https://ria.ru/20250130/astana-1996266356.html

В Астане начались переговоры Мишустина с премьером Казахстана

В Астане начались переговоры Мишустина с премьером Казахстана - РИА Новости, 30.01.2025

В Астане начались переговоры Мишустина с премьером Казахстана

Российско-казахстанские переговоры с участием премьер-министров двух стран Михаила Мишустина и Олжаса Бектенова начались в Астане, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T09:28:00+03:00

2025-01-30T09:28:00+03:00

2025-01-30T10:02:00+03:00

казахстан

михаил мишустин

олжас бектенов

касым-жомарт токаев

в мире

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АСТАНА, 30 янв - РИА Новости. Российско-казахстанские переговоры с участием премьер-министров двух стран Михаила Мишустина и Олжаса Бектенова начались в Астане, передает корреспондент РИА Новости. В ходе переговоров главы правительств двух стран обсудят весь комплекс вопросов торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Как отметили в российском кабмине накануне встречи, особое внимание будет уделено реализации совместных проектов в области энергетики, промышленности, транспорта, образования и культуры. Мишустин накануне прибыл в Казахстан с трехдневным рабочим визитом. На четверг у Мишустина также запланирована встреча с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым.

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казахстан

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

казахстан, михаил мишустин, олжас бектенов, касым-жомарт токаев, в мире