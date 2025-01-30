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Посол России рассказал о влиянии санкций на строительство АЭС "Аккую" - РИА Новости, 30.01.2025
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07:51 30.01.2025 (обновлено: 07:57 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/akkuyu-1996248952.html
Посол России рассказал о влиянии санкций на строительство АЭС "Аккую"
Посол России рассказал о влиянии санкций на строительство АЭС "Аккую" - РИА Новости, 30.01.2025
Посол России рассказал о влиянии санкций на строительство АЭС "Аккую"
Санкции Запада сказались на темпах строительства АЭС "Аккую" в Турции, произошла серьезная задержка с поставкой германской компанией Siemens важного... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T07:51:00+03:00
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АНКАРА, 30 янв – РИА Новости, Вугар Гасанов. Санкции Запада сказались на темпах строительства АЭС "Аккую" в Турции, произошла серьезная задержка с поставкой германской компанией Siemens важного энергетического оборудования, заявил в интервью РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов. "К сожалению, санкции сказались и на темпах строительства АЭС. В частности, произошла серьезная задержка с поставкой германской компанией Siemens важного энергетического оборудования, и именно из-за санкций", - заявил дипломат. В октябре 2024 года российский вице-премьер Александр Новак сообщил, что немецкая Siemens нарушила обязательства по поставке оборудования на энергоблок №1 АЭС "Аккую" в Турции, переговоры с компанией не дали результатов, поэтому альтернатива была закуплена у дружественных стран. Российская и турецкая стороны совместно оценивают, как повлияла на реализацию проекта АЭС "Аккую" ситуация с отказом Siemens поставить оборудование распределительного устройства для станции, сообщил ранее РИА Новости директор по строительству и организации производства проектной компании "Аккую Нуклеар" Денис Сезёмин. Первого ноября 2024 года министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц во время последнего визита в Стамбул обещал турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, что Siemens поставит задержанное оборудование для АЭС "Аккую" в Турции, однако данное оборудование на 99% уже не будет использовано. Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов кВт.ч в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Полномасштабные пусконаладочные работы активно идут на энергоблоке №1 АЭС "Аккую", заявил ранее Лихачев. На первом блоке в конце 2024 года был успешно завершен монтаж турбины.
https://ria.ru/20250104/sud-1992530837.html
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турция, россия, германия, алексей ерхов, александр новак, денис сеземин, аэс "аккую", siemens, в мире
Турция, Россия, Германия, Алексей Ерхов, Александр Новак, Денис Сеземин, АЭС "Аккую", Siemens, В мире
Посол России рассказал о влиянии санкций на строительство АЭС "Аккую"

Посол Ерхов: санкции Запада сказались на темпах строительства АЭС "Аккую"

© Фото : AKKUYU NÜKLEER A.Ş.Строительство АЭС "Аккую" в Турции
Строительство АЭС Аккую в Турции - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© Фото : AKKUYU NÜKLEER A.Ş.
Строительство АЭС "Аккую" в Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 30 янв – РИА Новости, Вугар Гасанов. Санкции Запада сказались на темпах строительства АЭС "Аккую" в Турции, произошла серьезная задержка с поставкой германской компанией Siemens важного энергетического оборудования, заявил в интервью РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов.
"К сожалению, санкции сказались и на темпах строительства АЭС. В частности, произошла серьезная задержка с поставкой германской компанией Siemens важного энергетического оборудования, и именно из-за санкций", - заявил дипломат.
Строительство АЭС Аккую в Турции - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
Лихачев пригрозил Siemens судом за непоставку оборудования на АЭС "Аккую"
4 января, 22:05
В октябре 2024 года российский вице-премьер Александр Новак сообщил, что немецкая Siemens нарушила обязательства по поставке оборудования на энергоблок №1 АЭС "Аккую" в Турции, переговоры с компанией не дали результатов, поэтому альтернатива была закуплена у дружественных стран. Российская и турецкая стороны совместно оценивают, как повлияла на реализацию проекта АЭС "Аккую" ситуация с отказом Siemens поставить оборудование распределительного устройства для станции, сообщил ранее РИА Новости директор по строительству и организации производства проектной компании "Аккую Нуклеар" Денис Сезёмин.
Первого ноября 2024 года министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц во время последнего визита в Стамбул обещал турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, что Siemens поставит задержанное оборудование для АЭС "Аккую" в Турции, однако данное оборудование на 99% уже не будет использовано.
Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов кВт.ч в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.
Полномасштабные пусконаладочные работы активно идут на энергоблоке №1 АЭС "Аккую", заявил ранее Лихачев. На первом блоке в конце 2024 года был успешно завершен монтаж турбины.
Посол России в Анкаре Алексей Ерхов - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Россия рассчитывает вернуть потери в торговле с Турцией, заявил посол
04:49
 
ТурцияРоссияГерманияАлексей ЕрховАлександр НовакДенис СеземинАЭС "Аккую"SiemensВ мире
 
 
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