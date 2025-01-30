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В Астане начались переговоры Мишустина с премьером Казахстана - РИА Новости, 30.01.2025
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09:28 30.01.2025 (обновлено: 10:02 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/astana-1996266356.html
В Астане начались переговоры Мишустина с премьером Казахстана
В Астане начались переговоры Мишустина с премьером Казахстана - РИА Новости, 30.01.2025
В Астане начались переговоры Мишустина с премьером Казахстана
Российско-казахстанские переговоры с участием премьер-министров двух стран Михаила Мишустина и Олжаса Бектенова начались в Астане, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T09:28:00+03:00
2025-01-30T10:02:00+03:00
казахстан
михаил мишустин
олжас бектенов
касым-жомарт токаев
в мире
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АСТАНА, 30 янв - РИА Новости. Российско-казахстанские переговоры с участием премьер-министров двух стран Михаила Мишустина и Олжаса Бектенова начались в Астане, передает корреспондент РИА Новости. В ходе переговоров главы правительств двух стран обсудят весь комплекс вопросов торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Как отметили в российском кабмине накануне встречи, особое внимание будет уделено реализации совместных проектов в области энергетики, промышленности, транспорта, образования и культуры. Мишустин накануне прибыл в Казахстан с трехдневным рабочим визитом. На четверг у Мишустина также запланирована встреча с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым.
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казахстан, михаил мишустин, олжас бектенов, касым-жомарт токаев, в мире
Казахстан, Михаил Мишустин, Олжас Бектенов, Касым-Жомарт Токаев, В мире
В Астане начались переговоры Мишустина с премьером Казахстана

В Астане начались переговоры Мишустина с премьером Казахстана Бектеновым

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов во время встречи в Астане
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов во время встречи в Астане - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов во время встречи в Астане
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АСТАНА, 30 янв - РИА Новости. Российско-казахстанские переговоры с участием премьер-министров двух стран Михаила Мишустина и Олжаса Бектенова начались в Астане, передает корреспондент РИА Новости.
В ходе переговоров главы правительств двух стран обсудят весь комплекс вопросов торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Как отметили в российском кабмине накануне встречи, особое внимание будет уделено реализации совместных проектов в области энергетики, промышленности, транспорта, образования и культуры.
Мишустин накануне прибыл в Казахстан с трехдневным рабочим визитом. На четверг у Мишустина также запланирована встреча с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым.
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