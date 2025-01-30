Посол России рассказал о влиянии санкций на строительство АЭС "Аккую"
Посол Ерхов: санкции Запада сказались на темпах строительства АЭС "Аккую"
Строительство АЭС "Аккую" в Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 30 янв – РИА Новости, Вугар Гасанов. Санкции Запада сказались на темпах строительства АЭС "Аккую" в Турции, произошла серьезная задержка с поставкой германской компанией Siemens важного энергетического оборудования, заявил в интервью РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов.
"К сожалению, санкции сказались и на темпах строительства АЭС. В частности, произошла серьезная задержка с поставкой германской компанией Siemens важного энергетического оборудования, и именно из-за санкций", - заявил дипломат.
В октябре 2024 года российский вице-премьер Александр Новак сообщил, что немецкая Siemens нарушила обязательства по поставке оборудования на энергоблок №1 АЭС "Аккую" в Турции, переговоры с компанией не дали результатов, поэтому альтернатива была закуплена у дружественных стран. Российская и турецкая стороны совместно оценивают, как повлияла на реализацию проекта АЭС "Аккую" ситуация с отказом Siemens поставить оборудование распределительного устройства для станции, сообщил ранее РИА Новости директор по строительству и организации производства проектной компании "Аккую Нуклеар" Денис Сезёмин.
Первого ноября 2024 года министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц во время последнего визита в Стамбул обещал турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, что Siemens поставит задержанное оборудование для АЭС "Аккую" в Турции, однако данное оборудование на 99% уже не будет использовано.
Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов кВт.ч в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.
Полномасштабные пусконаладочные работы активно идут на энергоблоке №1 АЭС "Аккую", заявил ранее Лихачев. На первом блоке в конце 2024 года был успешно завершен монтаж турбины.