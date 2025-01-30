https://ria.ru/20250130/aeroport-1996482489.html
Аэропорту "Иваново" хотят присвоить имя маршала Василевского
Аэропорту "Иваново" хотят присвоить имя маршала Василевского - РИА Новости, 30.01.2025
Аэропорту "Иваново" хотят присвоить имя маршала Василевского
Аэропорту "Иваново" хотят присвоят имя маршала Советского Союза Александра Василевского, сообщило правительство Ивановской области. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T19:58:00+03:00
2025-01-30T19:58:00+03:00
2025-01-30T19:58:00+03:00
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РЯЗАНЬ, 30 янв – РИА Новости. Аэропорту "Иваново" хотят присвоят имя маршала Советского Союза Александра Василевского, сообщило правительство Ивановской области. "Аэропорту "Иваново" присвоят имя маршала Александра Василевского. С такой инициативой выступила член Общественной палаты Ивановской области, супруга Героя России Владимира Зозулина - Евгения Зозулина", - сообщается в Telegram-канале правительства региона. Отмечается, что губернатор Станислав Воскресенский инициативу поддержал и поручил оказать необходимое содействие, чтобы эта инициатива воплотилась. "Этот год объявлен Годом Защитника Отечества. Это год исторической памяти и уважения к тем людям, которые защищали нашу Родину в разные исторические эпохи. Александр Михайлович Василевский - великий полководец, великий стратег, военный, дважды Герой Советского Союза. Такой человек достоин того, чтобы увековечить о нем память", - приводятся в сообщении слова Зозулиной. Подчеркивается, что присвоение аэропортам имен лиц, имеющих особые заслуги перед отечеством, происходит специальным указом президента России. Соответствующие предложения вносятся в правительство РФ Общественной палатой России, затем проект направляется президенту на подписание. Ранее в четверг власти сообщили, что депутаты Ивановской областной думы подержали инициативу Воскресенского и присвоили маршалу Василевскому звание "Почётный гражданин Ивановской области". Уточнялось, что маршал родился в селе Гольчиха Вичугской волости Кинешемского уезда, которое сейчас входит в состав города Вичуга Ивановской области. В этом году в области пройдет комплекс мероприятий, посвященных 130-летию со дня его рождения.
https://ria.ru/20241220/biblioteki-1990497614.html
https://ria.ru/20241220/gazifikatsiya-1990341028.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вичуга, станислав воскресенский, ивановская областная дума
Ивановская область, Россия, Вичуга, Станислав Воскресенский, Ивановская областная Дума
Аэропорту "Иваново" хотят присвоить имя маршала Василевского
Аэропорту "Иваново" хотят присвоить имя маршала Советского Союза Василевского
РЯЗАНЬ, 30 янв – РИА Новости. Аэропорту "Иваново" хотят присвоят имя маршала Советского Союза Александра Василевского, сообщило правительство Ивановской области.
"Аэропорту "Иваново" присвоят имя маршала Александра Василевского. С такой инициативой выступила член Общественной палаты Ивановской области, супруга Героя России Владимира Зозулина - Евгения Зозулина", - сообщается в Telegram-канале правительства региона.
Отмечается, что губернатор Станислав Воскресенский
инициативу поддержал и поручил оказать необходимое содействие, чтобы эта инициатива воплотилась.
"Этот год объявлен Годом Защитника Отечества. Это год исторической памяти и уважения к тем людям, которые защищали нашу Родину в разные исторические эпохи. Александр Михайлович Василевский - великий полководец, великий стратег, военный, дважды Герой Советского Союза. Такой человек достоин того, чтобы увековечить о нем память", - приводятся в сообщении слова Зозулиной.
Подчеркивается, что присвоение аэропортам имен лиц, имеющих особые заслуги перед отечеством, происходит специальным указом президента России. Соответствующие предложения вносятся в правительство РФ Общественной палатой России, затем проект направляется президенту на подписание.
Ранее в четверг власти сообщили, что депутаты Ивановской областной думы
подержали инициативу Воскресенского и присвоили маршалу Василевскому звание "Почётный гражданин Ивановской области". Уточнялось, что маршал родился в селе Гольчиха Вичугской волости Кинешемского уезда, которое сейчас входит в состав города Вичуга
Ивановской области. В этом году в области пройдет комплекс мероприятий, посвященных 130-летию со дня его рождения.