мы должны не просто хранить эти рисунки, мы должны их показывать. Это уникальное собрание, позволяющее увидеть, как трансформировались взгляды детей на те или иные события. В этих рисунках мы видим отражение действительности разных лет", — заключила Васильева.

https://sn.ria.ru/20250129/aktsiya-1996182237.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, ольга васильева, российская академия образования, социальный навигатор, детские вопросы, россия, дети