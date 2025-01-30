В Астане начались переговоры Мишустина с премьером Казахстана
В Астане начались переговоры Мишустина с премьером Казахстана Бектеновым
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов во время встречи в Астане
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов во время встречи в Астане
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АСТАНА, 30 янв - РИА Новости. Российско-казахстанские переговоры с участием премьер-министров двух стран Михаила Мишустина и Олжаса Бектенова начались в Астане, передает корреспондент РИА Новости.
В ходе переговоров главы правительств двух стран обсудят весь комплекс вопросов торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Как отметили в российском кабмине накануне встречи, особое внимание будет уделено реализации совместных проектов в области энергетики, промышленности, транспорта, образования и культуры.
Мишустин накануне прибыл в Казахстан с трехдневным рабочим визитом. На четверг у Мишустина также запланирована встреча с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым.
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