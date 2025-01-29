https://ria.ru/20250129/zerno-1996078152.html

Экспорт российского зерна может составить 57 миллионов тонн

Экспорт российского зерна может составить 57 миллионов тонн - РИА Новости, 29.01.2025

Экспорт российского зерна может составить 57 миллионов тонн

Экспорт зерна из России в этом сельхозгоду потенциально прогнозируется на уровне 57 миллионов тонн зерна, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T12:05:00+03:00

2025-01-29T12:05:00+03:00

2025-01-29T12:30:00+03:00

экономика

россия

оксана лут

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Экспорт зерна из России в этом сельхозгоду потенциально прогнозируется на уровне 57 миллионов тонн зерна, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут. "Неплохой у нас потенциал по экспорту. В прошлом году мы с вами экспортировали рекордный объем зерновых, 72 миллиона тонн по году мы вывезли. Конечно, это стало возможно благодаря двум большим урожаям предыдущих лет, рекордным, которые у нас с вами были, мы вывезли рекордный для всей истории страны и Советского Союза объем зерновых. Этот сезон у нас будет не такой, потому что собрали мы с вами меньше из-за погодных условий. Тем не менее, потенциал по сезону, то есть 1 июля по 1 июля, мы видим порядка 57 миллионов тонн", - сказала она, выступая на Всероссийском агрономическом совещании. Министр отметила, что Россия уже экспортировала в первом полугодии сельхозсезона 37 миллионов тонн, а также установила квоты на вывоз зерна, "чтобы как раз обеспечить внутренние потребности рынка".

https://ria.ru/20241126/minselkhoz-1985702000.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)