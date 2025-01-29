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Экспорт российского зерна может составить 57 миллионов тонн - РИА Новости, 29.01.2025
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12:05 29.01.2025 (обновлено: 12:30 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/zerno-1996078152.html
Экспорт российского зерна может составить 57 миллионов тонн
Экспорт российского зерна может составить 57 миллионов тонн - РИА Новости, 29.01.2025
Экспорт российского зерна может составить 57 миллионов тонн
Экспорт зерна из России в этом сельхозгоду потенциально прогнозируется на уровне 57 миллионов тонн зерна, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T12:05:00+03:00
2025-01-29T12:30:00+03:00
экономика
россия
оксана лут
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Экспорт зерна из России в этом сельхозгоду потенциально прогнозируется на уровне 57 миллионов тонн зерна, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут. "Неплохой у нас потенциал по экспорту. В прошлом году мы с вами экспортировали рекордный объем зерновых, 72 миллиона тонн по году мы вывезли. Конечно, это стало возможно благодаря двум большим урожаям предыдущих лет, рекордным, которые у нас с вами были, мы вывезли рекордный для всей истории страны и Советского Союза объем зерновых. Этот сезон у нас будет не такой, потому что собрали мы с вами меньше из-за погодных условий. Тем не менее, потенциал по сезону, то есть 1 июля по 1 июля, мы видим порядка 57 миллионов тонн", - сказала она, выступая на Всероссийском агрономическом совещании. Министр отметила, что Россия уже экспортировала в первом полугодии сельхозсезона 37 миллионов тонн, а также установила квоты на вывоз зерна, "чтобы как раз обеспечить внутренние потребности рынка".
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экономика, россия, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Оксана Лут, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Экспорт российского зерна может составить 57 миллионов тонн

Глава Минсельхоза Лут: экспорт зерна из РФ может составить 57 миллионов тонн

© РИА Новости / Сергей Венявский | Перейти в медиабанкУборка урожая зерновых культур
Уборка урожая зерновых культур - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Сергей Венявский
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Экспорт зерна из России в этом сельхозгоду потенциально прогнозируется на уровне 57 миллионов тонн зерна, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут.
"Неплохой у нас потенциал по экспорту. В прошлом году мы с вами экспортировали рекордный объем зерновых, 72 миллиона тонн по году мы вывезли. Конечно, это стало возможно благодаря двум большим урожаям предыдущих лет, рекордным, которые у нас с вами были, мы вывезли рекордный для всей истории страны и Советского Союза объем зерновых. Этот сезон у нас будет не такой, потому что собрали мы с вами меньше из-за погодных условий. Тем не менее, потенциал по сезону, то есть 1 июля по 1 июля, мы видим порядка 57 миллионов тонн", - сказала она, выступая на Всероссийском агрономическом совещании.
Министр отметила, что Россия уже экспортировала в первом полугодии сельхозсезона 37 миллионов тонн, а также установила квоты на вывоз зерна, "чтобы как раз обеспечить внутренние потребности рынка".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
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ЭкономикаРоссияОксана ЛутМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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