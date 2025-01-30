https://ria.ru/20250130/aeroport-1996482489.html

Аэропорту "Иваново" хотят присвоить имя маршала Василевского

Аэропорту "Иваново" хотят присвоить имя маршала Василевского - РИА Новости, 30.01.2025

Аэропорту "Иваново" хотят присвоить имя маршала Василевского

Аэропорту "Иваново" хотят присвоят имя маршала Советского Союза Александра Василевского, сообщило правительство Ивановской области. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T19:58:00+03:00

2025-01-30T19:58:00+03:00

2025-01-30T19:58:00+03:00

ивановская область

россия

вичуга

станислав воскресенский

ивановская областная дума

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РЯЗАНЬ, 30 янв – РИА Новости. Аэропорту "Иваново" хотят присвоят имя маршала Советского Союза Александра Василевского, сообщило правительство Ивановской области. "Аэропорту "Иваново" присвоят имя маршала Александра Василевского. С такой инициативой выступила член Общественной палаты Ивановской области, супруга Героя России Владимира Зозулина - Евгения Зозулина", - сообщается в Telegram-канале правительства региона. Отмечается, что губернатор Станислав Воскресенский инициативу поддержал и поручил оказать необходимое содействие, чтобы эта инициатива воплотилась. "Этот год объявлен Годом Защитника Отечества. Это год исторической памяти и уважения к тем людям, которые защищали нашу Родину в разные исторические эпохи. Александр Михайлович Василевский - великий полководец, великий стратег, военный, дважды Герой Советского Союза. Такой человек достоин того, чтобы увековечить о нем память", - приводятся в сообщении слова Зозулиной. Подчеркивается, что присвоение аэропортам имен лиц, имеющих особые заслуги перед отечеством, происходит специальным указом президента России. Соответствующие предложения вносятся в правительство РФ Общественной палатой России, затем проект направляется президенту на подписание. Ранее в четверг власти сообщили, что депутаты Ивановской областной думы подержали инициативу Воскресенского и присвоили маршалу Василевскому звание "Почётный гражданин Ивановской области". Уточнялось, что маршал родился в селе Гольчиха Вичугской волости Кинешемского уезда, которое сейчас входит в состав города Вичуга Ивановской области. В этом году в области пройдет комплекс мероприятий, посвященных 130-летию со дня его рождения.

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россия

вичуга

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, вичуга, станислав воскресенский, ивановская областная дума